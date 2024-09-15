DAİMFED\'den ATÜ\'ye Laboratuvar Önerisi

Ekonomi

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu "ATÜ'ye beton, demir ve su boruları deneyi laboratuvarı kurulmalı" dedi.

Karslıoğlu, ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Adnan Sözen'i makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, Prof. Dr. Sözen'e yeni görevinde başarılar dileyen Karslıoğlu, DAİMFED ve Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ile başlatılan işbirliğiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Ele alınan konuların başında, DAİMFED ve ATÜ ortaklığıyla kurulması planlanan "Beton Deney Laboratuvarı, Mühendislik Fakültesi mezunlarının istihdamı, 'Mesleğim Elimde' ve 'İlk Baretim İlk Yeleğim' projeleri geldi.

Karslıoğlu. ziyarette yaptığı konuşmada, "ATÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Beycioğlu ile hayata geçirdiğimiz işbirliği, mühendislik fakültesindeki öğrencilerimizin genç DAİMFED'i kurmasıyla devam ediyor. Bu serüvende, depremden sonraki inşaatların devam edebilmesi raporuyla üst seviyelere çıkan işbirliğimiz, bundan sonrada üstüne koyarak devam edecek. Çünkü üniversitemiz, bilim ve teknoloji anlamında sektörümüzün gelişimini sağlayan donanımlara sahip, arka planı olan bir üniversite. Adı üstünde bilim ve teknoloji üniversitesi. Bizim bu konuda üniversitemize kayıtsız kalmamız, mesleğimizi üniversiteden habersiz ilerletebilmemiz mümkün değil. Bundan sonraki aşamalarda birlikte hareket edebilmek için federasyon olarak yeni projelerimiz var. En önemli projelerimizden biri de deney yapabilen laboratuvar kurulması. Hem beton, hem demir, hem de su boruları deney laboratuvarının üniversitemizde kurulmasını arzu ediyoruz. Bu proje sektöre maddi manevi katkı sağlanacak ve Adana ekonomisine de güç katacak. Tabii Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yeni yerleşkeleriyle çok hızlı büyüyen bir üniversite. Üniversite yerleşkesindeki bina yapımlarında federasyon olarak fazlasıyla içindeyiz ve yasal çerçevelerde içinde bulunmaya da devam edeceğiz. Son olarak, Rektörümüz Prof. Dr. Adnan Sözen'e görevinde başarılar diliyoruz" diye konuştu.

'İlk Baretim İlk Yeleğim' projesi hakkında bilgi veren Karslıoğlu, şöyle devam etti:

"Federasyon olarak 'İlk Baretim İlk Yeleğim' Projesi, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Beycioğlu ile birlikte yürüttüğümüz güzel bir projedir. Birinci sınıfta okuyan gençlerimizin mesleğe ilk girişinin hediyesi olarak sunuyoruz. Bu proje nasıl ki tıp fakültesi öğrencileri beyaz önlük giyip stetoskop takıyorsa, mühendislik fakültesinde okuyan öğrencilerimizin de bir yelek ve baretle mesleğini daha çok önemsemesini ve ciddiyetinin farkına varmasını sağlıyor. Projeye ailelerde katılıyor. 4 yıl sonra mühendis olacak çocuklarını ilk yıllarda hayallerindeki çocukları görmüş oluyorlar. Bu projenin Türkiye geneline yayılmasını sağlıyoruz. 'İlk Baretim İlk Yeleğim' projesi, birinci sınıf öğrencileri için muazzam bir projedir."

Mühendislik fakültesinden mezun olan öğrencilerin istihdamı konusunda DAİMFED'in öğrenciler için yapmış olduğu projelerden de bahseden Karslıoğlu, "Federasyonumuzda Genç DAİMFED aracılığıyla sektör temsilcileriyle buluşturup, işe başlatıyoruz. Tabii bu üniversite yıllarında başlıyor. Üniversite yıllarında başlayan staj, DAİMFED'le tanışma fırsatı oluyor gençlerimiz için. Bu fırsatı Genç DAİMFED'le devam ettiriyor arkadaşlarımız. Mezun olduktan sonra da kolaylıkla yurtiçi-yurtdışı iş yapan firmalarımızda işe başlamış oluyorlar. Her Cumartesi DAİMFED'te toplanan gençlerimiz, işe başlayana kadar nöbetini devam ettirir. Taki işe girdikten sonra, artık kendi işine devam eder. Bu bizde bayrak yarışıdır" ifadesini kullandı.

DAİMFED- ATÜ işbirliğine de değinen Karslıoğlu, "Mühendislik Fakültesi hocalarımız bizim için çok kıymetli. Deprem felaketinden sonra Adana'da Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile İzolatör Derneği'yle, DAİMFED olarak bir program düzenlemiştik. Bu program çok büyük ses getirdi. İzolatörlü binaların ya da deprem yükünü alacak olan binaların statik hesaplamaları her ne kadar mimarlarımız, mühendislerimiz çok kaliteli çalışsa da biz yine de DAİMFED ailesi olarak hocalarımızdan bilgi almadan hiçbir projeye başlamıyoruz. Onların görüşleri bizler için son derece önemli. Çünkü Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki dekanımız başta olmak üzere tüm hocalarımız konunun duayeni, adeta uzmanıdır. O yüzden bizler için görüşleri çok önemlidir. 6 Şubat depremlerinden sonra da bunu fevkalade hissettik. Bu iş birliği DAİMFED var olduğu sürece devam edecektir" dedi.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında Liselerde "Deprem Seminerleri" Projesi hakkında da bilgiler veren Karslıoğlu, "2023-2024 Eğitim Öğretim yılında başladığımız ve yaz tatili nedeniyle ara verdiğimiz bir proje. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Adana Valiliğimizin koordinatörlüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın seçtiği aşağı yukarı 12 lisede 6 seminer yaptık, diğer 6 deprem seminerleri devam edecek. Liselere deprem seminerleri de çok önemsediğimiz, faydası olacağına inandığımız güzel bir proje" diye konuştu.

Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen ise, "Öncelikle, DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve beraberindeki heyete nazik ziyareti için teşekkür ederim. Üniversitemiz ile birlikte çok güzel projelere imza atacağımızdan hiç şüphem yok. ATÜ ve DAİMFED işbirliği ile arzu etmiş olduğunuz araştırma laboratuvarında deneylerin yapılabilecek bir araştırma konusuna gidilip, uygun şartlarda paydaş olamaya hazırız" ifadesini kullandı. - ADANA