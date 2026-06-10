Dijital Bağımsızlık Konferansı Bursa'da - Son Dakika
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Dijital Bağımsızlık Konferansı Bursa'da

Dijital Bağımsızlık Konferansı Bursa\'da
10.06.2026 16:05
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Bursa'da yapılan konferansta dijital bağımsızlık ve yerli yazılımlar ön plana çıkarıldı.

Bursa'da "Mühendislikte Dijital Bağımsızlık, Yerli Yazılımlarla Yeni Dönem" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Bursa Bilişim Sektörü İş İnsanları Derneği (BİSİAD) ve Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) işbirliğiyle Yalçın Aras Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansın açılışında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yazılım Meclisi Endüstriyel Yazılımlar Sektör Başkanı İlhan Özdemir, geçen hafta açıklanan rakamlara göre Türkiye'nin yazılım ihracatının yüzde 4 arttığını söyledi.

Yazılım ithalatındaki artışa da değinen Özdemir, "Çok ciddi bir açık var. Böyle giderse yıl sonunda muhtemelen yazılım ihracatı ile ithalatı arasındaki cari açık yaklaşık 5 milyar dolar olacaktır." dedi.

Özdemir, savunma sanayisinin son yıllarda çok ciddi bir atak yaptığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"On binlerce işletmemiz çok çeşitli tasarımlar yapıyorlar. Bu işlemlerin içerisinde çok nezih, savunma sanayisinin önde gelen vakıf şirketleri de dahil olmak üzere, çok kritik işler, gizli ve milli işler yapan şirketler söz konusu. Tasarımlar hep belli programlar, belli yazılımlar üzerinde. Bu da büyük oranda acilen bu bağımsızlığı kazanmamız gerektiği vurgusunu ortaya koyuyor. Çünkü yerli, milli diyoruz ama gizli milli olması gereken birçok şey var. Fakat daha bir mühendis bunu tasarlarken bilgisayarında başka bir yerlere gitmiş olabiliyor."

"Tam bağımsızlığın en kritik alanı dijital bağımsızlık"

BİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İdris Doğrul da Türkiye'nin sanayi, mühendislik ve teknoloji geleceğini yakından ilgilendiren, tam bağımsızlığın en kritik alanı olan dijital bağımsızlığı konuşmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Dünyada endüstrinin hızla dönüştüğü, yapay zekanın, otomasyonun ve dijital ikizlerin üretim hatlarını yeniden şekillendirdiği bir çağa kapı açıldığını belirten Doğrul, "Ancak çok iyi biliyoruz ki tasarımı başkasının yazılımıyla yapmak, veriyi başkasının bulutunda tutmak, saklamak ve üretimi yabancı lisanslara bağımlı kılmak, bizi sürdürülebilir bir liderliğe taşıyamaz. Mühendislikte dışa bağımlılık sadece mali bir yük değil, aynı zamanda geleceğe dair egemenliğimizin önündeki en büyük risklerden de biridir." dedi.

Doğrul, Türk yazılımcıları ve bilişim sektörü olarak, sanayinin ihtiyaç duyduğu yazılımların en iyisini üretebilecek güce, akla ve yeteneğe sahip olduklarını sözlerine ekledi.

Programda NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez ve Marmara ve İç Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MARSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın da konuşma yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından "Mühendislikte dışa bağımlılık: Bedelini nereye ödüyoruz?", "Mühendislikte veri kopukluğu: Tasarım ve üretim arasındaki kayıp nasıl kapatılır?" başlıklı panellerle devam eden program, uygulama oturumu ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Etkinlik, Ekonomi, Yazılım, Türkiye, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dijital Bağımsızlık Konferansı Bursa'da - Son Dakika

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