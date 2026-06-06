DEİK, 33 ülkeyi öncelikli hedef olarak belirledi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, DEİK olarak dış ekonomik ilişkileri planlarken orta ve uzun vadeli hedefler, küresel dönüşümler ve Türkiye'nin vizyonu çerçevesinde baktıklarını belirterek, "Ülkemizle entegrasyonu yüksek 33 ülkeyi öncelikli iş konseylerimizin hedefleri arasına aldık, takip ediyoruz." dedi.

DEİK'in 39. Olağan Mali Genel Kurulu ve 5. Ustalara Saygı Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

DEİK Başkanı Olpak, etkinlikteki konuşmasında DEİK olarak kurumsallaşma, etkinlik, liyakat, sürdürülebilirlik, güçlü finansal yapı, açık iletişim ve sonuç odaklılık kavramlarıyla, Bosna'dan Japonya'ya, Senegal'den Kanada'ya kadar 153 iş konseyiyle, kalıcı ve insani ilişkiler kurduklarını söyledi.

Her yıl gerçekleştirdikleri 2 bin ticari diplomasi faaliyetiyle, liyakat esaslı seçimlerle üye sayısını 800'lü rakamlardan 5 bin seviyesine ulaştırdıklarını belirten Olpak, "Aynı haftada 6 ülkede organizasyon yapabilme becerisiyle, 8 dilin konuşulduğu 100 kişilik kadrosuyla ve kamu kaynağı kullanmadan sürdürülebilir finansal yapısıyla Türk iş dünyamızın Kuzey Yıldızı'yız." diye konuştu.

Olpak, DEİK olarak dış ekonomik ilişkileri planlarken orta ve uzun vadeli hedefler, küresel dönüşümler ve Türkiye'nin vizyonu çerçevesinde baktıklarını kaydederek, "Ülkemizle entegrasyonu yüksek 33 ülkeyi öncelikli iş konseylerimizin hedefleri arasına aldık, takip ediyoruz. Almanya ile mevcut 60 milyar avroluk ikili ticaretimizle ilgili 4 stratejide ve 10 sektörde yoğunlaşarak, Almanya ile kısa vadede 125 milyar avro ve orta-uzun vadede 250 milyar avroluk yol haritası ortaya çıktı. Bunu önemsiyoruz, üzerinde çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Dünyanın bugün geldiği noktada, Türkiye'siz bir AB olamayacağı ve eski ezberleri bir kenara koyarak tamamen yeni bir bakışla ilerlemek gerektiği gerçeğinden hareketle, ocak ayında, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu başkanlarına hitaben mektup yazdıklarını söyleyen Olpak, benzer içerikli mektupları Almanya, Polonya ve Belçika'nın siyasi liderlerine hitap ederek, kendi dillerinde ve önde gelen gazetelerinde tam sayfa yayınladıklarını dile getirdi.

"İş dünyasının en çok istediği şey öngörülebilirlik"

DEİK Başkanı Olpak, Kovid-19 salgınıyla başlayıp, Rusya-Ukrayna Savaşı, süren Gazze dramı, ABD-İsrail/İran Savaşı'yla devam eden süreçte, serbest ticaretten bloklaşmalara evrilen, ticaret savaşı perdesi arkasında bölüşümlerin yaşandığı, küresel ekonomiyi derinden dönüştüren değişikliklere şahit olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"DEİK olarak, bunları yakından takip ediyor ve iş dünyamızın en iyi şekilde yararlanmasına gayret ediyoruz. Sorunlarımız var mı, evet. Dünyada 153 iş konseyine sahip bir ailenin bakışından her ülkenin farklı sorunlarının olduğunu görüyoruz. Sorunlarımızın farkında olarak çözümlerimize odaklanırken, fırsatlarımıza odaklanmak da aynı ölçüde önemli. İş dünyasının en çok istediği şey öngörülebilirlik, hiç istemediği şey ise belirsizliktir.

Jeopolitik kırılmalar, ticaret savaşları, teknolojik dönüşüm ve artan kutuplaşmanın yaşandığı küresel ortamda bugün belirli olan tek şey, maalesef belirsizlik. Sınırlar adeta yeniden çiziliyor, ittifaklar yeniden sorgulanıyor, yarın dünden farklı kurallarla geliyor. İş hayatında hep rekabet içinde olduk. Kalite, fiyat, hizmet, teknoloji rekabeti. Rekabet hep devam edecek. Ancak, bugünün belirleyici rekabeti, artık başka bir ifadeyle tanımlanacak, güven rekabeti. Güven rekabetinde öne geçmek, belirsizliğin tavan yaptığı günümüzde, sığınılacak liman demek."

Önceki günlerde TBMM'de kabul edilen teşvik mekanizmasının önemine değinen Olpak, "Uzun süredir gündemde tuttuğumuz, ülkemizin mal ve hizmet ihracatına ilave olarak, transit ticaretin yeni düzenlemeyle birlikte artacağına, önemli bir dış kaynağın sağlanacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Olpak, DEİK yanı sıra başkanlığını yürüttüğü Dünya Türk İş Konseyi olarak, 90 ülke ve 216 şehirdeki temsilciyle, 131 ülkedeki üyelerle diasporanın gücünü artırmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından DEİK'in, küresel ticari diplomasi yolculuğuna katkı sunan üyelerine vefasını simgeleyen 5. Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde, DEİK ailesine ve Türk özel sektörüne değer katan duayen iş insanları, DEİK/Türkiye-Polonya, Türkiye-Katar, Türkiye-Rusya iş konseyleri eski başkanı ve eski DEİK Başkan Yardımcısı, eski DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Türkiye-Avrasya İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mithat Yenigün, eski DEİK Sayman Üyesi, eski DEİK Yönetim Kurulu Üyesi, DEİK/Türkiye-Birleşik Krallık ve Türkiye-İrlanda iş konseyleri eski başkanı Remzi Gür, eski DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ödüle layık görüldü.

DEİK kurucuları arasında yer alan merhum Sakıp Sabancı'ya takdim edilen ödülü de Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan aldı.