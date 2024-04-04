Depremde zarar gören işletmelere 16,7 milyar TL destek sağlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 6 Şubat depremlerinde zarar gören işletmeleri yeniden ayağa kaldıracak desteklerin sürdüğünü belirterek, "Dünya Bankası ve JICA iş birliğiyle Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşetmelerin Canlanması Destek Programı kapsamında KOSGEB eliyle bugüne kadar 11 ilde 51 bin 927 işletmeye 16,7 milyar lira destek verildi" dedi.
Dünya Bankası ve KOSGEB iş birliğinde yürütülen proje çerçevesinde 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki işletmelere yönelik 12,8 milyar lira finansmanın tamamı bölgedeki işletmelere aktarılmıştı. Bu finansmanın bölgeye aktarılmasının ardından KOSGEB ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) arasında 4,2 milyar lira kredi anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma ile "Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi" uygulamaya alındı. Başvurusu onaylanan işletmelere de ödemeleri yapılmaya devam ediliyor.
"51 bin işletmeye 16,7 milyar destek"
KOSGEB'in deprem bölgesine uluslararası fonlardan sağladığı destekler ile ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Kacır, depremin ilk anlarından itibaren başlayan desteklerin süreceğini belirterek, şunları söyledi:
"Depremin ardından zarar gören işletmeleri ayağa kaldıracak desteklerimiz devam ediyor. Bakanlık olarak uluslararası kuruluşlarla yeni finansman kaynaklarının temini konusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. 15 Kasım 2023'ten bugüne kadar Dünya Bankası ve JICA iş birliğiyle Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşetmelerin Canlanması Destek Programı kapsamında KOSGEB tarafından bugüne kadar 11 ilde 51 bin 927 işletmeye 16,7 milyar TL destek verildi."
"KOSGEB bana umut oldu"
KOSGEB aracılığıyla uluslararası fonlardan sağlanan finansman desteklerinden yararlanan kadın girişimciler de zarar gören işletmelerini yeniden inşa ediş süreçlerini anlattı. Hatay'da depremden etkilenen Fatma Önal Önlen, Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı'yla işletmesinin yeniden canlanma sürecini paylaştı. KOSGEB'in desteğiyle iş yeri makinelerini onardığını kaydeden Önlen, "Maddi desteğinden ziyade manevi olarak bana şunu verdi; Hatay'da yaşayabileceğim umudunu verdi. 'Devlet bizi bırakmıyor ve biz işimize devam edebileceğiz' gücünü hissettim. Bunun gibi desteklere çok ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.
"Üç katlı iş yerimi depremde kaybetmiştim"
Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren Hatice Kübra Köse, Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı'ndan faydalanıp işletmesini yeniden inşa ediş sürecini anlattı. Üç katlı iş yerini depremde kaybettiğini anlatan Köse, KOSGEB desteği ile işletmesini yeniden ayağa kaldırdığını belirtti.
"Can suyu oldu"
Kahramanmaraşlı kadın girişimci Gamze Rabia Görkem, Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı'ndan faydalanarak depremde hasar gören işletmesini yeniden ayağa kaldırmasının öyküsünü anlattı. İş yerinin 6 Şubat depreminde ağır hasar aldığını belirten Görkem, "KOSGEB desteği büyük ölçüde yeni iş yeri kurulumunda büyük rol oynadı. Deprem bölgesine özel kredi desteğinden faydalandım, bu bizim için can suyu oldu" dedi. - ANKARA
Son Dakika › Ekonomi › Depremde zarar gören işletmelere 16,7 milyar TL destek sağlandı - Son Dakika
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