Denizli İhracatında Rekor Artış

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Osman Uğurlu, haziran ayında Denizli ihracatının yüzde 39 artışla 468 milyon dolara ulaştığını, yılın ilk yarısında ise 2 milyar 448 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı. Uğurlu, zorlu küresel şartlara rağmen ihracattaki güçlü artışın üretim gücü, rekabetçilik ve pazar çeşitliliğinin önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.

Denizli ihracatı haziran ayında güçlü bir performans sergiledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre ilin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39 artışla 468 milyon dolara yükselirken, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) kayıtlarına göre ihracat yüzde 37,7 artışla 349 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DENİB Başkanı Osman Uğurlu, 2026'nın 6 aylık döneminde Denizli ihracatının yüzde 7,2 artışla 2 milyar 448 milyon dolara ulaştığını belirterek, ilin Türkiye ihracatında 8. sıradaki yerini koruduğunu ifade etti.

Uğurlu, küresel ekonomide belirsizliklerin ve rekabet baskısının sürdüğü bir dönemde elde edilen sonucun Denizli ihracatının dayanıklılığını ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Haziran ayında yakalanan güçlü performans, üretim gücümüzün, ihracatçılarımızın rekabetçiliğinin ve pazar çeşitliliğinin önemli bir göstergesidir." dedi.

Mayıs ayında takvim etkisinin ihracatı olumsuz etkilediğini hatırlatan Uğurlu, haziran ayında çalışma günü sayısındaki artışın da katkısıyla ihracatın yeniden ivme kazandığını söyledi. Ancak bu performansın yalnızca takvim etkisiyle açıklanamayacağını belirten Uğurlu, yüksek finansman maliyetleri, artan üretim giderleri, kur-enflasyon dengesizliği ve küresel pazarlardaki yoğun rekabete rağmen ihracatçıların üretim ve ihracata kararlılıkla devam ettiğini kaydetti.

Tüm ana sektörlerde artış

Haziran ayında Denizli'nin önde gelen tüm ihracat sektörlerinde artış yaşandı. Elektrik-elektronik sektörü yüzde 73 artışla 121 milyon dolara ulaşırken, tekstil ve konfeksiyon ihracatı yüzde 22 artışla 116 milyon dolar oldu. Demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 44 artışla 78 milyon dolar, tarım ihracatı yüzde 21 artışla 32 milyon dolar, madencilik ihracatı ise yüzde 34 artışla 29 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Tekstil ve konfeksiyon sektöründeki toparlanmaya dikkat çeken Uğurlu, Ocak - Mayıs döneminde yüzde 5,3 seviyesinde olan daralmanın, haziran ayındaki güçlü artışın etkisiyle yılın ilk yarısında yüzde 1,6'ya gerilediğini belirterek, bunun sektör açısından olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

En büyük pazar yine İngiltere

Haziran ayında Denizli'nin en fazla ihracat yaptığı ülke yine İngiltere oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat yüzde 83 artışla 90 milyon dolara ulaştı. İngiltere'yi 39 milyon dolarla ABD, 38 milyon dolarla İtalya, 32 milyon dolarla Almanya ve 23 milyon dolarla Hollanda takip etti.

Finansman desteği memnuniyetle karşılandı

DENİB Başkanı Osman Uğurlu, reeskont kredilerinin günlük limitinin 4,5 milyar liradan 5 milyar liraya yükseltilmesini ihracatçılar açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Yüksek finansman maliyetleri ve krediye erişimde yaşanan zorlukların sürdüğünü belirten Uğurlu, söz konusu düzenlemenin üretim, yatırım ve ihracat faaliyetlerine olumlu katkı sağlayacağını ifade etti.

Küresel belirsizlikler sürüyor

Ekonomik göstergeleri de değerlendiren Uğurlu, haziran ayında yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 32,11 seviyesinde gerçekleştiğini, üretici enflasyonunun ise yüzde 28,09 olduğunu hatırlattı. Türkiye imalat PMI verisinin 47,1'e gerilemesinin imalat sanayisindeki yavaşlamanın sürdüğüne işaret ettiğini belirten Uğurlu, küresel talepteki zayıflık, yüksek finansman maliyetleri ve jeopolitik risklerin ihracatçılar üzerindeki baskıyı devam ettirdiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmasını da değerlendiren Uğurlu, enflasyondaki düşüşün kalıcı hale gelmesiyle birlikte para politikasında kademeli normalleşmenin üretim, yatırım ve ihracata olumlu katkı sağlayacağını dile getirdi.

Denizli'nin üretim gücü tescillendi

TİM'in "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Araştırması"nda Denizli'den 23 firmanın yer aldığını, İstanbul Sanayi Odasının "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasına ise 13 Denizli firmasının girdiğini hatırlatan Uğurlu, bunun ilin güçlü üretim altyapısını ve ihracattaki başarısını bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Denizli'nin 25 farklı sektörde 183 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayan Uğurlu, tüm zorlu şartlara rağmen üretmeye, yatırım yapmaya, istihdam oluşturmaya ve ülkeye döviz kazandırmaya devam eden ihracatçıların Denizli ve Türkiye ekonomisinin en önemli itici gücü olmayı sürdürdüğünü belirterek, başarıda emeği bulunan tüm ihracatçı ve sanayicileri kutladı. - DENİZLİ