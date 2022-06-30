DİSK, asgari ücret taleplerini açıkladı: Ekim ayında da asgari ücrete zam yapılması isteniyor

Türkiye'de milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücretin yeniden belirlenmesi için harekete geçildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet tarafının katılımıyla toplandı.

TOPLANTI ÖNCESİ BAKAN BİLGİN'LE GÖRÜŞTÜLER

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde Çalışma Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin ile bir araya geldi. Çerkezoğlu, DİSK'in asgari ücretle ilgili görüş ve önerilerini Bakan Bilgin'e iletti.

DİSK TALEPLERİNİ TEK TEK SIRALADI

Yeni asgari ücret için çeşitli formüller üzerinde durulurken Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) konuya ilişkin taleplerini 10 madde halinde sıraladı.



DİSK'in asgari ücrete ilişkin 10 maddelik görüş ve talepleri şu şekilde: