Dikili Tarıma Dayalı Proje İncelendi - Son Dakika
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Dikili Tarıma Dayalı Proje İncelendi

Dikili Tarıma Dayalı Proje İncelendi
12.06.2026 13:04
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Tarım yetkilileri, Dikili İhtisas Sera OSB'nde gıda güvenliği ve teknoloji hedeflerini inceledi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı ile Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, inşaatı süren Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

İzmir Ticaret Odasından yapılan açıklamaya göre, Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin Çakan'ın ev sahipliğindeki ziyarete, bakanlık bürokratları, il müdürleri, yerel yöneticiler ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çakan, projenin planlı üretim, gıda arz güvenliği, yenilenebilir enerji ve tarımda teknolojik dönüşüm hedefleriyle ilerlediğini belirtti.

Desteği için Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve bakanlık bürokratlarına teşekkür eden Çakan, şunları kaydetti:

"Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi tamamlandığında yalnızca İzmir ve Ege Bölgesi için değil, ülke tarımı için de stratejik bir üretim üssü olacaktır. Jeotermal enerjiyle ısıtılan yüksek teknolojili seraları, tarımsal sanayi alanları, yenilenebilir enerji altyapısı, ihracat odaklı üretim modeli ve özellikle kadın istihdamını ve kadın girişimci ekosistemini önceleyen yaklaşımıyla bu proje, tarımda yeni nesil kalkınma vizyonuna güçlü bir katkı sağlayacaktır. Bizler de bu sorumluluğun bilinciyle, kamu kurumlarımız, kurucu kuruluşlarımız, yatırımcılarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Bakan Yardımcısı Bağcı ve Tarım Reformu Genel Müdürü Yıldız da altyapı yatırımlarının tamamlanmasıyla bölgenin tarımsal üretim ve ihracat hedeflerine uzun yıllar hizmet edecek stratejik bir merkez olacağını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dikili Tarıma Dayalı Proje İncelendi - Son Dakika

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