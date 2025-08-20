Deprem Farkındalığı Etkinliği

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 26. yıldönümü dolayısıyla "Halk Günleri" temasıyla toplumsal farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Üsküdar Kandilli Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte ziyaretçiler, deprem ve tsunami araştırmalarından astronomiye uzanan çalışmaları yerinde görme ve bilim insanlarıyla buluşma fırsatı buldu.

Katılımcılar, doğa olaylarının rasathanede nasıl gözlemlendiğini ve yürütülen çalışmaları doğrudan izleme fırsatı yakaladı. Üç gün boyunca açık kalan alanlarda "Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi", "Rasathane Bilim Tarihi Koleksiyonları", "Afete Hazırlık Laboratuvarı bünyesindeki Deprempark" ve Astronomi Laboratuvarı ziyaret edildi.

Kandilli Rasathanesi, kuruluşundan bu yana yerküreyi ve uzayı sürekli gözlemleyerek elde ettiği verilerle başta sismoloji, deprem mühendisliği, tsunami ve risk azaltma olmak üzere çeşitli yerbilimlerinde araştırmalar yürütüyor. Bu çalışmalarını uluslararası projelerle paylaşan kurum, aynı zamanda bu alanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimi sunarak uzman insan kaynağı yetiştiriyor.

Özellikle deprem alanında izleme, eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerini tek çatı altında toplayan ve yalnızca Türkiye'nin değil, bölgenin de en önemli deprem ve afet araştırma merkezi olan rasathane, bilimsel çalışmalarını toplumun bilinçlenmesine katkı sağlayacak biçimde sürdürüyor ve depremlerin afete dönüşmemesi için öncü rol üstleniyor.