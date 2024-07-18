Denizli Sanayi Odası İspanya'da İhracat İstihbarat Merkezlerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli Sanayi Odası İspanya'da İhracat İstihbarat Merkezlerini Ziyaret Etti

Denizli Sanayi Odası İspanya\'da İhracat İstihbarat Merkezlerini Ziyaret Etti

Denizli Sanayi Odası E-İhracat ve İhracat İstihbarat Akademisi'nden sorumlu 3 İhracat İstihbarat Uzmanı ve 2 Proje Temsilcisi, İspanya/Malaga'da bulunan Malaga Sanayi ve Ticaret Odası bünyesindeki 'Hub Malaga Export' İhracat İstihbarat Merkezi'ni ve Malaga'da faaliyet gösteren önemli üretim merkezlerini ziyaret etti. Ayrıca, kurumlararası gelecekteki iş birliklerinin ilk adımları atıldı.

18.07.2024 10:55
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Denizli Sanayi Odası E- İhracat ve İhracat İstihbarat Akademisi'nden sorumlu 3 İhracat İstihbarat Uzmanı ve 2 Proje Temsilcisi, İspanya/ Malaga'da bulunan Malaga Sanayi ve Ticaret Odası bünyesindeki "Hub Malaga Export" İhracat İstihbarat Merkezi'ni ve Malaga'da faaliyet gösteren önemli üretim merkezlerini ziyaret etti. Ayrıca, kurumlararası gelecekteki iş birliklerinin ilk adımları atıldı.

Denizli Sanayi Odası E-İhracat ve İhracat İstihbarat Akademisi'nden sorumlu 3 İhracat İstihbarat Uzmanı ve 2 Proje Temsilcisi, İspanya/Malaga'da bulunan Malaga Sanayi ve Ticaret Odası bünyesindeki "Hub Malaga Export" İhracat İstihbarat Merkezi'ni ve Malaga'da faaliyet gösteren önemli üretim merkezlerini ziyaret etti. Çalışma ziyareti kapsamında, e-uygulamalar alanındaki yeni ve en iyi uygulamalar (know-how), e-ihracat istihbarat, teknolojik gelişmeler ve veri tabanları gibi araştırma yöntemleri hakkında bilgi ve deneyimler paylaşıldı. Ayrıca, kurumlararası gelecekteki iş birliklerinin ilk adımları atıldı. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)'nın "İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı" çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği'nin desteğiyle finanse edilen, 'DSO E-İhracat & İhracat İstihbarat Akademisi' adlı proje ile ülkemizde ve dünyada mevcut olan e-uygulamaların takip edilerek, geliştirilmesi hedefi kapsamında; Akademi'den sorumlu 3 İhracat İstihbarat Uzmanımız ve 2 Proje Temsilcimiz, İspanya/Malaga'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarete, DSO Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Tillem, DSO Sanayi ve Raporlama Müdürü Erhan Aslan, DSO İhracat İşlemleri ve Teşvikleri Uzmanları Aslı Öztürk ve Burcu Özcan Tarhan ile DSO Proje ve İş Geliştirme Uzmanı Duygu Ayhan Ekmekçi katılım sağladı. 3 gün süren çalışma ziyareti, ülkenin e-ihracat ve ihracat istihbaratı eğitimleri konusundaki köklü geçmişine dayanarak planlandı. Uzun yıllardır ihracatta e-uygulamalar üzerine çalışmalar yürüten Malaga Sanayi ve Ticaret Odası bünyesindeki "Hub Malaga Export" İhracat İstihbarat Merkezi, bölgedeki firmalarına ihracat istihbaratı hizmetleri sağlıyor.

Çalışma ziyaretinin ilk gününde; Denizli Sanayi Odası İhracat İşlemleri ve Teşvikleri Uzmanı Aslı Öztürk, Odamızın yürüttüğü çalışmaları içeren detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Ardından Malaga Sanayi ve Ticaret Odası Temsilcileri, e-İhracat ve Uygulamaları hakkında bir sunum yaptı. Bu ziyarette, Odalar birbirini tanıma fırsatı elde ederken, bilgi ve deneyimler paylaşıldı ve kurumlararası gelecekteki iş birliklerinin ilk adımları da atılmış oldu. Günün devamında, Heyetimiz tarafından Malaga'da faaliyet gösteren Dijital Content Pole ve Malaga Techpark kurumları ziyaret edildi ve iyi uygulamalar yerinde gözlemlendi. Avrupa'daki en önemli teknoloji geliştirme bölgeleri arasında yer alan bu iki kurumda faaliyet gösteren firmaların çalışma konuları ile Malaga Ticaret ve Sanayi Odası'ndan aldıkları hizmetler, Oda ile iş birliği mekanizmaları ve ortaklaşa yürütülen projeler yerinde değerlendirildi.

Ziyaretin 2. Gününde; 'Hub Malaga Export' İhracat İstihbarat Merkezi'ndeki "Rekabetçi İhracat İstihbaratı" eğitimine katılım sağlandı. İspanya ve Malaga özelinde ithalat/ihracat rakamları, e-uygulamalar alanındaki yeni ve iyi uygulamalar (know-how), e-ihracat istihbaratı, teknolojik gelişmeler ve kullanılan veri tabanları gibi araştırma yöntemleri hakkında bilgiler alındı.

Ziyaretin 3. Gününde ise; Malaga'da faaliyet gösteren ve özellikle Malaga Sanayi ve Ticaret Odası'nın sunduğu ihracat istihbarat ve danışmanlık faaliyetlerinden yararlanarak ihracat kapasitesini geliştiren işletmelere ziyaretlerde bulunuldu. Bu kapsamda ziyaret edilen Fumihogar ve Snchez La Fuente firmalarında, firmaların faaliyet gösterdikleri işkolları hakkında yapılan sunumların ardından işletmelerin üretim hatlarında incelemelerde bulunuldu. Güncel projeler hakkında bilgilerin paylaşıldığı bu ziyarette, ilerleyen dönemlerde karşılıklı iş birlikleri ile ilgili görüşmeler ve fikir alışverişleri gerçekleştirildi.

Malaga Sanayi ve Ticaret Odası ile yapılan iş birliği sayesinde İspanya'ya yapılan bu ziyaretle; sadece iyi uygulamaların deneyimlenmesi değil, geleceğe yönelik kurumsal iş birliklerinin geliştirilmesi hedeflendi. Bu ziyaretle kurulan ağ sonucunda ise, birlikte yeni projeler geliştirilmesi, ekip çalışması imkanları sunulması ve gelecekte yeni bilgilerin paylaşılması planlandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli Sanayi Odası İspanya'da İhracat İstihbarat Merkezlerini Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Sanayi Odası İspanya'da İhracat İstihbarat Merkezlerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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