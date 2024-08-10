Dalaman Havalimanı'ndan 7 Ayda 3 Milyon Yolcu Hizmet Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Dalaman Havalimanı'ndan 7 Ayda 3 Milyon Yolcu Hizmet Aldı

Dalaman Havalimanı\'ndan 7 Ayda 3 Milyon Yolcu Hizmet Aldı

Muğla'nın iki uluslararası havalimanından birisi olan Dalaman Havalimanı, 7 ayda 3 milyon yolcu sınırına dayandı. Temmuz ayında ise 933 bin 937 yolcuya ve 7 bin 324 uçağa hizmet verildi. Ayrıca havalimanından taşınan yük miktarı 11 bin 623 ton oldu. 2024 yılının ilk 7 ayında ise Dalaman Havalimanı'ndan 25 bin 622 uçak trafiği yaşanırken, hizmet verilen yolcu sayısı 2 milyon 936 bin 163 kişiye ulaştı. Taşınan yük miktarı ise 35 bin 115 ton olarak gerçekleşti.

10.08.2024 12:57
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Muğla'nın iki uluslararası havalimanından birisi olan Dalaman Havalimanı 7 ayda hizmet verdiği yolcu sayısı3milyon sınırına dayandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanında Temmuz ayında 933 bin 937 yolcuya ve 7 bin 324 uçağa hizmet verildi. Ayrıca Temmuz ayı içinde havalimanından taşınan yük miktarı ise 11 bin 623 ton.

2024 yılının ilk 7 ayında Dalaman Havalimanından 25 bin 622 uçak trafiği yaşanırken, hizmet verilen yolcu sayısı ise 2 milyon 936 bin 163 kişiye ulaştı. 7 ayda taşınan yük miktarı ise 35 bin 115 ton olarak gerçekleşti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Dalaman Havalimanı, Ulaşım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dalaman Havalimanı'ndan 7 Ayda 3 Milyon Yolcu Hizmet Aldı - Son Dakika

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