Demirağ OSB\'de Yatırım Fırsatları Değerlendirildi

STSO Başkanı Zeki Özdemir ile TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Demirağ OSB'de yatırım yapan iş adamlarıyla bir araya geldi.

Toplantıyı düzenleyen STSO Başkanı Zeki Özdemir, Demirağ OSB'nin geleceğini istişare etmek amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Sayın Abdullah Güler Başkanımızın her zaman olduğu gibi bugün de yanımızda olmasından büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, STSO Meclis Başkanı Osman Yıldırım ile Demirağ OSB yatırımcıları katıldı. Demirağ OSB'nin Sivas'ın göz bebeği, öncelikli bir yatırım merkezi olduğuna dikkat çeken Özdemir, altyapısı tamamlanmış ve tüm eksikleri giderilmiş şekilde yatırımcıya hazır hale geldiğini vurguladı. Yatırımcıların, yeni gelecek girişimcilere örnek teşkil edeceğini dile getiren Özdemir, "Sizlerin rol model olarak buraya yatırım yapmanız, yeni gelecek yatırımcılara da örnek teşkil edecektir. Bu şekilde daha büyük başarılara ulaşacağımızdan hiçbir şüphem yok" ifadelerini kullandı. Konuşmasında, Sivas'ın ekonomik kalkınmasını hızlandırmak ve istihdamı artırmak amacıyla yürüttükleri çalışmalara da değinen Başkan Özdemir, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nı büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Bu kapsamda önümüzdeki hafta Bursa'ya gerçekleştirecekleri bir dizi ziyaretin büyük önem taşıdığını vurguladı. Otomotiv Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), Ankara Raylı Sistemler Kümesi (ARUS), Bursa Otomotiv ve Havacılık Kümesi (BASDEC) ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile temaslara başladıklarını belirten Özdemir, Demirağ OSB'nin potansiyelini ve yatırım fırsatlarını Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarına tanıtacaklarını ifade etti. Özdemir, "Bursa ziyaretimiz, yeni iş birliklerinin ve yatırım fırsatlarının kapısını aralayacaktır" dedi.

Yeni teşvik sistemine de değinen Özdemir, Sivas için desteklenecek öncelikli sektörlerin belirlendiğini ve dört ana başlıkta üst düzey bir uygulamanın yürürlüğe girdiğini belirtti. Desteklenecek sektörlerin; alçı, optik teknolojiler, demiryolu sanayii ve otomotiv bağlantı elemanları olduğunu kaydeden Özdemir, Sivas'ın Türkiye'nin en büyük alçı rezervlerine sahip olduğuna işaret ederek, Demirağ OSB'de kurulan büyük tesisin şehre değer kattığını dile getirdi. İkinci sektör olarak optik üretimine değinen Özdemir, ASELSAN öncülüğünde Sivas'ta hızla üretime geçen ve tedarik zincirini oluşturan optik sektöründeki gelişmelerin önemine vurgu yaptı. Raylı sistemlerin ise Sivas'ın marka değerini güçlendirdiğini ifade eden Özdemir, dördüncü başlık olan otomotiv sektörünün öneminede değindi. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da Sanayi Bakan Yardımcısı ve OSB Genel Müdürü ile yapılan görüşmelere de değinen Özdemir, otomotiv sektörüne teşvik talebinin 81 ilden gelen ortak bir beklenti olduğunu aktardı. Bu kapsamda, Demirağ OSB'de yatırım yaparak otomotiv sektörüne yönelik fren sistemleri üreten EBP Otomotiv'in, Bursa'daki tesisini Sivas'a taşıyarak üretime başlamasının önemli bir adım olduğunu vurgulayan Özdemir, "Otomotiv bağlantı elemanlarının Sivas'ta üretilmeye başlanması ve bu alanın desteklenecek öncelikli sektörler arasına alınması doğru bir tercihtir" dedi.

Toplantıda yatırımcılar da söz alarak, Demirağ OSB'de yürüttükleri çalışmalar ve deneyimlerini paylaştı, yeni teşvik sistemi hakkındaki görüşlerini aktardı. - SİVAS