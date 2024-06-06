Denizli Sanayi Odası Çivril Belediye Başkanı Semih Dere'yi ziyaret etti - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli Sanayi Odası Çivril Belediye Başkanı Semih Dere'yi ziyaret etti

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ve DSO Yönetimi, Çivril Belediye Başkanı Semih Dere'ye hayırlı olsun ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin ardından Çivril Organize Sanayi Bölgesi projesinin detayları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

06.06.2024 15:07
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Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ve DSO Yönetimi, Çivril Belediye Başkanı Semih Dere'ye hayırlı olsun ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin ardından Çivril Organize Sanayi Bölgesi projesinin detayları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Detaylı inceleme ve bilgi aktarımı sonrasında Başkan Kasapoğlu ve beraberindeki Heyet, Çivril OSB ile ilgili öneri ve görüşlerini iletti. Çivril OSB'nin mümkün olan en kısa zamanda ilçeye kazandırılması ile ilgili fikir birliğine varılan ziyarette, Bakanlıkla ilgili sürecin de yakından takip edildiğine vurgu yapıldı. Denizli Sanayi Odası, Çivril Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Valiliği'nin paydaşı olduğu Çivril OSB, 1 milyon 240 bin metrekare alan üzerine kurulacak. İlk andan itibaren büyük talep gören projenin yaklaşık 600 bin metrekarelik alanı için 50'ye yakın ön talep bulunduğu ifade edildi. Denizli'ye 100, İzmir Limana 280, Uşak'a 50 ve Çardak'a 70 km uzaklıkta bulunan Çivril OSB hem bölgenin hem de ülkenin kalkınmasında önemli bir rol üstlenecek.

Çivril OSB Projesini yeni yerel yönetim ile birlikte tekrar ele aldıklarını kaydeden Başkan Kasapoğlu, "Şehrimizin sanayi potansiyeline değer katma yolundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bölgenin ekonomik büyümesine, kalkınmasına ve istihdamın artırılmasına katkı sağlamak için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Çivril'de hayalimizi gerçeğe dönüştürmek için bölgeyi inceledik, planlarımızı gözden geçirdik. Çivril OSB'yi bir yıl içinde tamamlayarak, ilçemize kazandıracağız. Biz ilçelerimizde sanayiyi güçlendirmek, Denizli'mizin üretim gücünü ilçelerimizle birlikte yükseltmek istiyoruz." dedi.

"Çivril OSB bir yıl içinde tamamlanacak"

Bölgeye kazandırılacak olan Yeni OSB'nin ilçenin kalkınmasında, Çivril'in kent ekonomisine ve sanayisine katkı sağlamasında önemli bir rol oynayacağını belirten Başkan Kasapoğlu, "Şehrimizin sanayi potansiyeline değer katma yolundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bölgenin ekonomik büyümesine, kalkınmasına ve istihdamın artırılmasına katkı sağlamak için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Çivril'de hayalimizi gerçeğe dönüştürmek için bölgeyi inceledik, planlarımızı gözden geçirdik, yeni yerel yönetimimiz ile birlikte projeyi tekrar ele aldık. Çivril OSB'yi bir yıl içinde tamamlayarak, ilçemize kazandıracağız. Biz ilçelerimizde sanayiyi güçlendirmek, Denizli'mizin üretim gücünü ilçelerimizle birlikte yükseltmek istiyoruz." dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli Sanayi Odası Çivril Belediye Başkanı Semih Dere'yi ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Sanayi Odası Çivril Belediye Başkanı Semih Dere'yi ziyaret etti - Son Dakika
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