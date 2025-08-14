Damla Kent Projesi Sertifikası Borsa'da - Son Dakika
Damla Kent Projesi Sertifikası Borsa'da

14.08.2025 11:41
Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı ve rekor talep topladı.

Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası'nın 4-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama sürecinde, 767 bini aşkın vatandaşın başvurusu ve toplamda 27,3 milyar TL'lik talep kaydedildi. Rekor ilgi gören model, Borsa İstanbul'da düzenlenen Gayrimenkul Sertifikası Halka Arz Gong Töreni ile işlem görmeye başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda, TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle hayata geçirilen Damla Kent Projesi, Başakşehir'de 1 milyon 257 bin metrekarelik alanda 5 bin 325 konut ve 244 ticari üniteden oluşuyor.

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Her bir yatırımcımızın küçük adımlarıyla büyük bir adım atıyoruz. Bu küçük adımlar ev sahibi olma, kentsel dönüşüm, deprem hazırlığı gibi büyük yatırımları güç birliği yaparak birlikte yapmanın adımıdır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam eden kalkınma hamlesinin sermaye piyasası ürünü ile gerçekleştirilmesinin yoludur. Gayrimenkul sertifikasının Borsa İstanbul'da işlem görmesi tüm sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır" dedi.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz ise "Bugün çok önemli bir halka arzı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Başarılı bir model olarak ortaya koyduğumuz bu modeli sürdürmeye devam ediyor olacağız. 14,5 milyarlık halka arza yaklaşık 1,87 kat fazla talep geldiğini gördüğümüzde mutluluk duyduk" diye konuştu.

Törende konuşan Toplu Konut İdaresi Başkanı Mustafa Levent Sungur da "Gayrimenkul sertifikasını geliştirirken vatandaşımızın ilgisini merak ediyorduk. Gelinen noktada maddi katılımın dışında vatandaşımızın bireysel olarak devletimizin ve paydaşların ortaya koyduğu projeye güven duyması bizi oldukça mutlu etti. Bu modelin gelecekte gayrimenkul satışıyla ilgili önemli bir model olması dileği yeni projelerle ilgili gelecek hedefimizi oluşturuyor. Gayrimenkul sertifikasının en önemli gayrimenkul satış modeli olması için ve yatırım aracı olarak kullanılırken de güvenli bir model olarak kullanılabilmesi için gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Gong töreni, toplu fotoğraf çekimi ve plaket takdimi ile sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

