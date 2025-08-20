Deprem Farkındalığı Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Deprem Farkındalığı Etkinliği

20.08.2025 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Marmara Depremi'nin 26. yılı için etkinlik düzenledi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 26. yıldönümü dolayısıyla "Halk Günleri" temasıyla toplumsal farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Üsküdar Kandilli Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte ziyaretçiler, deprem ve tsunami araştırmalarından astronomiye uzanan çalışmaları yerinde görme ve bilim insanlarıyla buluşma fırsatı buldu.

Katılımcılar, doğa olaylarının rasathanede nasıl gözlemlendiğini ve yürütülen çalışmaları doğrudan izleme fırsatı yakaladı. Üç gün boyunca açık kalan alanlarda "Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi", "Rasathane Bilim Tarihi Koleksiyonları", "Afete Hazırlık Laboratuvarı bünyesindeki Deprempark" ve Astronomi Laboratuvarı ziyaret edildi.

Kandilli Rasathanesi, kuruluşundan bu yana yerküreyi ve uzayı sürekli gözlemleyerek elde ettiği verilerle başta sismoloji, deprem mühendisliği, tsunami ve risk azaltma olmak üzere çeşitli yerbilimlerinde araştırmalar yürütüyor. Bu çalışmalarını uluslararası projelerle paylaşan kurum, aynı zamanda bu alanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimi sunarak uzman insan kaynağı yetiştiriyor.

Özellikle deprem alanında izleme, eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerini tek çatı altında toplayan ve yalnızca Türkiye'nin değil, bölgenin de en önemli deprem ve afet araştırma merkezi olan rasathane, bilimsel çalışmalarını toplumun bilinçlenmesine katkı sağlayacak biçimde sürdürüyor ve depremlerin afete dönüşmemesi için öncü rol üstleniyor.

Kaynak: AA

Kandilli Rasathanesi, Kandilli, Kandilli, Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Deprem Farkındalığı Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan “Beyaz Toros“ açıklaması TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Beyaz Toros" açıklaması
Nijerya’da camiye silahlı saldırı: 13 ölü Nijerya'da camiye silahlı saldırı: 13 ölü
Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman’a yüklendi: Bu dava sizin şahsi hesaplarınıza sığmaz Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman'a yüklendi: Bu dava sizin şahsi hesaplarınıza sığmaz
Bakan Fidan’dan Ukrayna için diplomasi trafiği: Türkiye barış için desteğe hazır Bakan Fidan'dan Ukrayna için diplomasi trafiği: Türkiye barış için desteğe hazır
Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler’in başını yaktı Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler'in başını yaktı

14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
14:53
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 15:38:23. #7.11#
SON DAKİKA: Deprem Farkındalığı Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.