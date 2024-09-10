Depremzede Çiftçilere Tarım Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Depremzede Çiftçilere Tarım Eğitimi

Depremzede Çiftçilere Tarım Eğitimi

Hatay'da toprak erozyonunu önleme ve toprağın sağlığını iyileştirme odaklı onarıcı tarım konusunda eğitim alan depremzede çiftçilerin yetiştirdiği ürünler, kadın kooperatiflerinde işlenip paketlenerek pazara sunuluyor.

10.09.2024 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da toprak erozyonunu önleme ve toprağın sağlığını iyileştirme odaklı onarıcı tarım konusunda eğitim alan depremzede çiftçilerin yetiştirdiği ürünler, kadın kooperatiflerinde işlenip paketlenerek pazara sunuluyor.

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen çiftçiler ve kadın üreticileri desteklemek için "Tarımsal Üretimde Onarıcı Dönüşüm Projesi" başlattı.

Toprak, su ve hava kalitesini iyileştiren, biyolojik çeşitliliği artıran ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olan onarıcı tarım yaklaşımı kapsamında, projeye katılan 120 çiftçi için Antakya EXPO Alanı ile Samandağ Belediyesi ve Arsuz ilçesindeki salonda eğitim düzenlendi.

Akademisyenler ve ziraat mühendislerince onarıcı tarım konusunda bilgilendirilen katılımcılara, gübre, öğütme makinesi, organik ilaçlar ile çeşitli malzemeler verildi.

Eğitimin ardından çiftçilerin yetiştirdiği biber, domates ve narenciyeler satın alınıp kentteki 3 kadın kooperatifine taşındı.

Kadınların işleyip salça, turşu ve kurutulmuş meyve gibi ürünlere dönüştürdüğü paketler, farklı illerdeki alıcılarla buluşturuluyor.

Hem üretime hem de pazar bulmada devreye giriyorlar

Proje koordinatörü Karel Büyükgazel, AA muhabirine, çiftçilere ve kadınlara verdikleri destekle pazar ağı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Üreticilerin, toprak onarımı, su yönetimi ve hastalıkla doğal mücadele konusunda eğitim aldığını dile getiren Büyükgazel, "Depremzede çiftçilerimizi kadın kooperatifleriyle buluşturarak yaş ürünlerinin katma değerli hale getirilmesine destekte bulunuyoruz." dedi.

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu da satın aldıkları ürünleri dernek üyelerine ve işbirliği yaptıkları firmalara dağıttıklarını anlattı.

Defne Kadın Kooperatifi Başkanı Nesrin Deli ise proje sayesinde yeni pazarlara kavuştuklarını dile getirdi.

Kooperatifte görev yapan 46 yaşındaki Belgin Heybeli de çalışmanın kendilerine umut olduğunu ifade ederek, "Proje ile hem çiftçilerimiz kazanıyor hem de kadınlar işsiz kalmıyor." dedi.

Çiftçilerden Bilal Hamurcu, Defne ilçesi Değirmenyolu Mahallesi'ndeki 25 dönümlük arazisinde sebze yetiştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Depremden sonra üretimimiz sekteye uğradı, halihazırdaki ürünleri pazarlayamadık. Hatta o dönem ürünlerimizi aşevlerine ücretsiz verdik ancak sonrasında hayatımızı sürdürebilmek için para kazanmamız lazımdı. Dahil olduğumuz projede verdikleri eğitimle kendimizi geliştirdik, kooperatiflerle tanıştık. Tarlaya gelip ürünleri güzel fiyatlardan alıyorlar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Çevre, Tarım, hatay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Depremzede Çiftçilere Tarım Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:00 Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:40 Narin Güran neden öldürüldü Ortada 3 büyük şüphe var Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
11:40 Şişli’de korkunç kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti Şişli'de korkunç kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti
11:07 Yeşil tülbent muamması Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı Yeşil tülbent muamması! Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:34 Galatasaray’da transfer krizi Alexandru Cicaldau, yeni takımına giden uçağı kaçırdı Galatasaray'da transfer krizi! Alexandru Cicaldau, yeni takımına giden uçağı kaçırdı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
19:53 Filip Kostic, Fenerbahçe’ye imzayı attı Filip Kostic, Fenerbahçe'ye imzayı attı
19:47 Beşiktaş’tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor’a transfer oldu Beşiktaş'tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor'a transfer oldu
19:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 14:34:37. #1.13#
SON DAKİKA: Depremzede Çiftçilere Tarım Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement