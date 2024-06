Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne 'Yılın Ahisi' ödülü

Ekonomi

DENİZLİ (İHA) – İstanbul'da düzenlenen Ahi Evran ve Hacı Bektaş Buluşması etkinliğinde 'Yılın Ahisi' ödülü verilen Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Mehmet Ali Erbeği, gençlerin ahilik kültürü ile yetişmesi için çalıştıklarını belirtti.

Ahi Bektaş Türk Dünyası ile Ahilik İş İnsanları Derneği (AHİ-DER) tarafından İstanbul'da düzenlenen Yılın ahisi ödül töreninde Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği'ne yılın ahisi ödülü verildi.

Ahilik geleneklerin kültürlerinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu belirten Mehmet Ali Erbeği, "Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak ilimizde, bölgemizde, temsil ettiğimiz her yerde, ahilik gelenekleri ve Ahilik kültürümüzün yaygınlaşması ve özellikle yeni nesillere taşınması için çalışmalarımız ve çabalarımız devam ediyor. Esnafımızın yol haritası ve yaşam tarzı olan Ahilik geleneklerini her zaman uygulamalı ve gelecek nesillere bırakmalıyız. Ahilik sistemi, yüz yıllarca insanları ötekileştirmeden, dayanışma ve kardeşlik modeli ortaya koymuştur. Ahiler, Anadolu'da birliğin, beraberliğin, kardeşliğin mayasını oluşturmuştur. Ahiler, oluşturduğu ekonomik sistem ile helal kazancı, alın terini, dayanışmayı, kul hakkını, ahlakı, kanaatkarlığı, çalışmayı üretmeyi ve böylelikle Allah'ın rızasını kazanarak ahiret yurdunu kazanmayı esas almışlardır. Bugün Anadolu'daki misafirperverlik, komşuluk ilişkileri, birçok görgü kuralı, doğruluk, dürüstlük, yardımlaşma gibi Ahiliğin günümüzdeki yansımaları devam etmektedir. Bizlerde bu değerleri her zaman yaşatmaya ve uygulamaya hep birlikte devam edeceğiz" dedi.

Erbeği, Ahi Konder Genel Başkan Hüseyin Köksal başta olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. - DENİZLİ