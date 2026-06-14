Denizli ve Türkmenistan İş Birliği Zirvesi - Son Dakika
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Denizli ve Türkmenistan İş Birliği Zirvesi

Denizli ve Türkmenistan İş Birliği Zirvesi
14.06.2026 09:23
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Denizli Ticaret Odası'nda, Türkmenistan ile ekonomik iş birliği fırsatları ele alındı.

Denizli Ticaret Odası (DTO), Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği heyetini ağırladı. Türkmenistan ekonomisi ile Denizli ve Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ticari ve ekonomik iş birliği fırsatlarının ele alındığı toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni yatırım imkanları değerlendirildi.

Toplantıya ev sahibi olarak DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melek Kartay'ın yanı sıra Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşangulıyev, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berdi Sarıyev, Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarları Handurdı Turayev ve Arslan Çarıyev, Büyükelçilik Maliye Müşaviri Agageldi Allanazarov, EkoAvrasya Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, Türk Dünyası Sivil Toplum İş Birliği Derneği (TÜRKSİT) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kurnaz ile çok sayıda iş insanı ve sektör temsilcisi katıldı.

"Denizli, Türkiye'nin üretim ve ihracat üslerinden biridir"

Programın açılış konuşmasını yapan DTO Başkan Yardımcısı Melek Kartay, konuklarına Denizli'nin üretim gücü, ihracat kapasitesi ve yatırım potansiyeli hakkında bilgiler verdi.

Kartay, Denizli'nin yaklaşık 6,5 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle Türkiye'nin en önemli sanayi ve ihracat şehirlerinden biri olduğunu belirterek, "Denizli, Türkiye'nin 8'inci ihracatçı sanayi şehri konumundadır. Tekstil ve konfeksiyondan enerjiye, kablo ve makine sektöründen doğal taş ve travertene kadar birçok alanda güçlü bir üretim altyapısına sahibiz" dedi.

Denizli'nin her yıl Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları ve ihracatçı firmaları listelerinde onlarca şirketle temsil edildiğini de ifade eden Kartay, şehrin 180 ülkeye 2 bin 867 farklı ürün grubunda ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

Denizli'nin güçlü sektörleri tanıtıldı

Konuşmasında Denizli'nin organize sanayi bölgeleri, serbest bölgesi ve yatırım altyapısına da değinen Kartay, şehirde faaliyet gösteren tekstil, enerji, makine, doğal taş, tarım ve hayvancılık sektörlerinin Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Ayrıca Denizli'nin ev tekstili üretiminde Türkiye'nin lider şehirlerinden biri olduğunu belirten Kartay, Türkiye'nin ev tekstili ihracatının yaklaşık üçte birinin Denizli'de üretildiğini ifade etti.

"Tarım ve turizmde de ülkede öne çıkan kentlerden biriyiz"

Öte yandan, Denizli'nin yalnızca sanayi ve ticarette değil, tarım ve turizm alanlarında da güçlü bir konuma sahip olduğunu kaydeden Kartay, dünyanın en büyük kekik üretim merkezlerinden biri olan Denizli'nin aynı zamanda üzüm, kiraz, elma, nar ve leblebi üretiminde de Türkiye'nin önde gelen şehirleri arasında bulunduğunu söyledi.

Kartay ayrıca Pamukkale, antik kentler, termal kaynaklar, yaylalar ve Denizli Kayak Merkezi gibi değerlerin şehri turizm açısından da cazip hale getirdiğini dile getirdi.

İşangulıyev: "Denizli'yi lojistik üssümüz haline getirmek istiyoruz"

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşangulıyev ise 'Anadolu Kaplanı' olarak anılan Denizli'ye geldiği için mutlu olduğunu söyledi; "Denizli, Türkiye'de tekstil sektöründe gelişmiş bir il. Türkmenistan'da üretilen iplikleri Denizli'ye sevk etmek, buradan da diğer illere ve Avrupa'ya göndermek istiyoruz. Bu amaçla, Tekstil Sanayi Bakanlığımız Denizli'de bir depolama alanı arıyor ve Denizli'yi lojistik üs haline getirmek istiyor. Bize bu konuda destek olursanız seviniriz; bu sayede çalışmalarımızı hızlandıracağız" dedi.

