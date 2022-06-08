Dalbastı kirazında rekolte düştü kalite yükseldi - Son Dakika
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Dalbastı kirazında rekolte düştü kalite yükseldi

08.06.2022 11:37

Dalbastı kirazında rekolte düştü kalite yükseldi Coğrafi işaret tescil belgeli Dalbastı kirazında hasat süreci başlıyor Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yetişen dalbastı kirazlarında yeni mahsullerin hasadı 10 güne başlayacak.

Dalbastı kirazında rekolte düştü kalite yükseldi

Coğrafi işaret tescil belgeli Dalbastı kirazında hasat süreci başlıyor

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yetişen dalbastı kirazlarında yeni mahsullerin hasadı 10 güne başlayacak. Bu yıl rekoltede kısmi düşüş olsa da üretici, kalite bakımından yüksek olan kirazların özellikle ihracatçılar için aranan bir ürün olacağını söyledi.

Kendine özgü aroması ile 2017'de Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan Yeşilyurt dalbastı kirazında yeni hasat dönemi hazırlıkları başladı. Son yıllarda mevsimsel sürecin değişmesi birlikte rekoltelerde düşüşün yaşandığı ilçede, bu yıl kiraz kalitesinde ise yüksek verim bekleniyor. 10 güne kadar başlayacak olan dalbastı kirazı hasadı öncesi değerlendirmelerde bulunan Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, özellikle 2 yıldır mevsimlerin normal gitmemesi nedeniyle baharı yaşayamadıklarını belirterek, "Bu nedenle arılar mevsiminde uçmadığı için kirazlarda döllenme zayıflığı oldu. Kirazlarda çiçeklenme dönemi verimliydi ancak sap kurusu yaptı. Bu nedenle hasat düşüklüğü olabilir. Fakat yağmurların tam zamanın da yağması ile kirazlar bu yıl çok kaliteli. Özellikle ihracatçıların aradığı kiraz durumuna geldi" dedi.

Coğrafi işaret tescil belgesine sahip oldukları için ihracatta marka haline geldiklerini de belirten Solmaz, "Önceden bari gerek Avrupa gerek se Türkiye pazarlarında aranan kiraz olduk ilçe olarak. Bu yörenin iklim şartları ve havanın temiz olması ile aroması çok zengin bir kiraz üretiliyor. Yediğinizde tekrar almak istediğiniz bir kiraz Yeşilyurt Dalbastı kirazları" şeklinde konuştu.

Bu yıl rekoltenin henüz belirlenmediğini belirten Solmaz, "Bu yıl rekolte orta halli. Bazı çiftçilerin bahçesinde kiraz olmadı, bir yıllık emekleri heba oldu. Tıpkı kayısı bahçelerinde yaşanan durum gibi. Burada yetkililerimizin kayısı ve kiraz üreticilerine özellikle faizsiz kredi desteği vermesi bu çiftçileri de topraklarından uzaklaştırmamış olacak. Aldıkları destek ile Büyüktaş hayvan alımı yada arıcılık gibi işlerle en azından üretime devam edebilecekler" diye konuştu.

Yeşilyurt'ta kiraz hasadına 10 ile 15 gün içerisinde başlanılacağını da ifade eden Başkan Solmaz, şuan erken hasadı yapılan bahçelerden alınan kirazların ise tezgahlarda 25 TL'ye tüketiciye sunulduğunu söyledi. Ancak hasadın başlaması ile birlikte ihracatçıların geleceğini de aktaran Solmaz, "İhracatçılar geldiği zaman bu fiyatın artmasını bekliyoruz, çünkü kaliteli bir kirazımız var bu yıl" ifadelerine yer verdi.

Dalbastı kirazında rekolte düştü kalite yükseldi
Dalbastı kirazında rekolte düştü kalite yükseldi
Dalbastı kirazında rekolte düştü kalite yükseldi
Dalbastı kirazında rekolte düştü kalite yükseldi
Dalbastı kirazında rekolte düştü kalite yükseldi
Dalbastı kirazında rekolte düştü kalite yükseldi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dalbastı kirazında rekolte düştü kalite yükseldi - Son Dakika

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