Demir Yolu Ağı 30 Bin Kilometreye Çıkacak - Son Dakika
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Ekonomi

Demir Yolu Ağı 30 Bin Kilometreye Çıkacak

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Boyraz, demir yolu hattını 30 bin kilometreye çıkarmak istediklerini duyurdu.

16.05.2025 13:17
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, 14 bin kilometre olan demir yolu hattını 30 bin kilometreye çıkartmak istediklerini belirterek, " Türkiye'nin baştan sona birçok yerini hız tren ağlarıyla döşemek, bağlantı yapmak istiyoruz." dedi.

Boyraz, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Yapı Topluluğu tarafından, "Türkiye'nin Mega Projeleri" temasıyla düzenlenen "Geleceğimin İnşası 25" etkinliğinin açılış töreninde, Türkiye'nin coğrafi konumunun çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin jeostratejik ve jeopolitik anlamda önemli bir lokasyonda bulunduğunu anlatan Boyraz, şöyle konuştu:

"4 saat uçuşla 67 ülkeye, 1,5 milyar insana ulaşan bir lokasyondayız. Böylesine önemli bir stratejik öneme sahip olan, bize bir takım fırsat ve imkanlar sunan bu coğrafyaya bizim de bir şeyler yapmamız lazım. Bize sunulan fırsatı daha da etkin hale getirmek için ulaştırma, altyapı ve üst yapıda önemli projeler yapılması gerekiyor ki fırsatlar zirveye çıksın."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının projelerini anlatan Boyraz, demir yolu alanında çok önemli projeler gerçekleştirildiğini vurguladı.

Boyraz, şunları kaydetti:

"Bakanlığın bu süreçteki vizyonu, tamamen demir yolları üzerine; 14 bin kilometre olan demir yolu hattımızı 30 bin kilometreye çıkartmak istiyoruz. Türkiye'nin baştan sona birçok yerini hız tren ağlarıyla döşemek, bağlantı yapmak istiyoruz. Taşınabilir yük miktarını, 30 milyon ton civarından 100 milyon tona çıkarma hedefimiz var. Bunun için hem altyapısını hem üstyapısını hem de araç gereçleriyle ilgili çalışmalarını yapacağız. Hızlı trenlerle ilgili 11 şehirde direkt ulaşım var ve bugüne kadar 110 milyon civarında yolcu taşımışız. Hızlı tren ağı, İstanbul, Sivas, Karaman, Eskişehir, Bursa'da inşallah çalışmalar devam ediyor. En kısa zamanda Bursa'yı da dahil edeceğiz."

"Para yurt dışına gitmesin diye mücadele veriyoruz"

Demir yollarının araç ve gereçlerinin yerli ve milli imkanlarla üretildiğine dikkati çeken Boyraz, şöyle devam etti:

"Hızlı trenleri yurt dışından alıyoruz, 40 milyon avro tanesi. Bizim şu an demir yollarına yapacağımız yatırımlar neticesinde 100 hızlı tren setine ihtiyacımız var. Bu da 4 milyar avro. Diğer tarafta yük taşıma ve konvansiyonel işler yapmak için de 600-700 lokomotife ihtiyacımız var. Bunun tanesi de 6-7 milyon avro. Toplam bu iki kaleme harcanması gereken para, 10 milyar avro. Çok ciddi bir para. Bu parayı Türkiye'de bizim fabrikalarımızda nasıl yapabiliriz? Bu para yurt dışına gitmesin diye mücadele veriyoruz. Türk mühendisleri ve teknisyenleri de bunu başardılar. Yakın zamanda faaliyete geçecek Eskişehir'de, Sivas'ta, Sakarya'da fabrikalarımız var. Bizde de aşağı yukarı maliyetleri bu civarda. Maliyeti daha aza indirmek için çaba sarf ediyoruz ama sonuçta bu para Türkiye'de kalacak."

Tasarımından her şeyine kadar yerli ve milli olarak Sakarya'da üretilen yeni hızlı trenin 225 kilometre hız yapacağını ifade eden Boyraz, "Gönül ister ki 300-350 olsun. Onları da gençler yapacak. Teknoloji nereye gidiyorsa en iyisini onlar yapacak." dedi.

Boyraz, Eskişehir'de bütün tasarımından üretim bantlarının her aşamasına kadar yerli ve milli yük trenlerinin de test sürüşlerine başlandığını sözlerine ekledi.

Sunumunun ardından Boyraz'a, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz tarafından hediye ve plaket takdim edildi.

Etkinlikte, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Altunsoy, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Serdar Atilla Erdem de konuşma yaptı.

"Mega Projelerde Proje Yönetimi", "Finans Analizleri ve Risk Tanımlaması", "Mega Projelerde Uygulanan Farklı İmalatlar" gibi birçok konunun ele alınacağı iki gün boyunca sürecek etkinlikte, birçok firma temsilcisi öğrencilerle bir araya gelerek sektörün bileşenlerini tanıtacak.

Kaynak: AA

Osman Boyraz, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Demir Yolu Ağı 30 Bin Kilometreye Çıkacak - Son Dakika

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