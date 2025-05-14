Diyarbakır'da Barış Umutları Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Diyarbakır'da Barış Umutları Artıyor

Diyarbakır\'da Barış Umutları Artıyor

Mustafa Fidan, PKK'nın silah bırakma kararının Diyarbakır ve bölge sanayisine katkı sağlayacağını belirtti.

14.05.2025 11:47
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Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, PKK'nın fesih kararı ve silah bırakmasına ilişkin, "Sadece Diyarbakır değil, tüm Güneydoğu'nun sanayisi ve iş alanları gelişecek" dedi.

Bölücü terör örgütü PKK'nın 5-7 Mayıs tarihleri arasında yaptığı 12. kongresinin ardından aldığı fesih ve silah bırakma kararı, Türkiye'de birçok çevrelerce sevinç ve umutla karşılandı. Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada 47 yıllık bir sürecin sona erdiğini, artık annelerin ağlamayacağını söyledi. Diyarbakır Organize Sanayi ve Diyarbakır STK'ları olarak bu sürece ellerinden gelen desteği verdiklerini ve vermeye devam ettiklerini belirten Fidan, ellerini taşın altına koymaya da devam edeceklerini ifade etti. Fidan, bunun Diyarbakır'a güzel şeyler katacağını söyleyerek, "Ne katacak, sanayi anlamında, turizm anlamında, gelişme anlamında çok şey katacak. Düşünün artık paralar bir yere harcanmayacak. Bu sürece paralar harcanmadığı zaman bu paralar nereye harcanacak? Türkiye için harcanacak, sanayiye, üretime harcanacak. Buradan en başta Devlet Bahçeli'ye, Cumhurbaşkanımıza, DEM Parti heyetine teşekkür ediyoruz. Sırrı Süreyya'yı da bir kez daha rahmetle anıyoruz. Ailesine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Çünkü o da bu barış süreci için çok mücadele etti. Hatta barışın simgesi oldu. Hiç beklemediğimiz bir anda açıklama geldi. Böyle güzel bir açıklamanın yapılması Türkiye'ye barış tomurcukları ekti ve inşallah o tomurcukların sonuçlarını da şu an almaya başlayacağız ve devam edecek" dedi.

Diyarbakır'da bir huzur ve güven ortamının olduğunu ifade eden Fidan, "Yaklaşık 8-9 yıldan beridir bununla beraber yatırımcının kafasında soru işareti olmayacak, ki zaten yoktu. Bu süreç biraz daha Diyarbakır'ın atak yapmasına, ihracat, istihdam, üretim yapmasına daha hızlı katkı sağlayacak. Çünkü geçmişte baktığınızda Diyarbakır farklı gözüküyordu ama Diyarbakır'a gelip görüp, giden aşık olup, bir daha Diyarbakır'a geliyordu. Geçen sene hatırlarsanız turist sayıları 1 milyonun üstüne çıktı. Diyarbakır'da otellerde yer yoktu. Bu süreç Diyarbakır'ı daha da ileriye götürecek. Bana göre bu süreç turizm sezonuna daha büyük katkı yapacak ve yine otellerimizde yer olmayacak" diye konuştu.

2018 yılından şimdiye kadar 200 olan fabrika sayısı ve 7 bin 10 olan çalışan sayısının bugün 23 bin çalışan ve 370 fabrika olduğunu kaydeden Fidan, "Hala inşaatlarımız devam ediyor, 5'inci etap devam ediyor. Bu sürecin katkısı sadece Diyarbakır'a değil, bölgeye olacak. Bugün artık Şırnak'ta organize de gelişecek, Hakkari'deki organize de gelişecek, Van'daki organize de gelişecek. Bizim tek amacımız, tek derdimiz hep biz kardeşiz, kavga etmemize gerek yok. Savaşla, ölümle, kavgayla bir şeyler çözülmüyor. Tek çözüm barış, o da oldu çok şükür. Teşekkür ediyoruz ve inşallah daha güzel şeyler olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Yerel Haberler, Mustafa Fidan, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Turizm, PKK, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da Barış Umutları Artıyor - Son Dakika

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