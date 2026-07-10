Denizli\'de Bilişim Toplantısı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Pamukkale Teknokent'teki üyelerinden bilişim ve yazılım sektörünün temsilcilerini sektörel istişare toplantısında bir araya getirdi. Pamukkale Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Aksel ile teknokent bünyesinde faaliyet gösteren firma temsilcilerinin katıldığı toplantıda, sektörün mevcut durumu, ihtiyaçları, karşılaşılan sorunlar ve iş birliği fırsatları değerlendirildi. Büyük ilgi gören, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin olduğu toplantının, Denizli'nin bilişim ve yazılım ekosistemini güçlendirecek yeni iş birliklerine zemin hazırlaması bekleniyor. Başkan Erdoğan, "Pamukkale Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren girişimcilerimiz ve teknoloji firmalarımız, yalnızca yazılım geliştirmiyor; aynı zamanda Denizli'nin geleceğini inşa ediyorlar. Sizlerin geliştirdiği her teknoloji, her yazılım ve her yenilikçi çözüm; şehrimizin rekabet gücüne doğrudan katkı sağlıyor. Denizli Ticaret Odası olarak dijital dönüşümü sadece konuşan değil, destekleyen bir kurumuz" dedi.

Pamukkale Teknokent'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, dijital dönüşüm, yapay zeka uygulamaları, yazılım ihracatı, nitelikli insan kaynağı, üniversite-sanayi iş birliği ve teknoloji odaklı girişimcilik gibi konular ele alındı. Katılımcılar, Pamukkale Teknokent Yönetici AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ile Denizli'nin teknoloji ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik görüş ve önerilerini paylaştı.

Başkan Erdoğan: "Bilişim ve yazılım sektörü, rekabet gücümüz açısından stratejik öneme sahip"

Toplantının başında konuşan Başkan Erdoğan, "Bugün, şehrimizin teknoloji ekosistemini, yazılım sektörünü ve bilişim alanındaki gelecek vizyonunu birlikte değerlendirmek üzere bir araya gelmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Öncelikle, bu toplantıya katılarak bilgi ve tecrübelerini bizimle paylaşan Pamukkale Teknokent yönetimine ve firmalarımızın sahipleri ile temsilcilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmasında bilişim ve yazılım sektörünün yalnızca kendi alanı için değil, üretimden ihracata kadar tüm sektörlerin rekabet gücü açısından stratejik öneme sahip olduğunu da belirten Erdoğan, Denizli Ticaret Odası olarak dijital dönüşümü destekleyen projeler geliştirmeye ve teknoloji girişimlerinin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Erdoğan, "Dünya ekonomisinde rekabet artık yalnızca üretim kapasitesiyle değil; bilgi üretme, teknoloji geliştirme, yazılım ihraç etme ve dijital dönüşümü yönetebilme becerisiyle ölçülüyor. Yapay zekadan siber güvenliğe, büyük veriden bulut teknolojilerine, nesnelerin internetinden dijital ticarete kadar birçok alanda yaşanan gelişmeler, tüm sektörleri yeniden şekillendiriyor. Artık sadece teknoloji şirketleri değil; tekstilden makineye, tarımdan turizme kadar bütün sektörler yazılım ve bilişim teknolojileriyle rekabet ediyorlar. Bu nedenle bilişim sektörü, yalnızca kendi başına bir sektör değil; diğer tüm sektörlerin gelişimini sağlayan stratejik bir güç haline gelmiştir. Denizli denildiğinde akla güçlü sanayi, üretim ve ihracat geliyor. Ancak önümüzdeki dönemde bu başarıyı sürdürebilmemiz için üretimimizi dijital teknolojilerle desteklememiz gerekiyor. Akıllı fabrikalar, yapay zeka destekli üretim sistemleri, veri analitiği, otomasyon çözümleri ve yerli yazılım uygulamaları artık işletmelerimizin vazgeçilmez ihtiyaçlarıdır. Bu dönüşümün merkezinde ise sizler varsınız. Pamukkale Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren girişimcilerimiz ve teknoloji firmalarımız, yalnızca yazılım geliştirmiyor; aynı zamanda Denizli'nin geleceğini inşa ediyorlar. Sizlerin geliştirdiği her teknoloji, her yazılım ve her yenilikçi çözüm; şehrimizin rekabet gücüne doğrudan katkı sağlıyor. Denizli Ticaret Odası olarak dijital dönüşümü sadece konuşan değil, destekleyen bir kurumuz. Üyelerimizin teknolojiye erişimini kolaylaştıracak projeler üretmeye, eğitimler düzenlemeye, ulusal ve uluslararası fonlardan daha fazla yararlanılmasını sağlamaya, girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye devam ediyoruz. Özellikle yapay zeka, dijital ihracat, e-ticaret, siber güvenlik, yazılım geliştirme ve inovasyon alanlarında üyelerimizin ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. İnanıyoruz ki kamu, üniversite, teknokent ve iş dünyası birlikte hareket ettiğinde ortaya çok daha güçlü sonuçlar çıkacaktır. Bugünkü toplantımızın en önemli amacı da budur. Sorunlarımızı birlikte konuşmak; fırsatları birlikte değerlendirmek ve Denizli'nin teknoloji yol haritasını ortak akılla şekillendirmektir" diye konuştu.

Başkan Erdoğan: "Üyelerimizin önerileri, bizim için altın değerindedir; çok önemlidir"

Sektörler ile ilgili üyelerinden gelen her öneriyi dikkatle değerlendirdiklerinin de altını çizen Başkan Erdoğan, katılımcılara "Bugün sizlerden özellikle üç konuda görüş ve önerilerinizi almak istiyoruz. Birincisi; sektörün bugün karşı karşıya olduğu temel sorunlar nelerdir? İkincisi; nitelikli insan kaynağı konusunda hangi ihtiyaçlar ön plana çıkmaktadır? Üçüncüsü ise Denizli Ticaret Odası olarak sizlere hangi alanlarda daha fazla katkı sağlayabiliriz? Bu toplantıdan çıkacak her öneriyi dikkatle değerlendireceğimizden emin olabilirsiniz. Çünkü bizler, üyelerimizi dinleyen, onların ihtiyaçlarını politika ve projelerine yansıtan bir anlayışla çalışıyoruz" diye seslendi.

Başkan Erdoğan: "Bu sektörümüzün önünde çok büyük fırsatlar var"

Erdoğan, yazılım sektörünün önünde çok büyük fırsatlar bulunduğuna da dikkat çekti. Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin teknoloji ihracatını artırabilmesi, yüksek katma değerli üretime geçebilmesi ve küresel rekabette daha güçlü bir konuma ulaşabilmesi için sizlerin başarısı büyük önem taşıyor. Denizli'nin de üretim gücünü teknolojiyle buluşturarak yeni nesil girişimlerin merkezi haline gelebileceğine yürekten inanıyoruz. Bizler de bu süreçte her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Toplantımızın verimli geçmesini temenni ediyor; katkılarınız, önerileriniz ve iş birliğiniz için şimdiden teşekkür ediyor" diyerek sözlerini sonlandırdı ve tek tek katılımcıları dinledi.

Teknokent'ten ve firmalardan, Başkan Erdoğan'a ve DTO'ya teşekkür

Pamukkale Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Aksel ile toplantıya katılan firmalar, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, sektörlerine gösterdiği ilgi ve verdiği destek dolayısıyla Denizli Ticaret Odası ile Başkan Uğur Erdoğan'a teşekkür etti. Bu tür istişare toplantılarının kamu, üniversite ve özel sektör arasındaki iş birliğini güçlendirdiğini vurgulayan katılımcılar, ortak çalışmaların artırılmasının önemini de hatırlattı.

DTO'nun ilgili birimleri ile çalışmaları tanıtıldı

Toplantıya katılanlar arasında DTO Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Akay Gündoğan, Denizli ABİGEM Temsilcisi Sıdıka Arıkan, EBIC-EGE Temsilcisi Enis Erdal, İletişim ve Organizasyon Sorumlusu Ozan Öner Özmen, Bilgi İşlem Sorumlusu Hasan Karaçay ile Başkanlık Özel Kalem ve Medya İletişim Sorumlusu Ömer Altıntaş da yer aldı. Toplantının devamında Denizli Ticaret Odası yetkilileri, katılımcılara Odanın hizmet birimleri ile yürüttüğü çalışmalar hakkında kapsamlı bir bilgilendirmede bulundu. Üyelere sunulan hizmetler, eğitim faaliyetleri, proje ve hibe destekleri, dijital dönüşüm çalışmaları, dış ticaret hizmetleri ve girişimciliği destekleyen uygulamalar hakkında brifing verilirken, firma temsilcilerinin soruları da yanıtlandı.

Katılımcı firmaların sahipleri ile temsilcileri, toplantının sonunda Başkan Erdoğan'dan belgelerini de aldı.

Karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerle tamamlanan toplantının, Denizli'nin bilişim ve yazılım ekosistemini güçlendirecek yeni iş birliklerine zemin hazırlaması bekleniyor. - DENİZLİ