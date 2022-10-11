Denizlili soba üreticisi Avrupa'dan gelen taleple üretimini artırdı - Son Dakika
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Denizlili soba üreticisi Avrupa'dan gelen taleple üretimini artırdı

11.10.2022 12:10

Denizli'de 72 yıldır soba üretimi yapan firma, son aylarda Avrupa ülkelerinden gelen talebin etkisiyle vardiya ve çalışma saatlerini artırdı.

Denizli'de 72 yıldır soba üretimi yapan firma, son aylarda Avrupa ülkelerinden gelen talebin etkisiyle vardiya ve çalışma saatlerini artırdı.

Kentteki organize sanayi bölgesinde bulunan 18 bin metrekarelik fabrikada odun ve kömür sobası üretimi yapan fabrika, sonbahar sezonuyla birlikte hareketli günler geçiriyor.

1950'den bu yana üretim yapan firma, geleneksel bir alan olmasına rağmen geliştirdiği faydalı model patentli ürünlerle yüksek verimliliğe sahip soba üretimiyle dikkati çekiyor.

15'e yakın ülkeye ihracat yapan firmanın en büyük pazarı ise başta Almanya olmak üzere AB ülkeleri. Avrupa genelinde kırsal bölgelerden gelen talepleri karşılayan firma, kış aylarında doğal gaz kaynaklı sıkıntılar yaşanması yönündeki beklentiler sonrası şehirlerden de talep gelmeye başlamasıyla üretimini artırdı.

Şirketin genel müdürü Ümit Çalışkan, AA muhabirine, AR-GE çalışmalarıyla geleneksel ürünlerden daha verimli ürünler geliştirdiklerini, son yıllarda özellikle şömine soba gruplarında ilerleme kaydettiklerini ifade etti.

Fabrikada 50 çalışanla günlük 300 adede yakın üretim kapasitesine sahip olduklarını anlatan Çalışkan, "Son aylarda Avrupa'daki doğal gaz kriziyle beraber özellikle şömine soba gruplarında ciddi bir talep artışı var. Bununla ilgili zaten çalışmalarımız var. Vardiyalarımızı ve çalışma saatlerimizi arttırıyoruz. Çok daha fazla bir talebin geleceğini hissediyoruz." dedi.

Bu yıl 10 aylık süreçte Avrupa ülkelerine geçen yıla göre yaklaşık yüzde 35 ihracat artışı yakaladıklarını bildiren Çalışkan, yeni bağlantılarla bu oranının daha da artacağını aktardı.

Bir yol haritası çizmeye çalıştıklarını, özellikle gelecek ay talep artışının en yüksek noktaya çıkmasını beklediklerini dile getiren Çalışkan, halen üretimin yarısını ihraç ettikleri şömine grubu sobalarda bu oranı yüzde 70'lere çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Türkiye'de soba pazarındaki daralma

Türkiye'de doğal gazın ulaştığı yerleşim birimi sayısının artmasıyla soba pazarında da daralma görüldüğüne işaret eden Çalışkan, bu nedenle ihracat pazarlarına ağırlık verdiklerini aktardı.

Sıcak iklime sahip olan Avustralya ve Güney Afrika gibi ülkelere de ihracat yaptıklarına dikkat çeken Çalışkan, bu ülkelerin güneyinde kışların soğuk geçmesi nedeniyle potansiyel bir pazarın bulunduğunu kaydetti.

Ümit Çalışkan, küresel ısınma kaynaklı endişeler nedeniyle kömür bazlı yakıtların kullanımına yönelik kısıtlamaların gündemde olması nedeniyle doğaya daha az zararı bulunan pelet sobası üretimine odaklandıklarını da sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Denizli, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizlili soba üreticisi Avrupa'dan gelen taleple üretimini artırdı - Son Dakika

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