DAKAF\'26 Kariyer Fuarı Başladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) ev sahipliğinde, Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) koordinatörlüğünde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'26) başladı.

Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde, "Gençliğin Üretim Çağı" temasıyla organize edilen, Muş Alparslan, Bitlis Eren, Ağrı İbrahim Çeçen, Şırnak, Batman, Hakkari, Iğdır ve Siirt üniversitelerinin paydaşlığında gerçekleştirilen fuarın açılış programında, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisinin ardından konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Van'ın yalnızca kadim tarihi ve zengin kültürel mirasıyla değil, aynı zamanda genç nüfusunun dinamizmiyle de ülkenin kalkınma vizyonunda ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu söyledi.

Van'ın sınır ticaretinin kalbinde, Doğu Anadolu Bölgesi'nin üretim ve istihdam gücünü artıran stratejik bir konumda olduğunu belirten Aydın, kentin bu yönüyle gençlerin üretimle, istihdamla ve kariyer fırsatlarıyla buluşması açısından son derece önemli bir merkez olduğunu ifade etti.

"İşe yerleşenlerin 5,5 milyon civarı genç kardeşlerimizdir"

Genç istihdamının kendileri için sadece bir istatistik değil, milli bir mesele olduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"TÜİK verilerine göre genel işsizlik oranımızı yüzde 8,1 seviyelerine doğru çekmiş durumdayız ancak asıl odak noktamız, yüzde 15,3 olan genç işsizlik oranını çok daha aşağılara indirmektir. Bugün ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerimizin sayısı 15-24 yaş grubunda 2,5 milyona, 15-29 yaş grubunda ise 4,5 milyona ulaşmış durumda. Bu tablo, gençlerimizi istihdamla daha güçlü biçimde buluşturmanın önemini açıkça otaya koymaktadır. Nitekim 2002'den 2026 mart sonuna kadar İŞKUR aracılığıyla toplam 16 milyon 802 bin kişinin işe yerleştirmesine aracılık edilmiştir. İşe yerleşenlerin 5,5 milyon civarı genç kardeşlerimizdir. Hedefimiz sadece işe yerleştirmek değil, gençlerimizi nitelikli, sürdürülebilir ve katma değer üreten kalıcı işlerle buluşturmaktır."

İŞKUR aracılığıyla 2013'ten bu yana düzenlenen 489 istihdam fuarının, yaklaşık 29 bin firma ve 8,5 milyon vatandaşın katılımıyla önemli bir deneyim oluşturduğunu aktaran Aydın, bu birikimi bölgesel kariyer fuarlarıyla daha ileri bir noktaya taşımayı hedeflediklerini belirtti.

"Üç yılda 3 milyon gencimizi istihdama kazandırmayı amaçlıyoruz"

Gençlere çok kapsamlı destekler sunduklarını ve staj desteğiyle gençlerin nitelikli staj imkanlarına erişimini güçlendirdiklerini anımsatan Aydın, şöyle devam etti:

"Geleceğim Meslekte Programı ile meslek lisesi ve meslek yüksekokulu öğrencilerimize kariyer danışmanlığı desteği sağlıyoruz. NEET İşgücü Uyum Programı ile ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerimizi yeniden eğitim ve çalışma hayatıyla buluşturuyoruz. İşe İlk Adım Programı ile ilk kez özel sektörde istihdama katılacak gençlerimizin ücret ve sigorta primlerini destekliyoruz. İŞKUR Gençlik Programı ile de üniversite öğrencilerimizin eğitimleri devam ederken iş deneyimi kazanmalarını ve gelir elde etmelerini destekliyoruz. Ortaya koyduğumuz bu güçlü vizyonla önümüzdeki üç yılda 3 milyon gencimizi istihdama kazandırmayı, genç işsizlik oranını OECD ortalaması olan yüzde 11,5'in altına düşürmeyi amaçlıyoruz. Bu hedefe ulaşmak için de yaklaşık 473 milyar liralık bir kaynağı gençlerimizin geleceği için seferber ediyoruz. İnanıyoruz ki bu yatırım, Türkiye Yüzyılı'nın en stratejik yatırımlarındandır."

Ülkenin mühendislerinin, bilim insanlarının ve girişimcilerinin bugün dünyanın en kritik projelerinde söz sahibi olduğuna dikkati çeken Aydın, "ASELSAN'dan HAVELSAN'a, TUSAŞ'tan ROKETSAN ve BAYKAR'a kadar daha nice stratejik kurumumuzda görev yapan mühendislerimiz, insansız hava araçlarından uydu sistemlerine kadar her alanda dünyayla rekabet eden başarılara imza atıyor. O mühendisler, o başarı hikayeleri başka bir ülkeden gelmedi. İşte bu topraklardan çıktı. Sizin gibi buralardan geçti. Siz de yapabilirsiniz, başarabilirsiniz. Zira siz bu ülkenin yarınını inşa edecek güce sahipsiniz.Yeter ki kendinize inanın, çalışmaktan vazgeçmeyin ve karşınıza çıkan fırsatları cesaretle değerlendirin." diye konuştu.

"Güçlü değilseniz, haklı olmanız yetmiyor"

Sundukları bu imkanların ve teknik hazırlıkların arkasında büyük bir idealin olduğunu sözlerine ekleyen Aydın, şunları söyledi:

"Güçlünün haklı sayıldığı mevcut dünya düzenine baktığımızda, güçlü olmaktan başka şansımız olmadığını görüyoruz. Bölgemiz maalesef kaosun ve istikrarsızlığın merkezi haline getirilmek isteniyor. ABD ve İsrail'in coğrafyamızda pervasızca yürüttüğü saldırgan politikalar, Gazze'de yaşanan o insanlık dışı soykırım ve sistematik işgal, sadece oradaki kardeşlerimizi değil, bölgedeki huzuru ve tüm insanlık onurunu hedef almaktadır. Dünyanın sessiz kaldığı bu vahşet, bizlere şunu bir kez daha hatırlatıyor. Güçlü değilseniz, haklı olmanız yetmiyor."

"Yarınlarımızı hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz"

Bölgeyi bir girdaba sürüklemek isteyenlerin, hastaneleri ve okulları hedef alacak kadar gözü dönenlerin en büyük korkusunun, kendi ayakları üzerinde duran, teknolojisini üreten ve içerdeki birliğini tamamlamış güçlü bir Türkiye olduğunu kaydeden Aydın, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devlet aklının tam desteğiyle yürütülen 'Terörsüz Türkiye' sürecini son derece önemli bir eşik olarak görüyoruz. Prangalarından kurtulmuş, içerde birliğini tahkim etmiş bir Türkiye, Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla bu coğrafyada huzurun ve ortak umudun kalesidir. Bu topraklarda asırlardır aynı kaderi paylaşan, aynı inancın ve aynı medeniyetin mensupları olarak, birliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirerek yarınlarımızı hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. İnananların kardeşliğine iman edenler olarak, bu kadim coğrafyada bin yıldır yankılanan kardeşlik sedasını bugün çok daha gür yükseltiyoruz. İnanıyoruz ki bu sürecin başarıyla neticelenmesine hep birlikte şahitlik edecek, huzurun ve refahın kökleştiği bir geleceği aziz milletimizle birlikte taçlandıracağız."

"Ülkemizin istihdam hedeflerine Van'dan en güçlü desteği birlikte verelim"

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise kentte büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Fuara kariyer hedeflerini gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin ve mezunların, staj ve iş imkanı arayanların, kalifiye çalışan ihtiyacı olan kamu kurum, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığını bildiren Şevli, şunları ifade etti:

"Sizleri Van'da ağırlamak bizler için çok kıymetli. Genç yeteneklerimize kapılarınızı açmak, sadece bir istihdam meselesi değil, aynı zamanda bu topraklara olan bir vefa borcudur. Gelin, bu iki gün boyunca üniversite-sanayi-sektör işbirliğini kağıt üzerindeki bir kavram olmaktan çıkarıp, somut projelere ve uzun soluklu yol arkadaşlıklarına dönüştürelim. Kamu kurumlarımızdan özel sektör temsilcilerimize kadar uzanan bu geniş işbirliği ağıyla, ülkemizin istihdam hedeflerine Van'dan en güçlü bir desteği hep birlikte verelim."

Konuşmaların ardından fuarın açılışını yapan protokol üyeleri, stantları dolaştı, görevlilerden bilgiler aldı.

Programa, Vali Yardımcısı Önder Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, üniversite rektörleri, İŞKUR İl Müdürü Selma Biçek, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Salih Güngöralp, dekanlar, STK temsilcileri, iş insanları ve öğrenciler katıldı.