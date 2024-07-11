Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde İleri Biyolojik ve Kimyasal Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi için ikinci paydaş toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde İleri Biyolojik ve Kimyasal Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi için ikinci paydaş toplantısı yapıldı

Denizli Organize Sanayi Bölgesi\'nde İleri Biyolojik ve Kimyasal Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi için ikinci paydaş toplantısı yapıldı

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından planlanan İleri Biyolojik ve Kimyasal Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili ikinci paydaş katılım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya işyeri yetkilileri, sanayi alanında faaliyet gösteren firmalar, kamu görevlileri ve mahalle sakinleri katıldı. Dünya Bankası finansmanlı proje kapsamında yapılacak olan tesis için halkın bilgilendirilmesi ve görüşlerinin alınması amacıyla düzenlenen toplantıda proje detayları paylaşıldı.

11.07.2024 16:07
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Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nce bölgede yapılması planlanan İleri Biyolojik ve Kimyasal Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili ikinci paydaş katılım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda OSB içerisindeki işyerleri yetkilileri, Pınarkent sanayi alanında faaliyet gösteren firmalar, kamu görevlileri ve Pınarkent Mahallesi sakinleri hazır bulundu.

Dünya Bankası Finansmanlı Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi kapsamında, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nce; Pamukkale İlçesi Koyunaliler Mahallesi'nde bulunan mülkiyeti Bölge Müdürlüğü'ne kayıtlı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oluru ile onaylı imar sınırında bulunan 54 no'lu parselde yapılması planlanan 30 bin m/gün kapasiteli yeni İleri Biyolojik ve Kimyasal Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili ikinci paydaş katılım toplantısı gerçekleştirildi.

Söz konusu proje için Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Çalışması gereğince faaliyet ile ilgili halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için düzenlenen Paydaş Katılımı ve Bilgilendirme Toplantısı'nın ikincisi ve kapanış toplantısı Denizli OSB Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıya; OSB içerisinde bulunan işletme yetkilileri, OSB dışında Pınarkent sanayi alanında faaliyet gösteren firma yetkilileri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile faaliyetin gerçekleşeceği alana komşu arazi sahibi çiftçiler ve yerel halk katıldı.

Toplantıda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilisi, Çevre ve Sosyal Uzman Burcu Kırdar, müşavir firma yetkilisi Hatice Çınar, uzmanlar ile Denizli OSB Arıtma Tesisi Müdürü Çevre Yüksek Mühendisi İbrahim Ereşme, proje hakkında katılımcıları bilgilendirdiler. Proje paydaşları ise merak ettikleri soruları sorma imkanı buldular. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde İleri Biyolojik ve Kimyasal Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi için ikinci paydaş toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde İleri Biyolojik ve Kimyasal Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi için ikinci paydaş toplantısı yapıldı - Son Dakika
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