Dijital Anadolu Projesi'nde 20 bin katılımcıya ulaşıldı

Üretime odaklanmış sektörlerin dijital dönüşümüne katkı sağlama hedefiyle, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türkiye İş Bankası tarafından hayata geçirilen Dijital Anadolu Projesi'nin çevrim içi etkinlik serisi, "Dış Ticaret ve Dijitalleşme" ana temasıyla devam etti.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, çevrim içi olarak düzenlenen etkinlikte katılımcılar, salgın dolayısıyla başta tedarik ve lojistik alanında olmak üzere ihracatta yaşanan sorunların dijitalleşme ile aşılabildiği ele alındı.

Bu etkinlikle birlikte Dijital Anadolu Projesi, dördüncü yılında 20 bin kişiye ulaştı.

Yılın sekizinci etkinliğine TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Batıçim Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Ünal, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Şener ve Türkiye İş Bankası Ticari Bankacılık Ürün Bölümü Müdürü Berkin Ergan katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Batıçim Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Ünal, salgının ihracata etkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Salgının başından bu yana uluslararası nakliyede çok ciddi bir problem yaşandığını belirten Ünal, şunları kaydetti:

"Mal taşımacılığının yapılacağı gemi ve konteyner bulmak zorlaştığı gibi navlun fiyatları da ciddi ölçüde yükseldi. Aslında bu durumun etkisiyle yakın ülkelerden tedarik daha önemli hale geldiği için birçok pazarda avantaj sağladık. Dövize endeksli girdi maliyetleri arttıkça kur artışlarının olumsuz etkisi de çoğalıyor.

Çoğu sektörde en önemli maliyet kalemlerinden olan doğal gaz ve elektrik fiyatları son yıllarda kur artışlarından etkilenerek ciddi artış gösterdi. Dolayısıyla kur artsın, ihracatçı kazansın yaklaşımı enerjiyi, ham maddeyi, ara mamulü ithal eden ülkemizde çok da anlamlı görünmüyor. Dijitalleşme ihracatı kolaylaştırıyor, ihracat yapma yöntemlerini çeşitlendiriyor."

"Uluslararası ticarete 'temassız ticaret' kavramını kazandırdık"

Uluslararası nakliyeciliğin salgın koşullarında yeniden şekillendiğini aktaran UND Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Şener, dünya genelinde gelişmişlik farkının salgınla birlikte daha net bir şekilde görüldüğünün altını çizdi.

Şener, "Ülkemizin doğusundaki ülkeler transit geçişleri yasaklarken, Batı ülkeleri nakliyecileri pankartlarla karşılayıp teşekkür etti. Türkiye'de de ilk şokun etkisiyle bir bocalama yaşansa da kısa sürede bunu aştık ve pratikliğimiz sayesinde uluslararası ticarete 'temassız ticaret' kavramını kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Dijitalleşmenin lojistiğe etkilerinin özellikle e-ticaret alanında kendini gösterdiğini kaydeden Şener, sınır kapılarından geçişte dijitalleşmeden yararlanıldığı takdirde geçiş sürelerinin hızlanacağına, bunun için Bakanlıklar arasında entegrasyon sağlanması gerektiğine işaret etti.

"Dış ticarette dijitalleşme trendi hakim"

Türkiye İş Bankası Ticari Bankacılık Ürün Bölümü Müdürü Berkin Ergan, dünya genelindeki ihracat sıralamasında gelişmekte olan ülkelerle paralel seyreden Türkiye'nin, son zamanlardaki ihracat performansıyla 2021 yıl sonunu başarılı olarak tamamlamasını beklediklerini aktardı.

Dış ticarette ivme gösteren firmaların ortak özelliklerini sıralayan Ergan, şunları kaydetti:

"Bu firmalar öncelikle doğru pazarlarda doğru ürünleri konumlandırıyor. Bunun yanında pazardaki lojistik hizmetlerini ve dağıtım kanallarını etkin kullanıyor ve tabii ki finansal yönetim ve risk yönetimine önem veriyorlar. Dış ticarette süreçlerin dijitalleşmesi yönünde genel bir trend hakim. Biz de Türkiye İş Bankası olarak müşterilerimize inovatif, katma değerli yüksek ürünler sunmak için çalışıyor ve dış ticarette yeni teknolojilerin kullanımını önemsiyoruz.

Bu kapsamda dış ticaret işlemlerini dijital kanallara taşıyor, yaptığımız dış ticaret işlemlerini ağırlıklı olarak robotik süreçler ile yönetiyoruz. Bunun yanında bir müşterimizin ithalat işlemine blockchain üzerinden aracılık ettik. Bu sayede müşterimizin evrak trafiğini azaltan, süreci hızlandıran ve karşılıklı olarak şeffaflaştıran bir işlem gerçekleştirilmesini sağladık."

Dijital Anadolu Projesi dördüncü yılında 20 bin katılımcıya ulaştı

Açıklamada verilen bilgiye göre, 2018 yılında başlayan Dijital Anadolu Projesi, ilk iki yılında 9 kentte 3 bin KOBİ'ye ulaşırken, 2020 yılında salgın dolayısıyla çevrim içi ortamda düzenlenmeye başlanan yayınları ise o tarihten bu yana 17 bin katılımcı takip etti.

Farklı temaların işlendiği etkinlik serisi, her ayın son perşembe günü, dijitalleşmeye odaklanan işletmeleri ve girişimcileri, dijital liderler ile buluşturmaya devam edecek.

Dijital Anadolu Projesi'nin yanı sıra, TÜRKONFED ve Türkiye İş Bankası iş birliği, BANDWITT çözüm ortaklığında Türkiye'nin 23 şehrinden 125 firmaya dijitalleşme hizmetini ücretsiz olarak sunan Dijital Dönüşüm Merkezi'nin (DDM) web sitesi www.ddm.org.tr üzerinden, sisteme kaydolan ve dijitalleşme karnelerinin hesaplanabilmesi için gerekli koşulları sağlayan KOBİ'lere, ücretsiz olarak dijitalleşme karnesi ve yol haritası sunulmasına devam ediliyor.