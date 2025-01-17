Deprem Bölgesindekiler İçin Mücbir Sebep Süresi Uzatıldı

Ekonomi

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat depremleri nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde sona eren mücbir sebep halinin 31 Mayıs 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız ve ilgili kurum ve kuruluşlarımızca gerekli olan tüm düzenlemeler deprem bölgesindeki sigortalılarımız ve işverenlerimiz için ivedilikle hayata geçirilmektedir. Bu kapsamda, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 30.11.2024 günü sonu itibarıyla sona eren mücbir sebep hali 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmış olup, meydana gelen deprem felaketi tarihi itibarıyla, söz konusu il ve ilçelerde faaliyet gösteren ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen kriterlere sahip mükelleflerden 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerlerinin, 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının, mücbir sebep sona erme tarihine kadar vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerinin, 16.6.2025 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi halinde söz konusu bilgi, belge ve beyannamelerin yasal süresi içinde verilmiş sayılması sağlanmıştır. 2023 ve 2024 yılları ocak ila aralık ve 2025 yılı ocak ile nisan aylarına ilişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin/Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin 31.7.2025 tarihine kadar kuruma verilmesi halinde söz konusu beyannameler/belgeler yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır" dedi.

'DEPREM BÖLGESİNDEKİ VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ'

Bakan Işıkhan, 6 Şubat 2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçlarının 30 Haziran 2025 tarihine kadar, 2023 ve 2024 yılları ocak ile aralık ve 2025 yılı ocak ile nisan aylarına ait prim borçlarının ise gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın yıl sonuna kadar ertelendiğini duyurdu. Işıkhan, "Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerimizin 06 Şubat 2023 ile 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 30 Haziran 2025 tarihine kadar ödeyebilmeleri sağlanmıştır. İşveren borçları yönünden 6 Şubat 2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş borçlar için 30 Haziran 2025 tarihine (bu tarih dahil), 6 Şubat 2023 ve sonrası erteleme kapsamına alınan borçlar için yıl sonuna kadar başvuru yapılması ve ilgili mevzuat kapsamında belirtilen diğer şartların sağlanması kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitle ödeme imkanı sağlanmıştır. Bunlar dışında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki sigortalılarımızın borçlanma ve ihya kapsamındaki borçların ödenmesi, kontrol muayene tarihleri gibi uygulamalardan sorunsuz şekilde yararlanmaları için belirlenen yeni mücbir sebep tarihine göre süreler güncellenmiştir. Devlet olarak deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın her zaman yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz" dedi.