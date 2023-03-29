İstanbul'da depreme yakalanmaktan korkanların adresi belli oldu! O ildeki kiralık daireler neredeyse tükendi - Son Dakika
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İstanbul'da depreme yakalanmaktan korkanların adresi belli oldu! O ildeki kiralık daireler neredeyse tükendi

29.03.2023 11:31

Deprem riski az olan yerlere göçün artmasıyla birlikte, o illerden birisi olan Edirne'de neredeyse kiralanabilecek ev kalmadı. Konut fiyatlarında da artışın yaşandığı şehirde, emlakçılar genellikle İstanbul'dan olmak üzere, gelen talepleri karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

Kahramanmaraş ve 10 ilde yaşanan depremden olumsuz etkilenen 10 bine yakın depremzede, Edirne'de konaklıyor. Depremzede vatandaşların kiralık evlere talep göstermesiyle birlikte Edirne'de kiralık daireler neredeyse tükendi.

VATANDAŞLAR EV VE ARSA ARAYIŞINDA

2 artı 1 ve 3 artı 1 daire bulmanın neredeyse imkansız hale geldiği Edirne'de, emlakçılar gelen talepleri karşılamak için yoğun çaba sarf ediyor. Edirne'ye gelen depremzede vatandaşlar kiralık konutlara talep gösterirken, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar ise deprem endişesiyle Edirne'de zemini kayalık olan köylerden arsa ve ev arayışına girdi. Fay hattına uzaklığı ve deprem riski az olduğu ifade edilen Edirne'nin rakımı yüksek köylerine talep arttı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlardan bazıları, Edirne'nin köylerinden müstakil ev ve arsa almayı tercih etti. Kimi vatandaşlar da aldıkları arsalarda prefabrik ev yapmayı planlıyor.

İstanbul'da deprem korkusunu yaşayanlar bu ilimize akın ediyor: Kiralık daireler neredeyse tükendi

"GELEN TALEPLERİ KARŞILAYAMIYORUZ"

Edirne'de emlakçılık yapan Mehmet Can Altuğ, depremzede vatandaşların kiralık konutlara yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. 2 artı 1 ve 3 artı 1 dairenin neredeyse yok denecek kadar az olduğunu belirten Altuğ, "Kiralık konut sayısı 3-4 adetten yukarı çıkmıyor ve yoğun talep olduğu için kısa sürede kiralanıyor. Gelen talepleri karşılayamıyoruz" açıklamasında bulundu. İstanbul'da yaşayan vatandaşların Edirne'de kiralık konutlara değil, satılık arsa ve müstakil evlere yoğun talep gösterdiklerini anlatan Altuğ, "Köylerden müstakil ev, arsa almak istiyorlar. Bazıları da prefabrik ev yapıyor" ifadelerine yer verdi.

İstanbul'da deprem korkusunu yaşayanlar bu ilimize akın ediyor: Kiralık daireler neredeyse tükendi

"GEÇEN YIL 1 MİLYONA SATILAN KONUT ŞİMDİ 3 MİLYON"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 'Konut Fiyat Endeksi'ne göre, Ocak ayında endeks değerinin en yüksek artışı gösterdiği alan Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesi oldu. Buradaki artış yıllık yüzde 175'e dayandı. Ocak ayı verilerine yansıyan artışla konut fiyatlarının en fazla arttığı illerden biri olan Edirne'de, konut fiyatlarının artmaya devam ettiğini belirten bir başka emlakçı Namık Babacan da, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şubat ayında Kahramanmaraş ve 10 ilde yaşanan depremin ardından Edirne'ye göç yaşandığını ve konutlara talep arttığını belirten Babacan, bu taleple birlikte fiyatların daha da arttığını söyledi. Babacan, İstanbul'da yaşayan vatandaşların Edirne'deki arsa ve konutlara ilgi gösterdiğini belirtti. Geçen yıl 1 milyona satılan dairenin şu an 3 milyona satıldığını ifade eden Babacan, "İstanbul'da yaşayan bir vatandaş dairesini en düşük 5 milyona satıyor ve Edirne'den arsa ve konutu kendisine cazip geldiği için alıyor" dedi.

Kaynak: İHA
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İstanbul, Deprem, Edirne, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da depreme yakalanmaktan korkanların adresi belli oldu! O ildeki kiralık daireler neredeyse tükendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da depreme yakalanmaktan korkanların adresi belli oldu! O ildeki kiralık daireler neredeyse tükendi - Son Dakika
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