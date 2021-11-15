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Diyarbakır'a gelen oda ve borsa başkanlarından DTB'ye ziyaret - Son Dakika

Diyarbakır'a gelen oda ve borsa başkanlarından DTB'ye ziyaret

15.11.2021 21:25
Diyarbakır'a gelen oda ve borsa başkanlarından DTB'ye ziyaret

Diyarbakır'a gelen oda ve borsa başkanları, Diyarbakır Ticaret Borsası'nı (DTB) ziyaret etti.

Diyarbakır'a gelen oda ve borsa başkanları, Diyarbakır Ticaret Borsası'nı (DTB) ziyaret etti.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Rize TSO Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ile TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel, DTB'yi ziyaret etti. DTB Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, DTB Meclis Başkanı Ahmet Ay, DTSO Meclis Başkanı Celalettin Birtane ile DTB Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerince karşılanan heyete borsa çalışmaları hakkında bilgi verildi.

DTB Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır'da 6 milyon dekar tarım alanı bulunduğunu ve bu alanın yaklaşık 5,5 milyon dekarına tahıl ve bitkisel ürünler ekildiğini, geri kalanı kısmına ise meyve-yaş sebze ile baharatlı bitkilerin ekildiğini anlattı. Diyarbakır'ın yıllık ortalama 14 milyar TL tarımsal geliri bulunduğunu belirten Yeşil, "Bunun 8,8 miyar TL'sini hayvancılık geliri oluştururken, bitkisel ürünler gelirlerimiz 5,2 milyar TL'sini oluşturmaktadır. Bitkisel ürünler gelirlerinde Türkiye sıralamasında 16. sırada yer almaktayız. Diyarbakır'da arazilerimizin şu an güncelde yüzde 20'si sulanırken, yatırım bedeli 6,5 milyar TL olan Silvan projesinin hayata geçmesiyle ortalama 2,3 milyon dekar alan sulamaya açılacaktır. Bu da tarımsal arazi varlığımızın yüzde 60'nın sulamaya açılması demektir" dedi.

Rize TSO Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu ise iki ilin farklı özelliklerinin fırsata çevrilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Oda ve borsalarımızın birlikte gerçekleştireceği projeler ve aktiviteler olacağına inanıyorum. Çünkü bizde olup sizde olmayan, sizde olup bizde olmayan birçok şey var. Bunları fırsata çevirmeliyiz" diye konuştu.

Akşam saatlerinde yapılan ziyaret karşılıklı hediye takdimi ile son buldu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'a gelen oda ve borsa başkanlarından DTB'ye ziyaret
Diyarbakır'a gelen oda ve borsa başkanlarından DTB'ye ziyaret
Diyarbakır'a gelen oda ve borsa başkanlarından DTB'ye ziyaret
Diyarbakır'a gelen oda ve borsa başkanlarından DTB'ye ziyaret

Türk Lirası, Diyarbakır, Türkiye, Borsa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'a gelen oda ve borsa başkanlarından DTB'ye ziyaret - Son Dakika Ekonomi


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