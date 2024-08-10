Şirketin açıklaması çok net! Demet Akalın, lüks villasına gelen su faturasıyla neye uğradığını şaşırdı

Ekonomi

Bodrum Yalıkavak'ta oturmadığı villasına 18 bin lira su faturası geldiğini söyleyen ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medyadan isyan etti. Akalın'ın paylaşımına yanıt veren su idaresi şirketi, "Yapılan kontrollerde sayaçta herhangi bir arıza tespit edilmemiş, tahakkuk edilen ücret kadar su kullanıldığı belirlenmiştir." dedi.

LÜKS VİLLASINA 18 BİN LİRA SU FATURASI GELDİ

Şarkıcı Demet Akalın, 9 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı. Akalın, Bodrum Yalıkavak'taki lüks yazlık villasına oturmadığı halde 18 bin lira su faturası geldiğini söyledi. Paylaşımında Akalın, "Oturmadığım Bodrum'daki eve 18 bin lira su parası gelmiş hayaletler geziyor herhalde evde" diyerek Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi'ni (MUSKİ) etiketledi.

SU İDARESİ ŞİRKETİ AÇIKLAMA YAPTI

Demet Akalın'ın bu paylaşımı sonrası MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün Bodrum'daki ekipleri, villaya giderek tekrar su kullanım miktarını baktı. MUSKİ ekipleri yapılan tespitte hata olmadığını belirterek Demet Akalın'a MUSKİ'nin sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Özellikle sosyal medya üzerinden su faturaları konusunda bazı paylaşımlar nedeniyle kurumumuz birtakım eleştirilere maruz kalmıştır. Bu nedenle konu hakkında açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

"SU SAYACINDA ARIZA TESPİT EDİLMEDİ"

Sayın Demet Akalın dün sosyal medya üzerinden evine oturmadığı halde 18 bin TL su faturası geldiğini belirten bir paylaşım yapmıştır. Bu şikayet üzerine ekiplerimiz kurumumuzdan kaynaklı bir sorun olup almadığı ile ilgili Sayın Akalın'ın su sayacını kontrol etmiştir. Yapılan kontrollerde sayaçta herhangi bir arıza tespit edilmemiş, tahakkuk edilen ücret kadar su kullanıldığı belirlenmiştir. Geçtiğimiz yıl ve aylarda aynı dönemlerde Sayın Akalın'ın su tüketiminin bu ayki kadar olmasa da yine yüksek miktarlarda olduğu görülmüştür.

Bunun üzerine kurumumuz tarafından Sayın Demet Akalın'a sayaçta herhangi bir arıza olup olmadığı, dilerse konutta bulunan otomatik bahçe sulama sistemin ve yüzme havuzu devir daim sistemlerini kontrol ettirmesi gerektiği bilgi verilmiştir. Son olarak; su faturalarında kurumumuzdan kaynaklı herhangi bir mağduriyet yaşanması durumunda bunun hızlıca telafi edilerek çözüme kavuşturulacağının bilinmesini isteriz."