Üye Girişi
Denize sıfır arsa almak isteyenlere müjde! Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor - Son Dakika

Denize sıfır arsa almak isteyenlere müjde! Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor

22.11.2021 14:48

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı olan Milli Emlak, Sakarya'da deniz kıyısında her biri yaklaşık 600 metrekarelik 180 parsel arsayı satışa çıkardı. 9 Aralık'ta gerçekleştirilecek ihale kapsamında arsa fiyatları 100 bin liradan başlarken, yüzde 25'i peşin olmak üzere iki yıla kadar taksitle ödeme yapılabilecek.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Sakarya Kaynarca'da Karadeniz kıyısında mülkiyeti Hazine'ye ait 180 parsel arsayı satışa çıkardı. Sakarya Kaynarca'ya bağlı Birlik Köyü sınırları içinde Kefken'le Karasu arasında Karadeniz kıyısındaki 600-700 metrekarelik 180 parselin bir bölümü toplu halde bir bölümü tek tek ihale edilecek.

BAZILARI BİRLEŞTİRİLİP SATILACAK

1. grupta 35 parsel 3 milyon 846 bin TL, ikinci grupta 38 parsel 4 milyon 238 bin TL, üçüncü grupta 9 parsel 1 milyon 169 bin TL, dördüncü grupta 10 parsel 1 milyon 218 bin TL tahmini bedelle ihalede satılacak. Kalan 85 parsel ise 100 bin ile 180 bin TL arasında değişen tahmini bedellerle tek tek satışa çıkarılacak.

İhalelerin tamamı 9 Aralık'ta 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Kaynarca Milli Emlak Şefliği Odası'nda yapılacak.

TAKSİT YAPILABİLECEK

Satılacak arsaların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine dörtte biri peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecek.

Denize sıfır arsa almak isteyenlere müjde! Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor

Türk Lirası, Sakarya, Aralık, Milli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denize sıfır arsa almak isteyenlere müjde! Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

71 yaşındaki yaşlı adamın kesik başı bulundu! Kayıp başı gömüldüğü yerden komandolar çıkardı! 14:59 71 yaşındaki yaşlı adamın kesik başı bulundu! Kayıp başı gömüldüğü yerden komandolar çıkardı! Galatasaray tribünlerinden Mesut Özil'e neden çakmak ve şişe yağdı? İşte yaşananlar 14:55 Galatasaray tribünlerinden Mesut Özil'e neden çakmak ve şişe yağdı? İşte yaşananlar İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! 14:47 İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"
2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı 14:24 2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi 13:38 İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi 8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi 13:21 8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi
TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun 12:12 TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı 11:35 İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı

Son Dakika Haberleri
14:58 71 yaşındaki yaşlı adamın kesik başı bulundu! Kayıp başı gömüldüğü yerden komandolar çıkardı!
14:56 Adalet Bakanı: Hükümlüler orman yangınlarına müdahale edecek
14:48 Denize sıfır arsa almak isteyenlere müjde! Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor
14:47 İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"
14:45 Yumurtayı uzun süre haşlamayın! Faydasından çok zararı var!
14:32 Binali Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırım: Abimden özür dilerim
14:27 Bilim insanlarından ev kadınlarına uyarı! Buzdolabının içerisindeki büyük gıda zehirlenmesi tehlikesi
14:24 2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı
14:14 Birce Akalay, kadın cinayetlerini anlatacak Netflix dizisinin başrolünde
14:12 Serdar Ali Çelikler'in Fatih Terim iddiası ses getirdi
Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı         
15:01
Adalet Bakanı: Hükümlüler orman yangınlarına müdahale edecek Adalet Bakanı: Hükümlüler orman yangınlarına müdahale edecek         
14:57
21 Evim şirketinin mağduru TMSF önünde eylem yaptı: Sadaka istemiyoruz, paramızı istiyoruz 21 Evim şirketinin mağduru TMSF önünde eylem yaptı: Sadaka istemiyoruz, paramızı istiyoruz         
14:48
Yumurtayı uzun süre haşlamayın! Faydasından çok zararı var! Yumurtayı uzun süre haşlamayın! Faydasından çok zararı var!         
14:46
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı         
14:11
AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt! AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt!         
13:37
Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi! Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi!         
13:20
Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım         
12:08
Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal         
11:22
"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi         
10:43
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti         
09:30
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 15:05:13. #1.12#
SON DAKİKA: Denize sıfır arsa almak isteyenlere müjde! Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement