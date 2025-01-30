Denizli OSB Teknopark Çalıştayı Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Denizli OSB Teknopark Çalıştayı Gerçekleşti

Denizli OSB Teknopark Çalıştayı Gerçekleşti

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde Teknopark stratejik plan çalıştayı yapıldı.

30.01.2025 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ne kazandırılacak Denizli OSB Teknopark kapsamında kent protokolü, sanayiciler ve yatırımcıların katılımıyla çalıştay gerçekleştirildi.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen Denizli OSB Teknopark Stratejik Plan Çalıştayına Denizli Vali Yardımcısı Vekili Abdullah Kadıoğlu, Denizli OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli OSB Teknopark İcra Kurulu, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli OSB Teknopark Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Yaymanoğlu, Cemalcan Sirkeci, Prof. Dr. Sezai Tokat, Prof. Dr. Turan Karadeniz, Ahmet Taş, Denizli OSB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çalışkan, Denizli OSB Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, PAÜ Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. İsmail Ovalı, GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Altunbaş, sanayiciler, Ar-Ge Merkezlerinin temsilcileri ve yatırımcılar katıldı.

"Biz Türkiye'nin 104'üncü teknoparkıyız"

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Denizli OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı; "Geleceği şekillendirmeyi amaçlayan Denizli OSB Teknopark olarak 2025, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan stratejik plan çalışması yapmak üzere toplandık. Zamana ayak uydurup diğerlerinin önüne geçmek isteyen şirketlerin teknoloji ve dijitalleşme konusunda geç kalmaması gerekiyor. Stratejik plan çalışmamız akıl çağında işbirliği üzerine kurulmalıdır. Biz Türkiye'nin 104'üncü Teknoparkıyız. Bizden önce kurulanlar bir hayli yol aldılar. Bizlerin de ülkemize, şehrimize ve sanayicilerimize yararlı projeler üreteceğimize olan inancım tamdır. Bu çalıştaya da katkıda bulunmak adına bizleri yalnız bırakmadığınınız için teşekkür ederim. Ayrıca Teknoparkımızın bugünlere gelmesinde maddi manevi emeği geçen Rektörümüze ve değerli Oda Başkanlarımıza da çok teşekkür ederim" dedi.

"Sanayicilerimizin katılımını ve desteğini görmek istiyoruz"

Denizli OSB Teknopark İcra Kurulu, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ise gerçekleştirdiği konuşmada; "Denizli Ticaret Odası olarak Organize Sanayi Bölgemize ve kentimize kazandırılacak olan OSB Teknoparkımızı çok değerli buluyor, her zaman destekçisi olacağımızı da belirtmek istiyorum. Küresel ekonomik ticarette ikiz dönüşüm olarak ortaya çıkan Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm adımlarına katkıda bulunacağız. Yapay zeka ve finansal teknolojiler ortaya çıkaran, katma değeri yüksek hizmetleri geliştirecek projelerin Denizli'mize ve ülkemize büyük bir katkı sağlayacağına inancımız tamdır. Benim arzum sanayicilerimizin daha çok katılımını ve desteğini görmek. Atılan bu cesur adımı takdir ve tebrik ediyor, Denizli OSB Teknopark Yönetim Kurulu ve ekibi başta olmak üzere emek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Denizli OSB Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, Denizli OSB Teknopark ile ilgili detayları gerçekleştirdiği sunumla katılımcılara aktardı. Sunum sonrasında OSB Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi Selim Yaymanoğlu'nun moderatörlüğünde soru-cevap bölümüne geçildi. Katılımcılar merak ettikleri soruları yöneltirken OSB Teknopark'a katkı sağlayacak fikirlerini de paylaştı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Yerel Haberler, Teknoloji, denizli, Ekonomi, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli OSB Teknopark Çalıştayı Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:02 Oğuzhan Özyakup’tan olay yaratacak Talisca sözleri Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri
23:02 AK Parti’nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım Kısa sürede silindi AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi
22:46 Beyaz Saray, Trump’ın imza attığı yönergeyi iptal etti Beyaz Saray, Trump'ın imza attığı yönergeyi iptal etti
22:16 Ahmed Şara, Suriye’de geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi Ahmed Şara, Suriye'de geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi
22:08 İsmail Kartal’dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Mecbur kaldım İsmail Kartal'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Mecbur kaldım
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 16:52:46. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli OSB Teknopark Çalıştayı Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.