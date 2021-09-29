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Diyarbakır'da veteriner hekimlere araç ve ekipman desteği - Son Dakika

Diyarbakır'da veteriner hekimlere araç ve ekipman desteği

29.09.2021 13:48
Diyarbakır'da veteriner hekimlere araç ve ekipman desteği, System.String[]

Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 4 ekip oluşturularak 4 adet araç ve 11 Veteriner Hekim ile Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçelerinde yıl sonuna kadar suni tohumlama yapılmasını hedeflediği proje kapsamında, Diyarbakır Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu'nun katılımıyla ekipman...

Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 4 ekip oluşturularak 4 adet araç ve 11 Veteriner Hekim ile Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçelerinde yıl sonuna kadar suni tohumlama yapılmasını hedeflediği proje kapsamında, Diyarbakır Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu'nun katılımıyla ekipman desteği ve anahtar teslim töreni gerçekleştirdi.

Diyarbakır için yeni bir katma değer sağlayacak bir proje olduğunu söyleyen Cıdıroğlu, "Hayvancılık Genel Müdürlüğünün ETKİYAP kapsamında uygulamaya koyduğu suni tohumlanma projesi, suni tohumlama uygulaması yönünden dezavantajlı 42 ilde 2021 yılında başladı. Diyarbakır projeye 2021 yılı Temmuz ayında dahil edilmiştir. Üç yıl sürecek projenin amacı sığırlarda suni tohumlama uygulamalarının az olduğu illerin ilçe ve köylerinde, yüksek verimli etçi ve kombine boğa sperması kullanımıyla suni tohumlamanın yaygınlaştırılması ile sığırlarda hayvan ıslahı çalışmalarının yaygınlaştırılması ile elde edilen verilerin ve gelirlerin artırılmasını sağlamaktır. Proje kapsamında Diyarbakır merkez ilçelerinde yıl sonuna kadar 8 bin adet boğa altı hayvanın tohumlanması, temel amacın üç yılın sonunda bütün boğa altı hayvanlara suni tohumlama uygulamasının yapılıp 76 bin adet boğa altı inek hayvan ıslahı çalışmalarının devam ettirilerek bu anlamda gerek bölgede gerekse ülkede örnek oluşturulması hedeflenmektedir" diye konuştu.

Cıdıroğlu daha sonra Diyarbakır tarım ve orman müdürü ile birlikte projede yer alan veteriner hekimlere proje kapsamında kullanılacakları araçların anahtarlarını teslim etti. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da veteriner hekimlere araç ve ekipman desteği
Diyarbakır'da veteriner hekimlere araç ve ekipman desteği
Diyarbakır'da veteriner hekimlere araç ve ekipman desteği
Diyarbakır'da veteriner hekimlere araç ve ekipman desteği
Diyarbakır'da veteriner hekimlere araç ve ekipman desteği
Diyarbakır'da veteriner hekimlere araç ve ekipman desteği
Diyarbakır'da veteriner hekimlere araç ve ekipman desteği

Diyarbakır, Veteriner, Tragger, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da veteriner hekimlere araç ve ekipman desteği - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da veteriner hekimlere araç ve ekipman desteği - Son Dakika
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