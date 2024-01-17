Diyarbakır\'da İhracat Oranı Yüzde 21 Düştü

Diyarbakır'da ihracat oranı bir önceki yıla göre yüzde 21 düştü.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasından (DTSO) yapılan açıklamaya göre, Meclis Üyesi ve Dış Ticaret Komisyon Başkanı Yıldız Türk, 2023 yılı ihracat rakamlarına göre kentteki ihracat oranının bir önceki yıla göre yüzde 21 düştüğünü belirtti.

Diyarbakır'da 2022'ye göre ihracatta ciddi bir düşüş yaşandığını belirten Yıldız Türk, 2022 yılında 295 milyon 116 bin dolar olan ihracat rakamının 2023 yılında 231 milyon 216 bin dolar ile gerçekleştiğini, 2022'ye göre yüzde 21 seviyesinde bir düşüş yaşandı.

Diyarbakır, 2023 yılında en fazla ihracatı Irak'a yaptığı, Irak'a ihracat rakamı bir önceki yıla göre yüzde 5 oranında düşüş yaşandı ve 113 milyon 382 bin dolarlık ihracat yapıldı. Irak'ı 21 milyon 280 bin dolar ile Çin takip ederken, Rusya, İsrail ve Almanya Diyarbakır'ın en fazla ihracat yaptığı ilk beş ülke oldu.

Sektör olarak Diyarbakır'ın 2023 yılında en fazla ihracatı demir ve demir dışı metaller sektöründe gerçekleştirmiş. 38 milyon 892 bin dolarlık pay ile demir ve demir dışı metaller sektörü ilk sırada yer alırken bunu, 35 milyon 558 bin dolar ile kimyevi maddeler, 35 milyon 503 bin dolar ile Madencilik Ürünler izlemiş. Elektrik ve Elektronik sektöründe 31 milyon 747 bin dolar ile dördüncü, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü de 26 milyon 204 bin dolar ile beşinci sırada yer aldı.

Ayrıca sektörel anlamda en çok artış gösteren ilk 5 sektör şunlardır. + yüzde 1547 ile meyve sebze mamulleri, +yüzde 447 ile halı, +yüzde 88 ile deri ve deri mamulleri, +yüzde 45 ile mücevher ve +yüzde 32 ile elektrik ve elektronik sektörleridir.

Sektörel anlamda en çok azalış gösteren ilk 5 sektör şunlardır. -yüzde 98 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller, -yüzde 59,2 ile otomotiv endüstrisi, -yüzde 59 ile makine aksamları, -yüzde 40 ile çimento cam seramik ve toprak ürünleri ve -yüzde 38 ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleridir.

2023 yılında 6 Şubat Kahramanmaraş Merkezli depremden kaynaklı deprem bölgesinde yer alan 11 ilin ihracatında düşüş yaşanmıştır. Deprem bölgesinde 11 il içinde -yüzde 21,70 ile en fazla düşüş yaşayan 4. Diyarbakır'dır oldu. - DİYARBAKIR