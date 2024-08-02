Denizli\'den Temmuzda 352 milyon dolar ihracat yapıldı

Ekonomi

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli'nin Temmuz ayı ihracatının yüzde 0,2'lik artışla 352 milyon dolar olarak kaydedildiğini belirtti.

Temmuz ayı ihracat verileri açıklandı. Ülkemiz ihracatı yüzde 13,8 artışla 22,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatı yüzde 0,2 artışla, 352 milyon dolar seviyesinde kaydedildi. Denizli İhracatçılar Birliği'nce kayda alınan ihracat ise yüzde 10,4 artışla 286 milyon dolar oldu.

Temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendiren DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Ocak-Temmuz döneminde, Denizli ihracatı yüzde 1,9 artışla 2 milyar 482 milyon dolar, DENİB tarafından kayda alınan ihracat ise yüzde 5,2 yükselişle 1 milyar 960 milyon dolar oldu. Temmuz ayında Denizli ihracatını sektörel olarak değerlendirdiğimizde; tekstil-konfeksiyon ihracatının yüzde 2,4 artışla 123 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatının yüzde 11,8 artışla 73 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatının yüzde 20,3 artışla 50 milyon dolar, madencilik ihracatının yüzde 3,3 artışla 25 milyon dolar, tarım ihracatının ise yüzde 13,7 azalışla 23 milyon dolar olduğunu görüyoruz. Böylelikle temmuzda önde gelen sektörlerimizden sadece tarım ihracatında azalma yaşandı. Ayrıca çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ile meyve sebze mamulleri ihracatında yaşanan artışlar dikkat çekti" dedi.

Zirvede İngiltere'de var

Denizli'den en fazla ihracat yapılan ülke ve sektörlere değinen Memişoğlu, "Denizli'nin temmuz ayı ihracatını ülke bazında değerlendirdiğimizde lider konumda olan İngiltere'ye ihracatımız yüzde 8,1 artışla 47 milyon dolar olarak kaydedildi. İngiltere Merkez Bankasının faiz indirimi sürecine başlaması talepleri canlandırabilir.

İkinci sıradaki ABD'ye ihracatımız yüzde 5 azalışla 37 milyon dolar, Almanya'ya ihracatımız yüzde 1,3 artışla 36 milyon dolar, İtalya'ya ihracatımız yüzde 45,5 artışla 30 milyon dolar, Hollanda'ya ihracatımız yüzde 16,9 artışla 21 milyon dolar olarak gerçekleşti. Temmuz ayında Denizli'den Yunanistan, İsveç ve Polonya'ya olan ihracat artışları dikkat çekti" dedi.

PMI verilerinde gerileme devam ediyor

"İş dünyası olarak en yakından takip ettiğimiz verilerin başında PMI geliyor" diyen Memişoğlu, "Türkiye İmalat PMI temmuzda 47,2 seviyesine geriledi. Böylelikle üst üste 5. ayda da eşik değer olan 50'nin altında kaldı. Türkiye Sektörel PMI raporunu detaylı incelediğimizde, imalat sanayi sektöründeki talep zayıflığı en önemli konu olarak karşımıza çıkıyor. Dikkat çeken bir diğer veri ise, son 9 aylık dönemde ilk kez 10 sektörün tamamında siparişlerin yavaşlaması. Yüksek seyreden faizlerin ve sıkılaştırma programının reel sektörü zorladığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Rekabetçiliğimizi etkileyen gelişmeler sürüyor"

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelere değinen Memişoğlu, "Yıl içinde yaptığımız değerlendirmelerde, yılın ikinci yarısında uzun tatillerin olmayacağını, üretime ve ihracata daha çok odaklanacağımızı sıklıkla ifade etmiştik. Ancak artan enerji maliyetleri ve dar bir bantta hareket eden kurlar ihracatçı firmalarımızı zorluyor. Pazar ve müşteri kaybetmemek için ihracatçıların olması gereken gerçek değerinin altında satışlar yaptıklarını görüyoruz. Bu durum kilogram başına ihracat fiyatına da doğrudan yansıyor. Denizli ihracatının kilogram başına değeri geçen sene aynı dönemle benzer seviye olan 2,15 dolar olarak gerçekleşirken, ülkemiz ihracatında bu rakam temmuz sonu itibariyle 1,56 dolardan 1,44 dolar seviyesine geriledi. İhracatı etkileyen bir diğer durum ise Euro/Dolar paritesinin ihracatçının lehine seyretmemesi. Sene başında 1,10'un üzerinde seyreden parite, bugün 1,08'in altında. Yani yüzde 2,2 civarında bir gerileme mevcut. Temmuz ayında paritenin ülkemiz ihracatı üzerindeki negatif etkisi 201 milyon dolar oldu. Hammaddeyi dolarla alıp, ihracatımızın yaklaşık yarısını Euro ile yaptığımız için paritedeki gelişmeler ihracatımız üzerinde doğrudan etkili" diye konuştu.

"FED ve Avrupa Merkez Bankası faiz indirimlerine başlayacak"

İhracatçı için para politikalarının büyük önem arz ettiğine değine Başkan Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Rekabetçiliğimizi doğrudan etkileyen bir diğer konu ise gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının uyguladıkları para politikaları. Avrupa Merkez Bankası'nın eylülde faiz indirimine başlayacağı öngörülüyor. Bu hafta gerçekleşen FED Toplantısı sonrasında da Başkan Jerome Powell'ın yaptığı açıklamalar, eylül ayında FED tarafından da faiz indirimi gelebileceğinin ipuçlarını verdi. İngiltere Merkez Bankası ise politika faizini yüzde 5 seviyesine indirdi. Gelişmiş ülkelerin Merkez Bankalarının faiz indirimlerine başlamaları elbette taleplerin canlanmasına yol açacak. Jeopolitik riskler ve ABD Başkanlık seçimleri dünya ticaretinin yönünü belirleyecek. Dünyada yaşanan gerilimler ve jeopolitik riskler devam ediyor. Bu durum hem finansal piyasalara hem de küresel ticarete doğrudan etki ediyor. Öte yandan kasım ayında yapılacak ABD Başkanlık seçimlerinden çıkacak sonuç dünya ticaretinin yönü için çok önemli. Mevcut Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı olacağı öngörülen Kamala Harris'in kazanması ABD'nin mevcut politikalarına devam edeceği anlamına geliyor. Eski Başkan Donald Trump ise küresel ticarette yüksek korunmayı savunan görüşe sahip. Dolayısıyla Trump'ın seçilmesiyle ABD-Çin arasında yeni bir ticaret savaşı başlayabilir" - DENİZLİ