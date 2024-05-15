Denizli OSB'de DOSTEK Koleji öğrencileri iş dünyasının başarılı isimleriyle buluştu - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli OSB'de DOSTEK Koleji öğrencileri iş dünyasının başarılı isimleriyle buluştu

Denizli OSB\'de DOSTEK Koleji öğrencileri iş dünyasının başarılı isimleriyle buluştu

Denizli Organize Sanayi Bölgesi teknik Koleji (DOSTEK) öğrencileri, Denizli OSB'de iş dünyasının başarılı isimleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. DESİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Rateks Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, KALDER Denizli Yönetim Kurulu Başkanı, HD Kauçuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. CEO'su Ekrem Ateş, DOSTEK Koleji öğrencileriyle buluştu. Etkinlikte gençlere başarı öyküsünü anlatan Ateş, meslek liselerinin önemine vurgu yaparak, işletmelerde çalışanların çocuklarına burs ve iş garantisi vereceklerini söyledi.

15.05.2024 09:31
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DENİZLİ (İHA) – Denizli Organize Sanayi Bölgesi teknik Koleji (DOSTEK) öğrencileri, Denizli OSB'de iş dünyasının başarılı isimleriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşen "Okulum, Mesleğim, Kariyerim" etkinliğinde DESİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Rateks Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, KALDER Denizli Yönetim Kurulu Başkanı, HD Kauçuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. CEO'su Ekrem Ateş, DOSTEK Koleji öğrencileriyle buluştu.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, sanayicileri ve gençleri bir araya getirmeye devam ediyor. DOSTEK Koleji'nin geleneksel hale getirdiği "Okulum, Mesleğim, Kariyerim" etkinliğinde öğrenciler DESİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Rateks Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, KALDER Denizli Yönetim Kurulu Başkanı, HD Kauçuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. CEO'su Ekrem Ateş ile bir araya geldi.

Bölge Müdürlüğü'nün Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşiye; DOSTEK Danışma Kurulu Başkanı Yavuzçehre Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yavuzçehre, DOSTEK Koleji Müdürü Saadettin Dumlu, kolej öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

"Burs ve iş garantisi sözü veriyoruz"

Düzenlenen söyleşide gençlere başarı öyküsünü anlatan, kendisinin de meslek lisesi mezunu olduğunu vurgulayarak kariyer planlamalarında neler yapmaları gerektiği hakkında önerilerde bulunan iş adamı Ekrem Ateş; "Denizli OSB Müdürlüğümüze ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ederim. Çok heyecanlı bir söyleşi oldu benim için. Gençlerin gözlerindeki pırıltıyı görmek, 30 yıl öncesinde aynı sıralardan gelen birisi olarak beni çok mutlu etti. Meslek liseleri çok önemli. Günümüzde pek çok alanda yetişmiş kişi bulamıyoruz. İş dünyasının temsilcileri olarak bu konuda çok hassasız. Meslek liselerini ve çocuklarımızı önemsiyoruz. Bu kapsamda işletmelerimizde çalışan arkadaşlarımızın çocuklarını meslek liselerinde okutmaları halinde çocuklarımıza burs ve iş garantisi vereceğiz" dedi.

Ekrem Ateş, söyleşide gençlerin merak ettikleri soruları da içtenlikle yanıtladı. Söyleşinin sonunda DOSTEK Danışma Kurulu Başkanı Yavuzçehre Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yavuzçehre teşekkür plaketini Ekrem Ateş'e takdim ederken, DOSTEK Koleji Müdürü Saadettin Dumlu, bilgi ve deneyimleriyle, verdiği mesajlarla gençlere kariyer planlamalarında ışık tutmasından dolayı teşekkürlerini dile getirdi.

Etkinlik hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli OSB'de DOSTEK Koleji öğrencileri iş dünyasının başarılı isimleriyle buluştu - Son Dakika

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