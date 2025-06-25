Diyarbakır'da SANTEK Zirvesi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Diyarbakır'da SANTEK Zirvesi Gerçekleştirildi

Diyarbakır\'da SANTEK Zirvesi Gerçekleştirildi
25.06.2025 18:11
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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, teşvik paketini tanıttı. Vali Zorluoğlu sanayi gelişimini vurguladı.

Diyarbakır'da Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) Zirvesi Sanayici İstişare Toplantısı düzenlendi.

Zirveye, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mustafa Fidan, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, ülkenin gerçek kahramanlarının sanayiciler olduğunu ifade etti. İnan, "Şu anda gündemimizde yeni teşvik paketimiz var. Haberiniz olmadıysa ajanslarımızdan, il müdürlüklerimizden muhakkak bilgilendirme toplantıları edilmektedir. Size gelen davetlere ilgi gösterin. Bu teşvik paketini detaylarını öğrenmeye çalışın" dedi.

Vali Zorluoğlu, Diyarbakır'ın sanayi alt yapıların oluşturulmasında özellikle OSB'ler bakımından Anadolu'daki diğer şehirlere göre geç başlandığını dile getirdi. Zorluoğlu, "Malum sebeplerle bölgenin yaşadığı güvenlik ve terör problemleriyle ilgili büyük zorluklar içerisinde Diyarbakır'da sanayi alt yapıları oluşturuldu, geliştirildi ve bugün elhamdülillah kısa zamanda çok büyük bir mesafe kaydettiğimizi de memnuniyetle görüyoruz. Bu bakımdan her türlü zorluğa göğüs gererek bugün burada sadece bu OSB'de 400'e yakın fabrikanın bacasını tüttüren siz değerli yatırımcılarımıza gerçekten gönülden şahsım ve devletim adına teşekkür ediyorum. İnşallah cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'Terörsüz Türkiye' vizyonu çerçevesinde bu anlayıştan ve bu vizyonun sağlayacağı zeminden en fazla faydalanacak olan yine Diyarbakır şehri ve Diyarbakır'ın yatırımcıları olacaklar buna inanıyorum. Şanlıurfa yolu üzerinde Karacadağ OSB ile ilgili Sayın Bakanımızdan taleplerimiz olmuştu onlar da karşılık buldu teşekkür ediyoruz. Orada çok hızlı bir ilerleme sağlandı şu anda alt yapısı yüzde 90'lara yakın oranda tamamlandı" diye konuştu.

OSB Başkanı Mustafa Fidan, 915 hektar alanlarının olduğunu bu sayıyı bin 146 hektarın üzerine çıktığını söyledi. Fidan, "Şu an 370 fabrikamız, 23 bin çalışımız var. 5'inci etapta da şu an itibari ile 86 başvurumuz var. İnşallah bu hafta değerlendirmesini yapıp onlara da yer tahsisinde bulanacağız. 4'ncü ve 5'inci etaptaki inşaatların bitmesi ile hedeflediğimiz sayıya 40-45 bin civarı inşallah bu sonuca da varacağız" diye konuştu.

Toplantı, daha sonra basına kapalı soru-cevap şeklinde gerçekleştirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Murat Zorluoğlu, Oruç Baba İnan, Yerel Haberler, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da SANTEK Zirvesi Gerçekleştirildi - Son Dakika

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