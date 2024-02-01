Depremde Yakınlarını Kaybeden Bilişim Mühendisi, Siber Güvenlik Laboratuvarı Kurarak Yeni Bir Hayata Başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yakınlarını kaybeden ve artçı sarsıntılardan sonra Isparta'ya yerleşen Ömer Faruk Yakut, ailesinin geçimini sağlamak için kurduğu Siber Güvenlik ve Adli Bilişim Laboratuvarı ile yaşama sarıldı.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıcı etkilerini 3 çocuğu ve eşiyle yaşayan Yakut, ilk depremde 11. kattaki dairelerinden sağ çıkmayı başardı.
Güvenli bölge diye gittikleri daire de ikinci depremde yıkılan Yakut ailesi, Antalya'daki yakınlarının yanına taşındı. Bir süre burada kaldıktan sonra Malatya'daki hasarlı evlerinin tadilatını yaptırarak geri dönen aile, artçı sarsıntılar devam edince tedirgin oldu. Isparta'ya taşınan aile, burada yaşamını sürdürmeye başladı. Ailesinin geçimini sağlamak için yazılım çalışmalarına başlayan bilişim mühendisi Yakut, Siber Güvenlik ve Adli Bilişim Laboratuvarı'nı kurdu.
Siber dolandırıcıların tespit edilmesi, siber sızma ve güvenlik ağlarını geliştirme testleri yapan Yakut, yazılımla dolandırıcıların izini sürüyor, mağdurlara yardım ediyor.
Kripto para üzerine de yeni yazılım geliştiren Yakut, bu alanda hazırladığı projeyi KOSGEB'e sunarak istihdama da katkı sağlamayı hedefliyor.
Günün büyük bölümünü laboratuvarda geçiren Yakut, AA muhabirine, üzerinden bir yıl geçmesine rağmen depremin etkisini atlatamadıklarını dile getirdi.
Deprem gecesi sarsıntıyla uyandıklarını anlatan Yakut, "Eşim ve 3 çocuğumla hasar alan 11. kattaki evimizden yürüyerek indik. Onları güvenli bir yere bırakıp, destek için hastaneye koştum. Aileme su götürmek için yanlarına tekrar gittiğimde, öğlen saatlerindeki depreme maruz kaldık, o daha şiddetliydi. Orada bulunduğumuz bina toz duman içinde kaldı. Oradan da sağ çıkmak nasip oldu." diye konuştu.
"İstihdama da katkı sunmak istiyorum"
Ailesini Antalya'ya getirdikten sonra Malatya'ya dönerek yaralanan veya enkaz altında kalanlara yardım ettiğini belirten Yakut, depremlerden sonra hasarlı evlerinin onarımını yaparak burada yaşamaya başladıklarını ancak artçı sarsıntılardan eşinin ve çocuklarının çok etkilendiğini dile getirdi.
Memleketlerinden ayrılarak, Isparta'ya taşındıklarına değinen Yakut, şunları kaydetti:
"Geçimimi sağlamak için uzmanlık alanım olan Siber Güvenlik ve Adli Bilişim Laboratuvarı'nı kurdum. Üç aydır hizmet veriyorum. Laboratuvarımızda siber sızma testleri, güvenlik ağlarını geliştirme testleri yapıyoruz. Sanal ortamlarda dolandırılan kişilere bilirkişi raporu hazırlayıp, izlerini sürüyorum. Dolandırıcılık olaylarına karşı kripto paraların izlerini sürmek için de yazılım geliştirdim. KOSGEB'e ön başvurusunu yaptım, hibe desteğiyle işimi büyüterek, istihdama da katkı sunmak istiyorum."
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Son Dakika › Ekonomi › Depremde Yakınlarını Kaybeden Bilişim Mühendisi, Siber Güvenlik Laboratuvarı Kurarak Yeni Bir Hayata Başladı - Son Dakika
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