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Diyarbakır Valisi Karaloğlu, tekstil fabrikasının açılışını yaptı - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, tekstil fabrikasının açılışını yaptı

15.11.2021 16:03
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, tekstil fabrikasının açılışını yaptı

Diyarbakır Tekstil Organize Sanayi Bölgesinde (TOSB) bir tekstil fabrikasının açılışında konuşan Vali Münir Karaloğlu, "Diyarbakır'da yakaladığımız bu yatırım ikliminin, huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyelim" dedi.

Diyarbakır Tekstil Organize Sanayi Bölgesinde (TOSB) bir tekstil fabrikasının açılışında konuşan Vali Münir Karaloğlu, "Diyarbakır'da yakaladığımız bu yatırım ikliminin, huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyelim" dedi.

2011'den bu yana İstanbul'da üretim yapan bir tekstil fabrikası düzenlenen törenle hizmete açıldı. TOSB'da bulunan fabrikanın açılışına Vali Münir Karaloğlu'nun yanı sıra Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral ile iş insanları katıldı. Vali Münir Karaloğlu yaptığı konuşmada; kentte yatırımı, ihracatı, istihdamı artırarak bu kentte doğan insanları huzurlu, mutlu ve refah içerisinde yaşatma gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Diyarbakır yatırım şehrine dönüştü

Diyarbakır artık sadece yerli yatırımcının, sanayicinin olmadığını ve Türkiye'nin her yerinden yatırımcıların ilgi duyduğunu belirten Vali Karaloğlu, "Bunu korumak, geliştirmekte Diyarbakır'da yaşayan her birimizin görevi olmalı. Gözümüz gibi bu ortamı korumak zorundayız. Bunu korursak emin olun Diyarbakır'ın potansiyeli sadece bu şehre değil bölgeye de, ülkeye de yeter. Bunu siz de biliyorsunuz. Ben de biliyorum. Ne olur Diyarbakır'da yakaladığımız bu yatırım ikliminin, huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyelim. Bunu bozmak isteyenler olabilir ama biz Diyarbakırlılar olarak buna izin vermeyelim. İnşallah bu yeni yatırımlarla beraber Diyarbakır'daki gençlerimize iş, AŞ ortamı oluşturduğumuzda göreceksiniz ki hepimizin huzuru daha da artmış olacak" dedi.

"Hemen üretime geçsinler"

Organize sanayi bölgesinde yer tahsisi yapılan firmaların hemen üretime geçmesini arzu ettiklerini dile getiren Vali Karaloğlu, "Diyarbakır'da yatırım yapmak üzere her gün farklı grupla çalışmalar yapıyoruz. Filtekse yer tahsisi yapalı 1 yıl oldu, bugün fabrikayı açıyoruz. Biz arzu ediyoruz ki bu organize sanayi bölgelerinde yer tahsisini yaptığımız arkadaşlar hemen inşaata başlasınlar. Çünkü Diyarbakır'ın genç nüfusu var. Bu genç nüfusa da iş, aş, istihdam oluşturmamız lazım. Bu şehirdeki insanların refahını büyütmemiz lazım. Yakalamış olduğumuz huzur ortamını kalıcı kılmanın yolu da buradan geçiyor. Kentte yatırımı, ihracatı, istihdamı artıracağız ki bu kentte doğan insanlar kendi doğdukları kente huzurlu, mutlu, refah içerisinde yaşayabilsinler" diye konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Karaloğlu fabrikada çalışan işçilerle öğle yemeğini yedi. Program, Vali Karaloğlu'nun fabrikadaki incelemeleriyle son buldu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, tekstil fabrikasının açılışını yaptı
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, tekstil fabrikasının açılışını yaptı
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, tekstil fabrikasının açılışını yaptı
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, tekstil fabrikasının açılışını yaptı
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, tekstil fabrikasının açılışını yaptı

Organize Sanayi Bölgesi, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, İstihdam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır Valisi Karaloğlu, tekstil fabrikasının açılışını yaptı - Son Dakika Ekonomi


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