Toplantıda daha sonra Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Handurdı Turayev tarafından "Türkmenistan Ekonomisi ve Türkiye-Türkmenistan İş Birliği Fırsatları" konulu bir sunum gerçekleştirildi.

Turayev, Türkmenistan'ın dünyanın en önemli doğal gaz rezervlerine sahip ülkelerinden biri olduğunu belirterek, ülke ekonomilerinin son yıllarda büyümesini istikrarlı sürdürdüğüne dikkat çekti. Türkmenistan ekonomisinin 2025 yılında yüzde 6,3 büyüdüğünü aktaran Turayev, 2026 yılı için de benzer büyüme hedeflerinin belirlendiğini kaydetti. Sunumunda enerji, petrokimya, ulaştırma, lojistik, tekstil ve tarım sektörlerinde yürütülen yatırımlar ile Türkmenistan'ın bölgesel ticaret ve enerji koridorlarındaki stratejik rolü hakkında bilgiler yer aldı.

"Tek millet, iki devlet" vurgusu

Türkmenistan ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin her geçen yıl güçlendiğini ifade eden Turayev, iki ülke arasındaki iş birliğinin "Tek Millet, İki Devlet" anlayışı çerçevesinde gelişmeye devam ettiğini söyledi. Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ticaret hacminin son yıllarda önemli ölçüde arttığını da belirten Turayev, enerji, lojistik, inşaat, sanayi ve KOBİ iş birlikleri başta olmak üzere birçok alanda yeni ortaklık fırsatlarının bulunduğunu vurguladı.

EkoAvrasya Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren ise ülkelerin temel lokomotif gücünün müteşebbislerinin olduğunun altını çizdi ve ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını söylediği Denizli Ticaret Odası üyesi yaklaşık 25 bin iş insanına bu kapsamdaki çabaları için saygılarını sunduğunu ifade etti. Ayrıca, yurt dışında olması sebebiyle toplantıya katılamayan ancak organizasyonun gerçekleştirilmesinde büyük emeği bulunduğunu belirttiği DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'a da ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"DTO'yu kendi evimiz gibi görüyoruz"

Son olarak TÜRKSİT Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kurnaz, Denizli Ticaret Odası'nı kendi evleri gibi gördüklerini, yurt dışından herhangi bir toplantı talep edildiğinde ilk olarak Denizli akıllarına geldiğini kaydetti. Türkmenistan heyetine de Yunus Emre'nin meşhur dizeleriyle seslendi; "Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz" dedi.

Toplantıda, Denizli ile Türkmenistan arasındaki ticari ilişkiler de değerlendirildi. Denizli'den Türkmenistan'a yapılan ihracatın son yıllarda önemli ölçüde arttığı belirtilirken, karşılıklı yatırım ve ticaret hacminin daha da geliştirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Katılımcılar, iki ülke iş dünyası arasında kurulacak yeni iş birliklerinin hem Denizli hem de Türkmenistan ekonomisine katkı sağlayacağını ifade ederlerken, Türkmen konuklar toplantıya katılanların ülkeleri ve ticaret imkanları ile ilgili sorularını da yanıtladı.

Programın sonunda Denizli Ticaret Odası ile Türkmenistan heyeti arasında karşılıklı hediye takdimi vardı. Katılımcılar günün anısına hatıra fotoğrafı çektirirken, DTO Başkan Yardımcısı Melek Kartay konuk heyeti daha sonra başkanlık makamında da ağırladı. Kartay'a, DTO Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin ile Genel Sekreter Yardımcısı Tekstil Mühendisi Dr. Akay Gündoğan da eşlik etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Türkmenistan, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli ve Türkmenistan İş Birliği Zirvesi - Son Dakika

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