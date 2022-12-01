Sendikalı işçiler, Beyoğlu'nda asgari ücret beklentileri için eylem yaptılar! Talep ettikleri ücreti görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Asgari ücret zammı için maraton başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Burak Akkol'la bir araya gelip takvimi belirledi. Toplantıda alınan kararla Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk iki toplantısını 7 ve 14 Aralık'ta gerçekleştirecek. Zam için görüşmeler başlarken, DİSK'e bağlı Nakliyat İş Sendikası'nın çağrısıyla bir araya gelen işçiler, Beyoğlu'ndaki İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

"ASGARİ ÜCRET 14 BİN 800 LİRA OLSUN"

Eylemde işçiler, "Asgari ücret sefalet ücreti olmasın 14 bin 800 lira net olsun" yazılı pankart açtı. Eyleme direnişleri kazanımla sonuçlanan Uzel Makine işçileri ve direnişleri devam eden Neo Trend Tekstil işçileri katıldı.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNİ OYUN OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, yaptığı basın açıklamasında, asgari ücretin işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını sağlayacak bir düzeye çekilmesi için çağrıda bulundu. Asgari ücreti, sefalet ücret olarak nitelendiren Küçükosmanoğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmelerini ise orta oyun olarak değerlendirdi.

"6 AY SONRA TEKRAR GÜNCELLENMELİ"

Küçükosmanoğlu, komisyon toplantıları sonucunda çıkacak kararda işverenlerin çıkarlarının korunacağını, işçilerin 'sefalet ücret'e mahkûm edilerek daha da yoksullaşacağını belirtti. Küçükosmanoğlu, açıklamasının devamında, "14 bin 800 lira talebimiz 6 ay sonra yeniden güncellenmelidir" dedi.

İŞÇİLER SLOGAN ATTI

Basın açıklaması sırasında işçiler, "Sefalet ücreti istemiyoruz", "İnsanca yaşamak istiyoruz" sloganları attı.