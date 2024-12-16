Denizli'nin Ceviz Fidanı Dağıtımı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'nin Ceviz Fidanı Dağıtımı Başladı

Denizli\'nin Ceviz Fidanı Dağıtımı Başladı

Denizli, ceviz üretimini artırmak için bu yıl 50 bin fidan dağıtacak, toplamda 600 bin olacak.

16.12.2024 09:54
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Türkiye'nin ceviz bahçesi olan Denizli'nin üretimdeki yerinin ilk sıraya çıkartılması hedefiyle bu yıl üreticilere 50 bin adet ceviz fidanı dağıtılacağı belirtildi. 8 yılda 600 bin fidanın dağıtıldığı ve borsa kurma hedefine ilerleyen kent, "Cevizin Başkenti" olmak istiyor.

Denizli'de üreticilerine daha ekonomik ve kaliteli fidan temin edilmesini sağlamak, Denizli'nin Türkiye ceviz üretimindeki yerini ilk sıraya çıkartarak "Ceviz Borsası"nın Denizli'de kurulmasına imkan hazırlamak hedefiyle yürütülmekte olan "Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme" projesi kapsamında bu yıl da ceviz fidanı dağıtımlarına başlandı. Denizli'de 2017 yılında başlatılan ve geçen yıl 536 bin adetle rekor bir sayıya ulaşan projede, bu yıl dağıtımı yapılacak olan 50 bin adet fidanla birlikte Denizli'de 8 yılda dağıtılan ceviz fidanı sayısı toplamının 600 bini bulacağı kaydedildi.

Denizli'de 12 bin 771 hektar alandan 15 bin 83 ton ceviz üretimi gerçekleştirildiğini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, yaptığı açıklamada; "Meyve veren 998 bin 894 adet, meyve vermeyen yaşta ise 977 bin 895 adet ceviz ağacı bulunmaktadır. Uygulanan proje sayesinde bu sayı her yıl artarak devam etmektedir. Denizli, Türkiye ceviz üretiminin yüzde 4.19'unu karşılamakta olup kapama bahçe alan bakımından Türkiye'de 1. sırada, üretim bakımından 4. sırada yer almaktadır. Dağıttığımız ceviz fidanları dünyada kabul görmüş çeşitlerden oluşmakta, kurulan kapama bahçelerin kontrolleri teknik personelimiz tarafından her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. Tutma oranları yüzde 80-90 arasındadır. Hedefimiz; alan bakımından Türkiye'de ilk sırada olan Denizli'yi, üretim bakımından da en yukarılara taşıyıp 'Cevizin Başkenti', 'Ceviz Markalı Şehir' yapmaktır" dedi.

Temin edilen fidanların 17 ilçede dağıtılacağını kaydeden Çınar, "2025 yılı fidan dağıtım ve dikim dönemi için Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki fidan üreticileri ve üretim parselleri gezilerek ceviz fidanlarının gelişimi ve bitki sağlığı yönüyle kontrolleri yapıldıktan sonra temin edilmiştir. Bakanlığımız tarafından uygulamaya başlayan Tarımsal Üretim Planlaması kapsamında ekili ve dikili alanlara getirilen şartlara uygun olarak yapılan tespitler sonucunda, ilimize getirilen 50 bin adet Chadler çeşidi ceviz fidanının 17 ilçede üreticimize dağıtılması planlanmaktadır. Serinhisar, Acıpayam, Çameli, Kale, Beyağaç ve Pamukkale ilçelerine verilmek üzere toplam 22 bin 650 adet fidanın dağıtımı gerçekleştirilecektir" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli'nin Ceviz Fidanı Dağıtımı Başladı - Son Dakika

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