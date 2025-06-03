Denizli Hayvan Pazarında Bayram Hareketliliği - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli Hayvan Pazarında Bayram Hareketliliği

Denizli Hayvan Pazarında Bayram Hareketliliği
03.06.2025 12:17
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Kurban Bayramı öncesi Denizli Hayvan Pazarı'nda satışlar arttı, fiyatlar büyük değişim gösterdi.

Denizli'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarında hareketlilik başladı. Sıkı pazarlıkların yapıldığı pazarda, hem üreticinin hem de alıcıların yüzü gülüyor. Bayrama sayılı günler kala pazardaki birçok satıcı maliyetlerin arttığını belirtse de, getirdikleri hayvanların büyük bir bölümünü sattıklarını belirtti.

65 bin metrekare alana kurulu, 27 bin 500 metrekare kapalı alanın yanında 5 bin metrekare açık otoparka sahip Denizli Hayvan Pazarı, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hareketlendi. Büyükbaş ve küçükbaş üreticileri, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Denizli'ye gelerek, kendilerine ayrılan yerlerde müşterileri beklemeye başladı. Hayvanlar, hastalıklara karşı pazardaki personeller tarafından ilaçlanırken, veterinerlerin kontrolünde pazara giriş yapıyor. Küçükbaş kurbanlıkların 16 ile 24 bin TL, büyükbaşların 80 ile 350 bin TL arası alıcı bulduğu pazarda, her bütçeye uygun kurbanlıkların bulunduğu ifade ediliyor.

"Hayırlısı ile bu sene koç aldık ve çok memnunuz"

Besicilerin işi zor olduğunu ve bu sene koç aldıklarını belirten Necati Arslan, "Hayırlısı ile bu sene koç aldık. 22 bin dedi ama pazarlıkla 19,5 bine TL'ye bitirdik. Allah herkese nasip etsin. Piyasalar çok normal, hayvan beslemek, bakmak çok zor artık. Besicilerin de maliyetleri çok fazla arttı. 3 gün bir koyuna bakmak bile bana çok zor gelir yani. Şimdiden bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramı mübarek olsun" dedi.

"Böyle bir pazar Türkiye'nin hiçbir yerinden görmedim"

Van'dan Denizli'ye küçükbaş hayvan satmak için geldiğini ve böyle bir kurban pazarının Türkiye'nin hiçbir yerinde görmediğini dile getiren Ali Yalvaç da "Ben Van'dan buraya koyun satmaya geldim. İlk defa Denizli'ye geliyorum. Böyle bir pazar Türkiye'nin hiçbir yerinden görmedim. Gerçekten Denizli halkından memnunuz. Çok teşekkür ediyorum. Gayet talep var ama çoğu vatandaşımız daha erken diyor. İnşallah arife günü bitiririz ve memleketimize geri döneriz. Fiyatlar ise küçükbaşlarda 16'dan başlıyor 22'ye kadar gidiyor. 74 kilo koç geldi 19,5 bin TL'ye verdim" diye konuştu.

"Yıl yılı arattırıyor"

Güney ilçesi Aydoğdu köyünde yetiştirdiği kurbanlıkları satmak için pazara gelen Yıldıray Akgün ise her yıl ondan önceki seneye hatırlattığını söyleyerek, "Yıl yılı arattırıyor. Geçen yıl, evvelki yılı arattırdı. Bu sene de geçen yıla arattırdı. Maliyetler yüksek ama satışlarımız normal. 100 hayvanımızdan 9 hayvanımız kaldı. Fiyatlarda ise iyi bir hayvan alacağım desen 140-200 bin TL arasında 5 ila 7 kişi arasında dolgun iyi bir hayvan bulabilirler" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli Hayvan Pazarında Bayram Hareketliliği - Son Dakika

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