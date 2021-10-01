Üye Girişi
Dijital Anadolu Projesi'nde 20 bin katılımcıya ulaşıldı - Son Dakika

Dijital Anadolu Projesi'nde 20 bin katılımcıya ulaşıldı

01.10.2021 13:06
Dijital Anadolu Projesi'nde 20 bin katılımcıya ulaşıldı, System.String[]

Üretime odaklanmış sektörlerin dijital dönüşümüne katkı sağlama hedefiyle, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türkiye İş Bankası tarafından hayata geçirilen Dijital Anadolu Projesi'nin çevrim içi etkinlik serisi, "Dış Ticaret ve Dijitalleşme" ana temasıyla devam etti.

Üretime odaklanmış sektörlerin dijital dönüşümüne katkı sağlama hedefiyle, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türkiye İş Bankası tarafından hayata geçirilen Dijital Anadolu Projesi'nin çevrim içi etkinlik serisi, "Dış Ticaret ve Dijitalleşme" ana temasıyla devam etti.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, çevrim içi olarak düzenlenen etkinlikte katılımcılar, salgın dolayısıyla başta tedarik ve lojistik alanında olmak üzere ihracatta yaşanan sorunların dijitalleşme ile aşılabildiği ele alındı.

Bu etkinlikle birlikte Dijital Anadolu Projesi, dördüncü yılında 20 bin kişiye ulaştı.

Yılın sekizinci etkinliğine TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Batıçim Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Ünal, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Şener ve Türkiye İş Bankası Ticari Bankacılık Ürün Bölümü Müdürü Berkin Ergan katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Batıçim Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Ünal, salgının ihracata etkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Salgının başından bu yana uluslararası nakliyede çok ciddi bir problem yaşandığını belirten Ünal, şunları kaydetti:

"Mal taşımacılığının yapılacağı gemi ve konteyner bulmak zorlaştığı gibi navlun fiyatları da ciddi ölçüde yükseldi. Aslında bu durumun etkisiyle yakın ülkelerden tedarik daha önemli hale geldiği için birçok pazarda avantaj sağladık. Dövize endeksli girdi maliyetleri arttıkça kur artışlarının olumsuz etkisi de çoğalıyor.

Çoğu sektörde en önemli maliyet kalemlerinden olan doğal gaz ve elektrik fiyatları son yıllarda kur artışlarından etkilenerek ciddi artış gösterdi. Dolayısıyla kur artsın, ihracatçı kazansın yaklaşımı enerjiyi, ham maddeyi, ara mamulü ithal eden ülkemizde çok da anlamlı görünmüyor. Dijitalleşme ihracatı kolaylaştırıyor, ihracat yapma yöntemlerini çeşitlendiriyor."

"Uluslararası ticarete 'temassız ticaret' kavramını kazandırdık"

Uluslararası nakliyeciliğin salgın koşullarında yeniden şekillendiğini aktaran UND Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Şener, dünya genelinde gelişmişlik farkının salgınla birlikte daha net bir şekilde görüldüğünün altını çizdi.

Şener, "Ülkemizin doğusundaki ülkeler transit geçişleri yasaklarken, Batı ülkeleri nakliyecileri pankartlarla karşılayıp teşekkür etti. Türkiye'de de ilk şokun etkisiyle bir bocalama yaşansa da kısa sürede bunu aştık ve pratikliğimiz sayesinde uluslararası ticarete 'temassız ticaret' kavramını kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Dijitalleşmenin lojistiğe etkilerinin özellikle e-ticaret alanında kendini gösterdiğini kaydeden Şener, sınır kapılarından geçişte dijitalleşmeden yararlanıldığı takdirde geçiş sürelerinin hızlanacağına, bunun için Bakanlıklar arasında entegrasyon sağlanması gerektiğine işaret etti.

"Dış ticarette dijitalleşme trendi hakim"

Türkiye İş Bankası Ticari Bankacılık Ürün Bölümü Müdürü Berkin Ergan, dünya genelindeki ihracat sıralamasında gelişmekte olan ülkelerle paralel seyreden Türkiye'nin, son zamanlardaki ihracat performansıyla 2021 yıl sonunu başarılı olarak tamamlamasını beklediklerini aktardı.

Dış ticarette ivme gösteren firmaların ortak özelliklerini sıralayan Ergan, şunları kaydetti:

"Bu firmalar öncelikle doğru pazarlarda doğru ürünleri konumlandırıyor. Bunun yanında pazardaki lojistik hizmetlerini ve dağıtım kanallarını etkin kullanıyor ve tabii ki finansal yönetim ve risk yönetimine önem veriyorlar. Dış ticarette süreçlerin dijitalleşmesi yönünde genel bir trend hakim. Biz de Türkiye İş Bankası olarak müşterilerimize inovatif, katma değerli yüksek ürünler sunmak için çalışıyor ve dış ticarette yeni teknolojilerin kullanımını önemsiyoruz.

Bu kapsamda dış ticaret işlemlerini dijital kanallara taşıyor, yaptığımız dış ticaret işlemlerini ağırlıklı olarak robotik süreçler ile yönetiyoruz. Bunun yanında bir müşterimizin ithalat işlemine blockchain üzerinden aracılık ettik. Bu sayede müşterimizin evrak trafiğini azaltan, süreci hızlandıran ve karşılıklı olarak şeffaflaştıran bir işlem gerçekleştirilmesini sağladık."

Dijital Anadolu Projesi dördüncü yılında 20 bin katılımcıya ulaştı

Açıklamada verilen bilgiye göre, 2018 yılında başlayan Dijital Anadolu Projesi, ilk iki yılında 9 kentte 3 bin KOBİ'ye ulaşırken, 2020 yılında salgın dolayısıyla çevrim içi ortamda düzenlenmeye başlanan yayınları ise o tarihten bu yana 17 bin katılımcı takip etti.

Farklı temaların işlendiği etkinlik serisi, her ayın son perşembe günü, dijitalleşmeye odaklanan işletmeleri ve girişimcileri, dijital liderler ile buluşturmaya devam edecek.

Dijital Anadolu Projesi'nin yanı sıra, TÜRKONFED ve Türkiye İş Bankası iş birliği, BANDWITT çözüm ortaklığında Türkiye'nin 23 şehrinden 125 firmaya dijitalleşme hizmetini ücretsiz olarak sunan Dijital Dönüşüm Merkezi'nin (DDM) web sitesi www.ddm.org.tr üzerinden, sisteme kaydolan ve dijitalleşme karnelerinin hesaplanabilmesi için gerekli koşulları sağlayan KOBİ'lere, ücretsiz olarak dijitalleşme karnesi ve yol haritası sunulmasına devam ediliyor.

Türkiye İş Bankası, geri dönüşüm, Türkonfed, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dijital Anadolu Projesi'nde 20 bin katılımcıya ulaşıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş'ın sadece ödediği faizleri duyan Ajaxlı yöneticiler şaşkınlıklarını gizleyemedi 13:31 Beşiktaş'ın sadece ödediği faizleri duyan Ajaxlı yöneticiler şaşkınlıklarını gizleyemedi Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler 13:13 Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler İdo Tatlıses ile evlenecek Yasemin Şefkatli, gelin hamamında dansöz oynattı 13:01 İdo Tatlıses ile evlenecek Yasemin Şefkatli, gelin hamamında dansöz oynattı
Kilis'te kaza! Otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı 12:36 Kilis'te kaza! Otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı İnternetten aldığı jant, banyo musluğu olarak gelince soluğu savcılıkta aldı 12:26 İnternetten aldığı jant, banyo musluğu olarak gelince soluğu savcılıkta aldı Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler 12:09 Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler
Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap 11:03 Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var 10:48 Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var

Son Dakika Haberleri
13:30 Beşiktaş'ın sadece ödediği faizleri duyan Ajaxlı yöneticiler şaşkınlıklarını gizleyemedi
13:17 Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış
13:13 Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler
13:10 Bu kadar dikkatsiz olunmaz! Köpek bile yaşanan kazaya şaşırıp kaldı
13:03 İstanbul'un havalimanları yeni yılın ilk çeyreğinde metrolarına kavuşacak
13:00 İdo Tatlıses ile evlenecek Yasemin Şefkatli, gelin hamamında dansöz oynattı
12:43 Eşi ve 2 çocuğunu öldüren eski uzman çavuştan savunma: Sahipsiz kalmasınlar diye yaptım
12:17 Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı
12:16 Eski Galatasaraylı Gomis, gol sonrası tekerlekli sandalyede oturanlara sarıldı
12:09 Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler
Venezuela, para biriminden altı sıfırı attı! Artık en yüksek para birimi 100 bolivar olacak Venezuela, para biriminden altı sıfırı attı! Artık en yüksek para birimi 100 bolivar olacak         
13:42
Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış         
13:17
Bu kadar dikkatsiz olunmaz! Köpek bile yaşanan kazaya şaşırıp kaldı Bu kadar dikkatsiz olunmaz! Köpek bile yaşanan kazaya şaşırıp kaldı         
13:11
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren eski uzman çavuştan savunma: Sahipsiz kalmasınlar diye yaptım Eşi ve 2 çocuğunu öldüren eski uzman çavuştan savunma: Sahipsiz kalmasınlar diye yaptım         
12:43
''Seninle böyle şeyler yapmak isterim'' mesajıyla birlikte cinsel içerikli videolarını 260 kadına yolladı ''Seninle böyle şeyler yapmak isterim'' mesajıyla birlikte cinsel içerikli videolarını 260 kadına yolladı         
12:31
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti         
11:11
Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi         
10:48
Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi         
10:04
Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti         
09:57
Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim         
09:54
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Bakan Özer'den Bakan Özer'den "Öğretmeni sınıftan kovan" kaymakam için yorum yaptı: Esefle kınıyorum         
07:24
Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları         
23:03
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi         
21:04
Şen kardeşler cinayetinde Şen kardeşler cinayetinde "cinsel ilişki" iddiası! Ölüm döşeğinde katilinin ismini verdi         
19:27
Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı         
18:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 13:46:18. #1.13#
SON DAKİKA: Dijital Anadolu Projesi'nde 20 bin katılımcıya ulaşıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement