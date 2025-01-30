Denizli OSB Teknopark Çalıştayı Gerçekleşti

Ekonomi

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ne kazandırılacak Denizli OSB Teknopark kapsamında kent protokolü, sanayiciler ve yatırımcıların katılımıyla çalıştay gerçekleştirildi.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen Denizli OSB Teknopark Stratejik Plan Çalıştayına Denizli Vali Yardımcısı Vekili Abdullah Kadıoğlu, Denizli OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli OSB Teknopark İcra Kurulu, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli OSB Teknopark Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Yaymanoğlu, Cemalcan Sirkeci, Prof. Dr. Sezai Tokat, Prof. Dr. Turan Karadeniz, Ahmet Taş, Denizli OSB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çalışkan, Denizli OSB Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, PAÜ Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. İsmail Ovalı, GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Altunbaş, sanayiciler, Ar-Ge Merkezlerinin temsilcileri ve yatırımcılar katıldı.

"Biz Türkiye'nin 104'üncü teknoparkıyız"

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Denizli OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı; "Geleceği şekillendirmeyi amaçlayan Denizli OSB Teknopark olarak 2025, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan stratejik plan çalışması yapmak üzere toplandık. Zamana ayak uydurup diğerlerinin önüne geçmek isteyen şirketlerin teknoloji ve dijitalleşme konusunda geç kalmaması gerekiyor. Stratejik plan çalışmamız akıl çağında işbirliği üzerine kurulmalıdır. Biz Türkiye'nin 104'üncü Teknoparkıyız. Bizden önce kurulanlar bir hayli yol aldılar. Bizlerin de ülkemize, şehrimize ve sanayicilerimize yararlı projeler üreteceğimize olan inancım tamdır. Bu çalıştaya da katkıda bulunmak adına bizleri yalnız bırakmadığınınız için teşekkür ederim. Ayrıca Teknoparkımızın bugünlere gelmesinde maddi manevi emeği geçen Rektörümüze ve değerli Oda Başkanlarımıza da çok teşekkür ederim" dedi.

"Sanayicilerimizin katılımını ve desteğini görmek istiyoruz"

Denizli OSB Teknopark İcra Kurulu, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ise gerçekleştirdiği konuşmada; "Denizli Ticaret Odası olarak Organize Sanayi Bölgemize ve kentimize kazandırılacak olan OSB Teknoparkımızı çok değerli buluyor, her zaman destekçisi olacağımızı da belirtmek istiyorum. Küresel ekonomik ticarette ikiz dönüşüm olarak ortaya çıkan Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm adımlarına katkıda bulunacağız. Yapay zeka ve finansal teknolojiler ortaya çıkaran, katma değeri yüksek hizmetleri geliştirecek projelerin Denizli'mize ve ülkemize büyük bir katkı sağlayacağına inancımız tamdır. Benim arzum sanayicilerimizin daha çok katılımını ve desteğini görmek. Atılan bu cesur adımı takdir ve tebrik ediyor, Denizli OSB Teknopark Yönetim Kurulu ve ekibi başta olmak üzere emek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Denizli OSB Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, Denizli OSB Teknopark ile ilgili detayları gerçekleştirdiği sunumla katılımcılara aktardı. Sunum sonrasında OSB Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi Selim Yaymanoğlu'nun moderatörlüğünde soru-cevap bölümüne geçildi. Katılımcılar merak ettikleri soruları yöneltirken OSB Teknopark'a katkı sağlayacak fikirlerini de paylaştı. - DENİZLİ