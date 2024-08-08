Diyarbakır'da depremzedelere borçlandırma işlemleri başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Diyarbakır'da depremzedelere borçlandırma işlemleri başladı

Diyarbakır Valiliği, deprem afetlerinden etkilenen vatandaşların borçlandırma işlemlerinin başladığını duyurdu. Borçlandırma işlemlerini yapmayan hak sahiplerinin hak sahiplikleri iptal edileceği belirtildi.

08.08.2024 16:33
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Diyarbakır Valiliği, Kahramanmaraş merkezli deprem afetlerinden etkilenen Diyarbakır merkez ve ilçelerinde 7269 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi kabul edilen ve yapılan noter kurası ile kendilerine konut çıkan vatandaşların açık borçlandırma işlemlerinin 12 Haziran tarihinde başladığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, yürütülen hak sahipliği çalışmaları kapsamında; 12 Haziran - 10 Ağustos 2024 tarihlerinde borçlandırma ilanına çıkıldığı ve bu tarihlerde borçlandırma işlemi yapılmaz ise hak sahipliğinin sona ereceği ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"7269 sayılı Kanunun (3177 sayılı Kanun ile değiştirilmiş olan) 40. maddesine göre 60 günlük yasal sürenin son günü olan 10 Ağustos 2024 tarihine kadar borçlandırma işlemlerini yapmayan hak sahiplerinin hak sahiplikleri iptal edilecektir. Bu sebeple borçlandırma yapmak isteyen vatandaşlarımızın, borçlandırma işlemleri için Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğüne ve İl dışında bulunan hak sahiplerimiz ise bulundukları ilin AFAD İl Müdürlüğüne şahsen veya kanuni vekilleri aracılığıyla başvurmaları önem arz etmektedir." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da depremzedelere borçlandırma işlemleri başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da depremzedelere borçlandırma işlemleri başladı - Son Dakika
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