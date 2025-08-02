Diyarbakır'da Terörsüz Türkiye Umudu - Son Dakika
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Ekonomi

Diyarbakır'da Terörsüz Türkiye Umudu

Diyarbakır\'da Terörsüz Türkiye Umudu
02.08.2025 10:25
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OSB Başkanı Fidan, terörsüz süreçle birlikte Diyarbakır'ın yatırım ve huzur ortamının arttığını belirtti.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mustafa Fidan, "Terörsüz Türkiye" süreci yolunda, güzel bir süreç başladığını değerlendirerek, "Sürecin iyi gideceğine inanıyoruz. Hayırlı işler hızlı yapılır. Bu sürecin hızlandırılıp sonuca bağlanması lazım" dedi.

OSB Başkanı Mustafa Fidan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı değerlendirmede, bir süreç başladığını, güzel bir süreç olduğunu söyledi. Bu süreçten umutlu olduklarını belirten Fidan, bu sürecin iyi gideceğine inandıklarını ifade etti.

"Hayırlı işler hızlı yapılır. Bu sürecin hızlandırılıp sonuca bağlanması lazım. Bu da bizim bölge için müthiş olur" diyen Fidan, şöyle konuştu:

"Yıllarca bizim bölgeye yatırımlar gelmedi. Geçmişte yaşanan sıkıntılardan dolayı. Bu son 8-9 yıla baktığımızda Diyarbakır, bana göre bölgenin ve Türkiye'nin en güvenli ve huzurlu şehri. Bayramlarda, gezilerde turist akını yaşıyoruz. Bunları gördüğümüz zaman hoşumuza gidiyor. Son 8 yılda huzur ve güven ortamından dolayı Diyarbakır'da aşırı bir yatırım talebi var. Süreçle beraber bu daha da hızlanacak."

"STK olarak, Diyarbakır Organize Sanayi olarak da bu taşın altına elimizi koymaya hazırız, gövdemizi de koyarız"

Yıllardır bir savaş yaşandığını, binlerce insanın öldüğünü kaydeden Fidan, "Tabloya şöyle bakıyorum, ölen kişi insan. Burada en çok ağlayan, analar. Savaşa harcanan bir maliyet var yıllardır. Bu artık, hedefimiz, düşüncemiz, fikrimiz bu olayın bittiğine doğru. Bu bütçe 4'te 1'i ülke sanayisine aktarılırsa inanın ülke şaha kalkacak. Pandemi geçirdik, pandemide üretimin ne kadar önemli olduğunu gördük. Üretirsek, fabrika sayılarını artırırsak, istihdamı artırırsak herkes işine bakar. Derdimiz, tasamız bu sürecin bir an önce bitmesi. STK olarak, Diyarbakır Organize Sanayi olarak da bu taşın altına elimizi koymaya hazırız, gövdemizi de koyarız. Yeter ki bu süreç bitsin" dedi.

"Batıda artık sanayileşme sıkıntı, eleman bulup çalıştırmak sıkıntı"

Fidan, batıdaki sanayiyi doğuya kaydırmanın müthiş bir şey olacağını belirterek, "Bu işe talibiz. Çünkü burada genç nüfusumuz var. Batıda artık sanayileşme sıkıntı, eleman bulup çalıştırmak sıkıntı. Ama burada çok şükür bu yok. Devletimizin verdiği teşvikler var. Diyarbakır'da 5. Etap çalışmaları başlarken 320'nin üzerinde başvuru vardı. Bakanlık bir sisteme geçti, her ay 120'nin üzerinde başvuru yapılıyor. Şu an aşırı bir talep var. Bu taleple beraber yakında inşallah Diyarbakır denildiği zaman turizm ve sanayi ile anılacak. Bizim de istediğimiz bu. Diyarbakır'ın da, Türkiye'de sanayi kentlerinde en üst sıralara getireceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

"Buralarda depremde batıya göre daha düşük durumdayız"

Batıda şu anda deprem riski daha fazla olduğunu söyleyen Fidan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sanayinin tamamı İstanbul'da gözüküyor. Bir İstanbul Türkiye'yi besler, ama bir Türkiye İstanbul'u besleyemez. Deprem risklerinden dolayı batıdaki sanayilerin doğunun çeşitli illerine yayıp Türkiye'nin üretim üssü yapılması lazım. Bizim buralarda depremde batıya göre daha düşük durumdayız deprem riski olarak. Onun için batıdan gelen sanayicileri devletimiz bu bölgede konuşlandırırsa hem Türkiye açısından, hem bölge açısından iyi bir şey olacağına inanıyoruz." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Mustafa Fidan, Türkiye, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da Terörsüz Türkiye Umudu - Son Dakika

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