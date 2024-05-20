Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Kaçak Elektrik Kullanımıyla Mücadelesini Sürdürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Kaçak Elektrik Kullanımıyla Mücadelesini Sürdürüyor

Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Kaçak Elektrik Kullanımıyla Mücadelesini Sürdürüyor

Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kaçak elektrik kullanımıyla mücadelesini hukuki süreçlerle sürdürüyor. Şirket, kaçak kullanım nedeniyle elektriği kesilen borçlu abonelerle mücadele ederken çiftçiler de mahkemeye başvurarak elektriklerinin kesilmesini engelliyor. Mahkemelerin hızlı kararlarıyla çiftçiler, bedelsiz elektrik kullanımını yeniden başlatabiliyor. Dicle Elektrik, halihazırda 70 bini aşkın dava dosyasıyla mücadele ediyor.

20.05.2024 10:57
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Dicle Elektrik'in Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki kaçak elektrik kullanımıyla mücadelesinde hukuki süreçler, zorluklara rağmen aralıksız sürüyor. Şirket, bir yandan kaçak kullanım nedeniyle elektriği kesilen borçlu abonelerle mücadeleye devam ederken diğer taraftan çiftçiler, mahkemeye başvurarak elektriklerinin kesilmesini engelliyor.

Mahkemelerden çoğu zaman aynı gün içerisinde karar çıkartan çiftçiler, bedelsiz elektrik kullanımını yeniden başlatabiliyor. Şirketin hukuki süreçleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, "Abone dahi olmaksızın kaçak elektrik kullanan kimi çiftçilerin elektrikleri kesildiğinde, bazı mahkemeler tarafından yeniden enerji sağlanması yönünde tedbir kararları alınıyor. Bu tür olayları göz önünde buldurduğumuzda, dava süreçlerine dahil edilmesi gereken savunma dosyalarının önemi daha iyi anlaşılıyor" dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Şırnak ve Batman illerinde sürdürülebilirlik odaklı elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, kaçak elektrik kullanımına karşı yaptığı saha mücadelesini hukuk zemininde de sürdürmeye çalışıyor. Şirket, borcunu ödemeyen abonelerin elektriğini kesiyor ancak çiftçiler mahkeme kararıyla bu kesintileri kısa sürede iptal ettirebiliyor. Şirket, halihazırda 70 bini aşkın dava dosyası ile mücadele ediyor.

Toplam borç miktarı 400 milyon TL

Dicle Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre kaçak tüketim nedeniyle kesilen elektrik bağlantıları, mahkemeye itirazlar sonucu teminatsız olarak yahut küçük bir teminatla yeniden sağlanıyor. Bu süreç, bazı avukatlar tarafından bir fırsata dönüştürülmüş durumda. Ayrıca mahkemelerce verilen elektriğin kesilmemesine yönelik tedbir kararlarına konu tarımsal sulama ve mesken abonelerine ait toplam borç miktarı 400 milyon TL'ye ulaştı. Kaçak kullanım tespiti yapılmış olmasına rağmen mahkeme kararıyla tekrar enerji bağlatılan abonelerin aylık tüketim bedeli ise yaklaşık 50 milyon TL seviyelerinde.

Mahkeme Dicle Elektrik'in görüşlerine başvurmuyor

Hukuki süreçlerde karşılaşılan zorluklara ilişkin açıklamalarda bulunan Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, "Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen regülasyonlara uyum gösteren bir elektrik dağıtım şirketi olarak, kaçak elektrik kullanımına karşı olan mücadelemizi hukuki alanda da sürdürüyoruz. Bu süreçte maalesef bazı mahkemeler, çiftçilerimizin tedbir kararlarını çok hızlı bir şekilde almasına imkan sağlıyor. Mevzuat çerçevesinde yapılan kaçak kullanım tespiti nedeniyle veya borç nedeniyle kesilmiş elektriğin tekrar bağlanması için borcun ödenmiş olması gerekiyor. Ancak maalesef bazı mahkemeler, şirketimizin savunmasını almadan elektriğin bağlanmasına yönelik kararları hızla alıyor. Evrensel hukuk ilkelerine de aykırı olan bu durum, telafisi imkansız zararlara yol açmaktadır. Özellikle tarımsal sulama sezonları arasında yaşanan planlı elektrik kesintileri ve yeniden bağlama süreçleri, adil olmayan durumları daha da belirginleştiriyor. Bir önceki tarımsal sulama döneminin sonunda borç yahut kaçak kullanım nedeniyle kaçak elektrikleri kesilmesine rağmen çiftçilerimiz, yeni sezon başlangıcında mahkemelerce verilen tedbir kararıyla aynı gün içerisinde elektriklerini yeniden bağlatabiliyor. Sulama sezonunun kısa sürmesi nedeniyle, bu süre zarfında kaçak elektrik kullanımları gerçekleşiyor ve çiftçilerimiz bedelsiz olarak tarlalarını sulayabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Hukuki süreçleri titizlikle yürüten hakimlere minnettarız"

Yargı sürecinde yaşanan trajikomik olaylara da değinen Yaşar Arvas, "Abone dahi olmaksızın kaçak elektrik kullanan kimi çiftçilerin elektrikleri kesildiğinde, bazı mahkemeler tarafından yeniden enerji sağlanması yönünde tedbir kararları alınıyor. Bu tür olayları göz önünde buldurduğumuzda, dava süreçlerine dahil edilmesi gereken savunma dosyalarının önemi daha iyi anlaşılıyor. Bu sadece şirketimiz için değil, tüm tarımsal ve mesken abonelerimiz için de daha adil bir süreç oluşturacaktır. Şirket olarak hukuki süreçleri ve uygulamaları titizlikle yürüten hakimlere minnettarız ve onların çabaları için teşekkürü borç biliyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Kaçak Elektrik Kullanımıyla Mücadelesini Sürdürüyor - Son Dakika

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