DAİMFED ve ATÜ İşbirliğiyle Beton Laboratuvarı Kurulacak - Son Dakika
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Ekonomi

DAİMFED ve ATÜ İşbirliğiyle Beton Laboratuvarı Kurulacak

DAİMFED ve ATÜ İşbirliğiyle Beton Laboratuvarı Kurulacak

DAİMFED, ATÜ ile işbirliği yaparak Beton Deney Laboratuvarı kurmayı planlıyor, istihdam projeleri geliştiriyor.

13.10.2024 15:07
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Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, ""ATÜ, bilim ve teknoloji anlamında sektörümüzün gelişimini sağlayan donanımlara sahip bir üniversite. DAİMFED olarak bu konuda üniversitemize kayıtsız kalmamız, mesleğimizi üniversiteden habersiz ilerletebilmemiz mümkün değil. Bizim en önemli projelerimizden biri Beton Deney Laboratuvarının kurulması" dedi.

Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyelerine iadeyi ziyarette bulundu.

Ziyarette, Rektör Sözen ve Genel Başkan Karslıoğlu, DAİMFED ve Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ile başlatılan işbirliği üzerine görüş alışverişinde bulundu. Ele alınan konuların başında, DAİMFED ve ATÜ ortaklığıyla kurulması planlanan Beton Deney Laboratuvarı, Mühendislik Fakültesi mezunlarının istihdamı, 'Mesleğim Elimde' ve 'İlk Baretim İlk Yeleğim' projeleri hakkında destek istendi.

Karslıoğlu burada yaptığı konuşmada, "ATÜ, bilim ve teknoloji anlamında sektörümüzün gelişimini sağlayan donanımlara sahip bir üniversite. DAİMFED olarak bu konuda üniversitemize kayıtsız kalmamız, mesleğimizi üniversiteden habersiz ilerletebilmemiz mümkün değil. Bizim en önemli projelerimizden biri Beton Deney Laboratuvarının kurulması. Hem beton, hem demir, hem de su boruları deneyini üniversitemizde kurulmasını istiyoruz. Bu proje, sektöre maddi manevi katkı sağlanacak ve Adana ekonomisine de güç katacak" diye konuştu.

'İlk Baretim İlk Yeleğim' projesi hakkında da bilgiler veren Karslıoğlu, "Federasyon olarak 'İlk Baretim İlk Yeleğim' Projesi, ATÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Beycioğlu ile birlikte yürüttüğümüz güzel bir projedir. Birinci sınıfta okuyan gençlerimizin mesleğe ilk girişinin hediyesi olarak sunuyoruz. Mühendislik Fakültesi'nde okuyan öğrencilerimiz, bir yelek ve baretle mesleğini daha çok önemsemesini ve ciddiyetinin farkına varmasını sağlama amacındayız. Bu projenin Türkiye geneline yayılmasını sağlayacağız. 'İlk Baretim İlk Yeleğim' projesi, birinci sınıf öğrencileri için muazzam bir projedir" dedi.

Mühendislik fakültesinden mezun olan öğrencilerin istihdamı konusunda DAİMFED'in öğrenciler için yapmış olduğu projelerden de bahseden Karslıoğlu, şöyle devam etti:

"Federasyonumuzda Genç DAİMFED aracılığıyla sektör temsilcileriyle buluşturup, işe başlatıyoruz. Tabii bu üniversite yıllarında başlıyor. Üniversite yıllarında başlayan staj, DAİMFED'le tanışma fırsatı oluyor gençlerimiz için. Bu fırsatı Genç DAİMFED'le devam ettiriyor arkadaşlarımız. Mezun olduktan sonra da kolaylıkla yurtiçi-yurtdışı iş yapan firmalarımızda işe başlamış oluyorlar. Her Cumartesi DAİMFED'te toplanan gençlerimiz, işe başlayana kadar nöbetini devam ettirir. Ta ki işe girdikten sonra, artık kendi işine devam eder. Bu bizde bayrak yarışıdır."

Rektör Sözen ise, "Özellikle deprem felaketlerinden sonra inşaat sektörünün yaşamış olduğu sıkıntılar hepimizin malumu. Bu bağlamda DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve ekibinin, sektörün bu zorlu süreçten bir an evvel kurtulması için vermiş oldukları çabalarını takdirle karşılıyoruz. Ayrıca DAİMFED'in üniversiteler ile yapmış olduğu projelerin, sektör adına son derece olumlu olduğunu düşünüyorum. Üniversitemiz ile DAİMFED'in çok güzel projelere imza atacağından hiç şüphem yok. ATÜ ve DAİMFED işbirliği ile arzu etmiş olduğunuz araştırma laboratuvarında deneylerin yapılabilecek bir araştırma konusuna gidilip, uygun şartlarda paydaş olamaya hazırız" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Mustafa Karslıoğlu, Akdeniz İnşaat, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, İnşaat, adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DAİMFED ve ATÜ İşbirliğiyle Beton Laboratuvarı Kurulacak - Son Dakika

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