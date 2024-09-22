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Ekonomi

DAİMFED ve Çukurova Üniversitesi İşbirliği Güçleniyor

DAİMFED ve Çukurova Üniversitesi İşbirliği Güçleniyor

DAİMFED'in %90'ı Çukurova Üniversitesi mezunu; rektör Beriş ile projelerde işbirliği yapacaklar.

22.09.2024 13:59
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Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, üyelerinin yüzde 90'nın Çukurova Üniversitesi mezunu olduğunu, üniversite ile bir çok projeyi beraber yürüttüklerini söyledi.

Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında, Rektör Beriş'e yeni görevinde başarılar dileyen DAİMFED Genel Başkanı Karslıoğlu, DAİMFED ve Çukurova Üniversitesi ile başlatılan işbirliği üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Çukurova Üniversitesi'nin DAİMFED'in ilk göz ağrısı olduğunu, yönetim kurulunun ve üyelerinin yüzde 90'nının Çukurova Üniversitesi mezunu olduğunu söyleyen Karslıoğlu, "Adana ve bölge firmaları olarak Çukurova Üniversitesi'ndeki davetiyeli ihalelerin Adana firmalarına da göndermeleri hususunda desteklerimize olumlu katkılar sunan rektörümüze teşekkür ediyoruz. DAİMFED olarak, Çukurova Üniversitesi ile 'İlk Baretim İlk Yeleğim' projesini başlatmıştık, bu projeye Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) ile de devam ediyoruz. Göreve yeni atanan rektörümüzün bu projeye kaldığımız yerden yeniden başlatacağını söylemesi, sektörümüz adına bizlere güç ve umut vermiştir. Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş'in tecrübesiyle Adana'ya çok şeyler katacağına eminiz. Rektörümüze yeni ekibiyle beraber başarılar diliyoruz" dedi.

İnşaat sektörünün gelişimi açısından birlik ve beraberliğin son derece önemli olduğunu ifade eden Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ise, "İhalesi tamamlanan ve güçlendirmesi devam eden işlerimizin, daha hızlı ilerlemesi için DAİMFED'in tecrübesinden faydalanmak isteriz. Balcalı Hastanesi'ni nasıl hızlı bir şekilde ayağa kaldırırız, inşaat sürelerini nasıl kısaltırız bununla alakalı çalışmalara hız vermeliyiz. Madem bu kadar büyük bir federasyon var, bundan faydalanmak isteriz. Biz göreve başladıktan sonra daha fazla sektör temsilcileriyle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Tabi DAİMFED'in tek çatı altında toplanması ve kurumsallaşması işimizi oldukça kolaylaştırıyor, muhatabımızı tek düzeye indiriyor. Bu bakımdan federasyonunuzu oldukça önemsediğimi belirtmek isterim" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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