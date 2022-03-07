Deneyap Teknoloji Atölyeleri sınav sonuçları açıklandı - Son Dakika

Deneyap Teknoloji Atölyeleri tarafından 27 il, 38 merkezde gerçekleştirilen ve 15 bin 954 öğrencinin mücadele ettiği Deneyap Teknoloji Atölyeleri kabul sınavı sonuçları açıklandı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı açıklamasına göre, Ankara, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hatay, İstanbul, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Mersin, Ordu, Sivas, Şırnak, Tekirdağ ve Van atölyelerinde düzenlenen sınavlarda başarılı olan 6 bin 60 öğrenci, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde 3 yıl sürecek ve tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen eğitimlere katılmaya hak kazandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını ve kayıt için gerekli bilgilendirmeleri "deneyapturkiye.org" web sitesi üzerinden takip edebilecek. 9 Mart'ta başlayacak kayıtlar, çevrim içi olarak "deneyapturkiye.org" ve KYS (Kurumsal Yönetim Sistemi-www.t3kys.com) üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Türkiye'nin kalkınması için Milli Teknoloji Hamlesi'nin itici gücünü oluşturacak, teknoloji geliştirme ve üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştiren Deneyap Teknoloji Atölyeleri, bu yıl gerçekleştirilen sınavlarla birlikte 55 ilde 81 Deneyap Teknoloji Atölyesi ile öğrencilerine teknoloji eğitimleri vermeye devam edecek. 2022 sonuna kadar da 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin tamamlanarak faaliyete geçmesi planlanıyor.

Ortak eğitim müfredatı uygulanıyor

Atölyelerde, Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı kapsamında öğrencilere tasarım ve üretim, robotik kodlama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, yapay zeka, siber güvenlik, yazılım teknolojileri, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri, malzeme bilimi ve nanoteknoloji, ileri robotik ve mobil uygulama gibi teknoloji alanlarında eğitimler veriliyor. Ayrıca, öğrencilerin girişimcilik, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerilerinin geliştirilmesi de hedefleniyor.

Programa katılan öğrencilerin 3 yıllık ücretsiz eğitim hakkı kazandığı Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde 3 yıllık eğitimin ilk iki yılı teknoloji ve proje geliştirme temelli eğitimler, bir yılını ise takım olarak ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım sağlanması süreci oluşturuyor. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesinin dikkate alındığı Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde ortak eğitim müfredatı uygulanıyor.

Cumhurbaşkanlığı'nın 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde, Türkiye'nin yerli teknoloji gelişiminin Edirne'den Hakkari'ye her ilde fırsat eşitliği sağlayarak uygulamaya geçebilmesini amaçlayan projeyle, geleceğin bilim insanlarını, araştırmacılarını, girişimcilerini keşfetmek ve geliştirmek amaçlanıyor. Proje; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olmak üzere 4 kurumun iş birliğiyle yürütülüyor.