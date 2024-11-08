Denizli\'de PİKTECH 2024 Fuarı Uluslararası Hale Geldi

Ekonomi

DENİZLİ(İHA) – Denizli EGS Park Fuar Alanı'nda bu yıl 5.'si gerçekleştirilen Denizli İplik, Kumaş, Tekstil Aksesuarları ve Teknolojileri Fuarı (PİKTECH 2024) uluslararası hale geldi. 20'si Yurt dışından, 3'ü Denizli'den, yurt genelinden katılım sağlayanlarla toplam 60 firmanın stant açtığı fuarın açılışını, Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkan Yardımcısı Hasan Aracı ile protokol üyeleri yaptı.

Denizli EGS Park Fuar Alanı'nda bu yıl 5.'si gerçekleştirilen Denizli İplik, Kumaş, Tekstil Aksesuarları ve Teknolojileri Fuarı (PİKTECH 2024), Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkan Yardımcısı Hasan Aracı ile protokol üyelerinin katılımıyla açılış gerçekleştirildi. Aracı, DTO'da göreve geldiklerinde 4-5 civarında olan şehirdeki fuar sayısını 8-9'a kadar çıkarmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Aracı, açılışa katılan sektör temsilcilerine "Denizli olarak hedeflerimiz çok daha büyük. El birliğiyle, omuz omuza vererek yürüyecek, hep beraber daha da büyüyeceğiz" diye seslendi. 9 Kasımda kapanacak olan 5'inci Denizli İplik, Kumaş, Tekstil Aksesuarları ve Teknolojileri Fuarı (PİKTECH 2024), ziyaretçilerine kapılarını açtı. Fuarın açılışı için düzenlenen törende Termin Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Derya Gencay, ev sahibi sıfatıyla kısa bir hoş geldiniz konuşması yaptı. Gencay, geleneksel hale getirdikleri fuarlarıyla, katılımcıların ticaret hacmini genişletmeyi, bu sayede uluslararası ticaretin geliştirilmesini ve tekstilin başkenti Denizli'nin tanıtımına katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

"Denizli artık fuarlar şehri"

Gencay'dan sonra kürsüye gelen DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Aracı da konuşmasında Denizli'yi sektörel ve geleneksel fuarlar şehri haline getirdiklerine dikkat çekti. Aracı, "Denizli'miz, bölgesinde hızla yükselen önemli ve büyük bir değerdir. Geleneksel hale gelen ve her yıl sayıları daha da artan fuarlarımız da bunun en önemli göstergelerinden biridir. Denizli Ticaret Odası'nda göreve geldiğimizde, bu şehirde sadece 4-5 fuar vardı; 8-9'a kadar çıkardık. Ayrıca, sadece son 3 yıla baktığımızda şunu görüyoruz ki, 2022'de, 4'ü yurt içi olmak üzere toplam 15 fuarda, 388 üyemizle yer aldık. Bu fuarlarda, sadece odamızın standında 28 bin ziyaretçi ağırladık. 2023'te de 12'si yurt dışında olmak üzere çeşitli branşlardaki uluslararası fuarlara, İşletme Geliştirme'nin ve odamızın desteğiyle 607 üyemiz katıldı. Bu yılki fuarlarımızın da 9'u yurt dışında ve odamızın organizasyonuyla, şu ana kadar 370 üyemizi, dünyanın dört bir tarafındaki sektörünün en büyüğü olan uluslararası fuarlara götürdük. Yine bu ay, üyelerimizden oluşan 25 kişilik bir kafile ile, Denizli tarihinde ilk kez Polonya'ya, Varşova Fast Textil Fuarı'na gideceğiz. Öte yandan, ticaretimiz de sanayimiz de geçmişe nazaran artık çok çeşitli ve güçlü; yabancı yatırımcıların da gözdesi. Şehrimizdeki yabancı sermayeli şirketleri, bizim dönemimizde 56'dan 406'ya çıkardık. Yelpazeyi de genişleterek 57 farklı ülkeye ulaştık" dedi.

"PİKTECH Denizli fuarı, uluslararası hale geldi"

Sözlerini "Bu arada, bugün burada açılışını gerçekleştirmekte olduğumuz bu fuarımız da her geçen yıl daha da büyüyor. Organizatörümüz, bu yıl da Denizli'yi geçen yıl olduğu gibi bu fuarda 60 firmayla buluşturacak. Bu kez stant açan firmaların 20'si yurt dışından; fuarımız, uluslararası bir hale geldi. Termin Fuarcılık'ı kutluyorum" diyerek sürdüren Aracı, DTO olarak fuar ve sektör çeşitliliğini artırmak için, büyük bir mücadele verdiklerini vurguladı ve "Bu sayede, ihracatımızı artırıyoruz. Görünen o ki 2024'ü geçen yılki ihracatın bir miktar üzerinde bir tutarla kapatacağız. Fuarımızın hayırlı ve bereketli olmasını, günlerinizin de güzel geçmesini diliyorum" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Protokol üyeleri, firmaları yalnız bırakmadı

Törende Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Av. Şeniz Doğan, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da kısa birer konuşmaya yaparak fuarın hayırlı olmasını diledi.

DTO'nun Denizli Teknik Tekstil Merkezi (DTTM) standı beğenildi

Açış konuşmalarının ardından, fuar alanında stant açan firmalar ziyaret edildi. Fuarda Ticaret Alanı ile yer alan DTO'nun Denizli Teknik Tekstil Merkezi standı da büyük ilgi gördü. Merkezdeki uzmanlar, stanttaki ekranlar, ürün, makine ve maketler üzerinden, ziyaretçilerini ARGE çalışmaları ve hizmetleri hakkında bilgilendirdi. DTTM Sorumlusu Yüksek Tekstil Mühendisi Ozan Parer, DTO Başkan Yardımcısı Hasan Aracı ve beraberindeki heyete de merkezde neler yaptıklarıyla ilgili ayrıntılı bilgi verdi. - DENİZLİ