Denizli\'de Sivil Toplum Eğitimi Düzenlendi

Ekonomi

Denizli Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerine devam eden Denizli Avrupa Birliği Bilgi Merkezi, Dünya Sivil Toplum Günü'nü kutlamak amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi iş birliği ile 'Güçlü Sivil Toplum için İş Birliği ve İletişim' eğitimi düzenledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım'ın ve DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş'ın katılım sağladığı etkinlik, yerel sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi. Toplumsal kalkınmada sivil toplumun rolünü vurgulamak ve bu alanda iş birliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Orhan eğitmen olarak katılım sağladı.

'Güçlü Sivil Toplum için İş Birliği ve İletişim' eğitimi yoğun ilgi ve katılımla gerçekleştirilirken, Prof. Dr. Kamil Orhan güçlü bir sivil toplum için iş birliklerinin ve ortak hedefler doğrultusunda birlikte çalışma kültürünün önemine vurgu yaptı. Katılımcılar, dayanıklı topluluklar inşa etme çabalarına ışık tutarak, sivil toplumun gücünden nasıl daha fazla faydalanılabileceğini tartıştılar. Etkinlik, katılımcılara daha güçlü iş birlikleri kurma ve toplumsal sorunlara yönelik daha etkin çözümler geliştirme fırsatı sundu.

Sivil toplumun gücü; paydaşların birlikte çalışması

Dünya Sivil Toplum Kuruluşları Günü ile ilgili açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, "Sivil toplum kuruluşları, toplumsal gelişim ve kalkınma için önemli bir role sahiptir. Denizli Sanayi Odası olarak, sivil toplumun gücünü her zaman yanımızda hissediyoruz ve bu alandaki projelere destek vermeye devam ediyoruz. Bugün burada, farklı alanlarda faaliyet gösteren STK'lar ile güç birliği yaparak, daha güçlü bir toplum inşa etmek için fikirlerimizi paylaşıyoruz. Avrupa Birliği'nin bu süreçteki desteği, STK'ların kapasitesini artırarak, toplumsal fayda sağlama noktasında büyük bir önem taşımaktadır" dedi.

Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki sivil toplumun güçlü bir ortağı olarak, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, gençlerin güçlendirilmesi, çevrenin korunması ve sosyal içermeyi destekleyen projelere finansal ve teknik destek sağladığını vurgulayan Kasapoğlu, "Odamız bünyesinde bulunan AB Bilgi Merkezi, bu güçlü iş birliğini temsil etmektedir. Bizler de iş dünyasının çatı kuruluşu olarak, sivil toplumun ekonomik kalkınma, toplumsal sorumluluk ve sosyal dayanışma gibi önemli alanlarda oynadığı rolün farkındayız. İş dünyası ve sivil toplum arasındaki iş birliği hem ekonomik hem de sosyal açıdan sürdürülebilir bir büyüme için kritik öneme sahip. Şehrimizin, üretim gücümüzün gelişiminin desteklenmesi, taleplerimizin doğru kaynaklara doğru şekilde ulaştırılması, sorunlarımıza hızlı ve kalıcı çözümler üretilmesi için adımlarımızı atıyoruz. Denizli Sanayi Odası olarak bizler, toplumsal fayda sağlayan projelere imza atmayı, sivil toplumun gücünü her zaman yanımızda hissederek, şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"AB'nin Sivil Toplum Kuruluşlarına desteği çok önemli"

Denizli Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi tarafından AB Türkiye Delegasyonu katkılarıyla düzenlenen etkinlik, yerel STK'ların bir araya gelerek deneyimlerini paylaştığı ve güçlü bir iş birliği ağı kurmaya yönelik önemli adımların atıldığı bir platform oldu. Denizli AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Cansun Özdülger ise, etkinlikte yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları için sağladığı finansal ve teknik desteğin önemine değindi. Özdülger, "Avrupa Birliği, sivil toplumun güçlendirilmesi için Türkiye'deki kuruluşlarla sürekli iş birliği içinde çalışmaktadır. AB'nin finanse ettiği hibe programları sayesinde, yüzlerce STK kapasitesini artırarak daha etkili projeler üretiyor ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlıyor. Denizli Sanayi Odası bünyesindeki AB Bilgi Merkezi olarak, bu iş birliğini desteklemeyi sürdürüyoruz ve yerel STK'ların Avrupa çapındaki fırsatlara erişimini sağlamaya devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