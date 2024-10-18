Dijital Week İzmir: Dönüşüm ve Teknoloji

Ekonomi

İzmir'de düzenlenen "Dijital Week İzmir" programında dijital dönüşümün ve teknolojideki gelişmelerin iş dünyasına, kamuya ve topluma etkileri tartışıldı.

Balçova'daki bir alışveriş merkezindeki etkinlik salonunda, Dijital Reklamcılar Derneğince düzenlenen programın açılışına katılan İzmir Valisi Süleyman Elban, dünyadaki dönüşüm ve değişimin çok hızlı olduğunu, toplumun bunu anlamaya çalıştığını söyledi.

Dijitalleşmenin hayatta önemli değişimlere neden olduğunu ifade eden Elban, "Güçlü dijitalleşmenin, dijital ve teknolojik dönüşümün olduğu bir dönemde gelişmelere uzak kalmak ve takip etmemek herhalde bu dünya ile ilişkini kesmek anlamına gelecek." dedi.

Elban, İzmir'in teknolojik ekosistemi olabilecek bir şehir olduğunu ve sektörle ilgili etkinlikleri önemsediklerini belirtti.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da birey ve firmaların kendilerini dijital dünyada güçlü ve güncel tutmak durumunda olduğunu anlattı.

Türkiye'de gençlerin dijital hayatta potansiyelinin çok üstünde bir performansı ortaya koyabileceğini düşündüğünü dile getiren İnan, "Bize düşen gençlerimizin, İzmirli firmaların, genç girişimcilerin bu potansiyelini açığa kavuşturacak platformları güçlendirmektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel de bu tür etkinliklerde bulunmanın esas görevleri olduğunu belirterek, dijital dönüşümün hem bireyleri hem de kurumları etkilediğini kaydetti. Dijital okur yazarlığa önem verdiklerini aktaran Yüksel, bu alandaki etkinliklerin artması gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü, teknoloji firmaları ve teknopark girişimcilerinin alanda kurduğu stantlarda sergilediği çalışmaları inceledi.

İki gün sürecek etkinlikte akademisyen, yetkili ve yöneticiler, dijital dönüşüm ve teknolojik gelişmelerle ilgili katılımcıları bilgilendirecek.