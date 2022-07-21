Denizli'de Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisi yoğun mesai harcıyor - Son Dakika
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Denizli'de Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisi yoğun mesai harcıyor

21.07.2022 16:57
Denizli'de Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisi yoğun mesai harcıyor

Denizli'de, Merkezefendi Belediyesi yaz sıcaklarında da sokak canlılarını unutmuyor.

Denizli'de, Merkezefendi Belediyesi yaz sıcaklarında da sokak canlılarını unutmuyor. Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisi personeli, yiyecek ve su bulmakta zorlanan can dostlar için mama ve su desteği sağlamaya tüm hızıyla devam ediyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Bizler için Merkezefendi'deki her canlı çok kıymetli ve önemli" dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin önemli projeleri arasında yer alan ve ilçedeki sokak canlılarının mama ve barınak ihtiyacını karşılayan 'Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisi' faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Türkiye'ye örnek olan tesis, can dostların özellikle kavurucu yaz sıcaklarında verdiği yaşam mücadelelerine destek olmak için yoğun mesai harcıyor.

Hizmet çerçevesinde; otellerden, restoranlardan, fabrikalardan ve kamu kurumlarından sağlanan yemek fazlası yiyeceklerden üretilen mamalar ve su, özellikle kırsal alanlarda belirlenen beslenme odaklarına konularak can dostları bunaltıcı yaz sıcaklarından koruyor. Hayvan dostu gönüllüler de tesiste üretilen mamaları alarak şehir içindeki sokak hayvanlarına gıda desteği sağlıyor.

"Onların yaşam koşullarını iyileştirmeye çalışıyoruz"

Sokak canlılarının bunaltıcı sıcaklarda mağdur olmamaları için çalıştıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Can dostlarımız olan sokak canlılarının su ve mama ihtiyaçları ekiplerimiz tarafından karşılanıyor. Bizler için Merkezefendi'deki her canlı çok kıymetli ve önemli. Bu noktada can dostlarımız için de çalışıyoruz. Belirlenen noktalara mama ve su bırakarak onların yanında oluyoruz. Bu projemiz ile geri dönüşüme de katkı sağlıyoruz. Sokak hayvanlarına yönelik farkındalığın artırılması, yaşam koşullarının iyileştirilmesi, çocuklara ve yetişkin bireylere hayvan sevgisinin aşılanmasını hedefliyoruz. Can dostlarımızın rahat yaşayabilmeleri için onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ

YORUMLAR
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Kayıp 2 çocuk için su kanalı ve arazide arama çalışması başlatıldı Kayıp 2 çocuk için su kanalı ve arazide arama çalışması başlatıldı
Kaynak: İHA

Merkezefendi, Şeniz Doğan, Denizli, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli'de Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisi yoğun mesai harcıyor - Son Dakika

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